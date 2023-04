Ein Kanister mit Diesel für den Kinderdorf-Leiter

Von: Stephen Hank

Teilen

Sprit für den Ruhestand: Landrat Olaf von Löwis (l.) verabschiedete Wolfgang Hodbod. © sh

Landrat Olaf von Löwis hat Wolfgang Hodbod aus dem Jugendhilfeausschuss verabschiedet. Doch wieso bekam der Kinderdorf-Leiter einen Kanister mit Diesel?

Landkreis – Er erlebte vier Landräte und drei Jugendamtsleiter. 30 Jahre lang saß Wolfgang Hodbod als Vertreter der Caritas im Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Ende des Monats geht der seit 1991 amtierende Leiter des Kinderdorfs in Irschenberg in den Ruhestand und scheidet deshalb auch aus dem Gremium aus. Landrat Olaf von Löwis (CSU) nutzte Hodbods letzte Sitzung, um ihm für seinen Einsatz zu denken.

Betreuungsgruppen auch außerhalb des Kinderdorfs geschaffen

„Wolfgang Hodbod hat durch zahlreiche Vorstöße und visionäres Denken maßgeblich die Kinder- und Jugendhilfelandschaft in der Region geprägt“, sagte Löwis in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. „Sein soziales Engagement ging dabei weit über die Arbeit im Kinderdorf hinaus.“ So war er maßgeblich am Aufbau der ambulanten Erziehungshilfen und dem Ausbau des Förderzentrums in Irschenberg beteiligt und schuf Betreuungsgruppen auch außerhalb des Kinderdorfs. Wenn es um Hilfe bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Inobhutnahmeplätze oder die Betreuung von Geflüchteten ging, war Hodbod fürs Jugendamt des Landkreises stets kompetenter Ansprechpartner.

Löwis würdigte auch das hohe ehrenamtliche Engagement des bald 66-Jährigen. Unter anderem ist Hodbod seit 2005 Vorstand des Förderkreises Helfer vor Ort in Irschenberg und seit vielen Jahren Geschäftsführer des Kinderdorf-Fördervereins. Letzterem wird er auch nach seinem Ausscheiden als Dorfleiter verbunden bleiben – dann als Vorstandsmitglied, wie er in der Sitzung ankündigte.

Gemeinsames Ringen um gute Lösungen

„Mir war es wichtig, im Landkreis alle Kinder und Familien im Blick zu behalten“, betonte Hodbod, in dessen Amtszeit auch das 50-jährige Bestehen des Kinderdorfs fiel. Die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss sei ihm deshalb seinerzeit ein großes Anliegen gewesen. Damals war das SGB 8, das die Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich regelt, frisch in Kraft getreten. Erst kürzlich erfolgte eine Novellierung. „Es ist schön zu sehen, dass die Jugendhilfe lebt“, sagte Hodbod, der sich bei den Ausschussmitgliedern für die langjährige Zusammenarbeit und das „gemeinsame Ringen um gute Lösungen“ bedankte.

Mit dem Wohnmobil künftig verstärkt auf Reisen

Als mehr oder weniger symbolisches Abschiedsgeschenk überreichte der Landrat dem baldigen Ruheständler einen Kanister mit Diesel. Wie Jugendamtsleiter Robert Wein weiß, will Hodbod künftig mit seinem Wohnmobil verstärkt auf Reisen gehen. Löwis: „Der Inhalt soll Ihnen helfen, die Energiekosten etwas zu drücken.“