Eine Handhabe gegen den Wolf: Bürgermeister fordern von Umweltminister Abschusskompetenz für den Landkreis

Die 17 Bürgermeister des Landkreises haben zusammen mit Kreisbauernobmann Johann Hacklinger und Kreisbäuerin Marlene Hupfauer ein Schreiben an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) verfasst.

Darin fordern sie „auf Landkreisebene Entscheidungskompetenzen, damit im Falle eines dauerhaften Aufenthaltes von Wölfen schnell wirksame Maßnahmen eingeleitet werden können, die bis zur Entnahme von auffälligen Wölfen reichen“. Das heißt: Der Minister soll es möglich machen, dass der Landkreis Miesbach selbst über einen Abschuss entscheiden darf.

Die Unterzeichner verweisen darauf, dass man „überall in Bayern damit rechnen müsse, dass Wölfe ungeschützte Weidetiere angreifen“. Seit Jahren steige die Zahl der Wölfe in Deutschland, was das Risiko auch vor Ort erhöhe.

Wolf als Bedrohung der Kulturlandschaft

Wie berichtet, befürchten vor allem Almbauern Wolfsübergriffe auf ihre Weidetiere. Deshalb betonen auch die Unterzeichner, dass „bei uns die Weidetierhaltung ohne unzumutbare Mehraufwendungen dauerhaft und flächendeckend möglich bleiben muss“. Immerhin präge sie „unsere Kultur und unsere voralpenländische Landschaft“. Ohne Weidenutzung auf den Almen und extensiven Weideflächen würden diese schnell zuwachsen – „unsere vielfältige Landschaft in Berg und Tal wird sich für Mensch und Artenvielfalt sehr rasch negativ verändern“. Zäune und Herdenhunde seien im wirtschaftlich vom Tourismus abhängigen Landkreis keine Lösung.

Stadtratsdiskussion als Auslöser

Auslöser für den Brief an Glauber ist eine Sitzung des Miesbacher Stadtrats im Juli 2021. Damals hatten Markus Seemüller und seine Freie Wählergemeinschaft eine „Weideschutzzone Landkreis Miesbach“ gefordert, was der Stadtrat aber abgelehnt hatte, da man sich nicht als Gremium für Lobbyarbeit gegen den Wolf sah. Seemüllers Bitte, das Thema bei der Bürgermeisterdienstbesprechung einzubringen, kam Gerhard Braunmiller (CSU) nach. Er formulierte in Absprache mit seinen Kollegen den Brief, der auch Fischbachaus neuen Rathauschef Stefan Deingruber einbezog.

Entscheidung auf Landkreisebene

„Wir haben dieses Schreiben nicht als Vertreter unserer Kommunen verfasst, sondern als Einzelpersonen“, betont Braunmiller. Sonst hätten die Stadt- und Gemeinderäte den Brief beschließen müssen. „Das Signal ist uns aber wichtig, da sich jederzeit ein Wolf oder ein Rudel ansiedeln kann.“ Ziel sei es, auf Landkreisebene entscheiden zu können, ob und wie ein auffälliger, also Vieh reißender Wolf „entnommen“ wird. Dabei gehe es nicht um durchziehende oder unauffällige Wölfe.

Braunmiller wünscht sich, dass das Umweltministerium Kontakt mit ihm aufnimmt und einen Weg aufzeigt, wie das rechtlich umgesetzt werden kann. Wie berichtet, ist der Wolf durch das Washingtoner Artenschutzabkommen, die Berner Konvention, die FFH-Richtlinie der EU und das deutsche Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. „Wir brauchen jemand, der handeln kann“, sagt Braunmiller. Die Zeit ohne Wolf wolle man nutzen, das zu klären.

