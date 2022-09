Eine App für viele Parkplätze: Easy Park in sechs Kommunen im Landkreis verfügbar

Von: Stephen Hank

Teilen

Per App Parkzeit buchen können Autofahrer unter anderem in Holzkirchen – wie hier am Herdergarten. © tp

Wer im südbayerischen Raum Parkplätze ansteuert und seine Parkzeit per Smartphone buchen möchte, hat es künftig leichter: durch eine Bündelung der Anbieter. „Park now“ wird zu „Easy Park“ und bringt für die Nutzer eine einfachere Bedienbarkeit und eine größere Abdeckung.

Laut einer Pressemitteilung haben die BMW Group und die Mercedes-Benz Mobility AG im vergangenen Jahr die Park-Now-Gruppe an die Easy-Park-Group verkauft. Mit der Überführung der Standorte ist die Easy-Park-App inzwischen in rund 2200 Städten Europas verfügbar.

Im Alpenvorland sind die meisten größeren Orte und Ausflugsziele mit dabei, im Landkreis konkret Bad Wiessee, Gmund, Holzkirchen, Kreuth, Miesbach und Tegernsee. „Easy Park ist damit die stärkste Park-App in der Region Südbayern und rund um die Metropolregion München“, sagt der Geschäftsführer für Deutschland, Nico Schlegel. Darüber hinaus könnten die Kunden auch an vielen Standorten im benachbarten Ausland bezahlen und die App für die P+R-Parkplätze in der Region nutzen.

Lesen Sie auch: Park Now in Birkenstein

Der Parkvorgang lässt sich laut Pressemitteilung einfach in der App starten, verlängern oder stoppen, die Abrechnung erfolgt wahlweise über Kreditkarte, Lastschrift, PayPal, Paydirekt oder Apple Pay. Die App ist kostenlos im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.

Lesen Sie auch: Park Now in Miesbach

Von den Services von Easy-Park profitieren nicht nur Autofahrer. Laut Unternehmen haben Städte und Gemeinden die Möglichkeit, die anonymisierten Park-Daten in einem Dashboard zu visualisieren und damit Informationen zum Parkverhalten der Nutzer zu erhalten. Wichtige Indikatoren wie zum Beispiel die Auslastung von Parkbereichen, die Veränderung des Parkverhaltens in bestimmten Zeiträumen oder die Einnahmen pro Parkzone machen das Instrument laut Unternehmen zur Grundlage für fundierte verkehrspolitische Entscheidungen – angefangen bei der Preisgestaltung bis hin zur Planung und Umsetzung neuer Parkzonen oder Beschränkungen.

sh