Eine Ehrenrunde für die Menschenrechte: Schüler und Lehrer beleuchten globale Probleme

Teilen

„Nein, ich bin die bessere Banane“: Schüler des Gymnasiums Miesbach informierten im Rollenspiel über die Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen. © Tp

Zwei Stunden waren für den Themenabend Menschenrechte im Gymnasium Miesbach eingeplant, ein volles Programm und gute Stimmung machten drei daraus. Gemeinsam wiesen Lehrer und Schüler in neun Sketchen mit Humor, Kostümen und Musik auf Probleme der Menschheit hin.

Etwa 300 Besucher füllten die Sitzplätze der Aula des Gymnasiums und betrachteten das Geschehen teils im Stehen.

Die Schüler zeigten unter anderem, wie wichtig fairer Handel für die Achtung der Menschenrechte ist. Einige verkleideten sich als Bananen – manche fair gehandelt, andere konventionell –, um auf die Verhältnisse der Arbeiter in Produktionsstätten hinzuweisen. „Ich bin eine Fairtrade-Banane. Ich koste zwar mehr, aber ich werde unter fairen Bedingungen hergestellt“, sagte eine kostümierte Schülerin. Konsequent: Auch die Betreiber des Schulcafés greifen auf Fairtrade-Produkte zurück.

Mit Kulissen aus Pappmaschee inszenierten die Schüler unter anderem eine Bananenplantage in Kenia und demonstrierten so die Bedingungen der Arbeiter. Einer der Schüler klagte auf der Bühne: „Ich bin einer der 152 Millionen Kinderarbeiter auf der Welt.“

In einer Kochshow verwiesen die Protagonisten auf den Unterschied zwischen veganer und fleischreicher Ernährung und die Auswirkungen auf den Kohlenstoffdioxidhaushalt. „Denn auch der Klimawandel bedroht die Menschenrechte.“

Applaus für den „multikulturellen Komposthaufen“

Die beste Resonanz bei den Besuchern erzielte der „multikulturelle Komposthaufen“. Mit viel Witz verwiesen als Kompost verkleidete Schüler mit bayerischem Dialekt auf globale Probleme. Unter anderem behandelte das Szenenspiel Themen wie Landwirtschaft, Lebensmittelverschwendung, Greenwashing und Wassermangel. In verschiedenen Sprachen erzählten die als Obst und Gemüse verkleideten Schüler von ihrer Geschichte und den Schwierigkeiten in der Produktion. „Ich kämpfe für faire Löhne“, schrie einer der Sechstklässler in einem Bananenkostüm. Das Rollenspiel endete mit einer abgeänderten Version des Liedes „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Etwa 30 Sechstklässler sangen nun: „Probier’s mal mit Gerechtigkeit.“

Vorträge über Rassismus und Menschenrechtsverletzungen

Nach der Pause hielten Oberstufenschüler Vorträge über Rassismus und Menschenrechtsverletzungen. Dabei nahmen sie auch Bezug auf die Ukraine und den Iran. Der Kurs Politik und Zeitgeschichte wies zudem auf die erfolgreichen Anträge von Amnesty International hin, die gegen ungerechte Festnahmen politischer Gegner vorgehen. Inhaltlich moderierte Lehrer Jan Lauerbach den Abend zu Beginn an. Fritz Weigl, Gruppensprecher von Amnesty International, lobte außerdem die enge Zusammenarbeit mit Gymnasium und den Organisatoren. Für den musikalischen Rahmen sorgten der Kammerchor, das Schulorchester und die Bigband. Hauptverantwortlicher Lehrer Matthias Brandstäter betonte: „Der Dank gilt allen Beteiligten, die das alles möglich gemacht haben.“

Luis Mawick