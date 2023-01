Ein Leben bei den Barmherzigen Brüdern: Pfarrei Miesbach erinnert an Frater Eduard Bauer

Von: Sebastian Grauvogl

Frater Eduard Bauer 1953 in Miesbach geboren, 2022 in Neuburg gestorben. © Privat

Im Alter von 18 Jahren trat Eduard Bauer in den Orden der Barmherzigen Brüder ein. Seine Heimatstadt Miesbach vergaß er aber nie. Heuer wäre er 70 Jahre alt geworden.

Miesbach – Die Berufung, anderen zu helfen, verspürte Frater Eduard Bauer schon als Jugendlicher. Die sozialen Aktivitäten der katholischen und evangelischen Jugend im Krankenhaus und im Altenheim festigten den Wunsch des Oberministranten, sein gesamtes Leben in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen. Mit der Volljährigkeit trat Bauer in den Orden der Barmherzigen Brüder ein. Hier wirkte er bis zu seinem Tod im Juni 2022 in Neuburg an der Donau in unterschiedlichsten Positionen. Zu seinem 70. Geburtstag erinnert nun seine Heimatpfarrei Miesbach bei einem Gedenken im Rahmen des Abendgottesdienstes am Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr an den sozial so engagierten Miesbacher.

Gedenkgottesdienst für Frater Eduard Bauer

Peter Rosner, einer von Frater Eduards frühester Wegbegleiter, begrüßt dies sehr. „Es ist gut, dass die Miesbacher Kirche nicht nur der einheimischen Priestern gedenkt, sondern auch derer, die das zweite Standbein unserer Kirche sind: die Verkünder der Caritas.“ Denn genau diese Nächstenliebe, um die es Jesus eigentlich gegangen sei, habe der „Bauer Ade“, wie ihn seine Freunde nannten, in besonderer Weise gelebt.

Dennoch legte er auf seinem Weg in den Orden noch eine weltliche Zwischenstation ein. Auf Geheiß seines Vaters schloss er zunächst eine Lehre als Schriftsetzer in der Miesbacher Druckerei Mayr ab. Obwohl ihm diese viel Freude bereitete, gab er die Stelle am Ende dennoch zugunsten des Ordenslebens bei den Barmherzigen Brüdern auf.

Vielfältige Ordenskarriere bei den Barmherzigen Brüdern

Letzteres füllte er aber mit vielen Ausbildungen: So wurde Frater Eduard Heilerziehungspfleger, Arbeits-- und Beschäftigungstherapeut sowie Diplompädagoge mit Schwerpunkt Heilpädagogik. Von 1978 bis 1986 lehrte er an der Fachschule für Heilerziehungspflege des Ordens in der Oberpfalz, ab 1983 war er dort auch Prior und Schulleiter. Danach leitete er bis 1992 die Einrichtung für Menschen mit Behinderung im oberbayerischen Algasing, ehe er als Provinzökonom und -sekretär in das Provinzialat der Barmherzigen Brüder in München wechselte und hier unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit des Ordens zuständig war. Diese Aufgabe erfüllte er – unterbrochen von einer dreijährigen Amtszeit als Prior und Magister der Scholastiker im Ordenskrankenhaus in Regensburg – bis 2014. Danach kümmerte er sich als Provinzial des Klosters Konstanz um die Fortbildung.

Seine erneute Rückkehr nach München 2018 war dann allerdings nur noch von kurzer Dauer. 2019 musste Frater Eduard aus gesundheitlichen Gründen ins Alten- und Pflegeheim St. Augustin in Neuburg umziehen, wo er dann wenige Monate später starb.

Trotz seiner vielen Stationen habe Frater Eduard Miesbach stets als seine „echte Heimat“ empfunden, schrieb die heutige Miesbacher Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch im Mai 2014. Nicht zuletzt der Metzgerei Holnburger war Bauer hier stets eng verbunden. Kein Wunder, war er doch in unmittelbarer Nachbarschaft aufgewachsen – und hatte Hans Holnburger als Firmpaten. In der Gegenwart habe der Frater seiner Heimatstadt laut Krobisch vor allem eins gewünscht: „Sie möge so wie in seiner Jugendzeit das Potenzial der Intellektuellen wieder kräftiger nutzen und sich von durchaus innovativen Ideen inspirieren lassen.“

