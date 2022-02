Eine Insolvenzberaterin erklärt die Folgen von Jobverlust und hohen Energiepreisen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Egal, wie sie rechnen: Viele Menschen haben zu wenig Geld zum Leben. Die Caritas hilft beim Weg aus der Schuldenfalle. Symbolbild: dpa © Christin Klose

Historisch hohe Energiepreise, teure Lebensmittel und eine lahme Wirtschaft infolge der Corona-Pandemie: Rutschen mehr Menschen in die Schuldenfalle? Wir haben Elisabeth Foitzik gefragt. Die 26-Jährige leitet die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Miesbach.

Frau Foitzik, wie viele Menschen sind im Landkreis Miesbach überschuldet?

Es ist schwer, konkrete Zahlen zu nennen, da nur jene in die Statistik einfließen, die eine Beratungsstelle aufsuchen. Einer Hochrechnung der Auskunftei Creditreform zufolge, sind im Landkreis Miesbach 6,11 Prozent überschuldet. Zu uns in die Beratung kommen monatlich 60 bis 70 Menschen. Das sind nicht alles neue Klienten, sondern wir beraten sie bereits seit einer Weile.

Welche Menschen trifft es?

Das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Vom Azubi, der in die erste eigene Wohnung zieht und plötzlich seinen Job verliert bis zum Gutverdiener. Meist sind es einschneidende Ereignisse, die zu einer Überschuldung führen: Arbeitsplatzverlust, Scheidung, Tod des Partners, und das kann nun mal jeden treffen. Trotzdem gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen der Ausbildung und dem Risiko, sich zu überschulden. Denn gut Ausgebildete finden in der Regel schneller einen neuen Job. Sie arbeiten außerdem seltener im Niedriglohnbereich.

Warum ist der Verlust des Arbeitsplatzes so riskant? Man bekommt doch Arbeitslosengeld.

Aber das beträgt nur circa 60 Prozent des Nettolohns. Wer Verbindlichkeiten hat, weil er zum Beispiel einen Kredit für ein Eigenheim abbezahlt oder unterhaltspflichtig ist, kann da sehr schnell in Schwierigkeiten kommen.

Wie kann man einer Überschuldung vorbeugen?

Gut ist, wenn Einnahmen und Ausgaben zusammenpassen und man Rücklagen hat. Die Caritas bietet deshalb im Rahmen der Prävention an Schulen Programme zur finanziellen Bildung an. Das gibt jungen Menschen die Möglichkeit, ihr finanzielles Verständnis zu stärken. Sie lernen unter anderem, ein Haushaltsbuch zu führen. Und die zahlreiche Werbung für Konsumkredite zu hinterfragen. Muss ich wirklich einen Konsumkredit haben? Nein!

Ist die Zahl der Überschuldeten in der Corona-Pandemie gewachsen?

Das ist regional unterschiedlich. Bundesweit haben zwei Drittel der Schuldnerberatungsstellen eine Zunahme gemeldet. Im Landkreis Miesbach dagegen, merken wir es nicht. Wir haben aktuell auch keine Wartezeit auf einen Termin.

Die Energiekosten sind dramatisch gestiegen. Kommen deshalb mehr Überschuldete zu Ihnen in die Beratung?

Aktuell spüren wir das noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass das in einigen Monaten ein Thema sein wird.

Gibt es Hilfen für Menschen, die die aktuellen Strom- und Gaspreise nicht stemmen können?

Es gibt Beihilfen für Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten oder Sozialleistungen beziehen. Darüber informiert allerdings die Allgemeine Sozialberatung der Caritas. Das fällt nicht in die Zuständigkeit der Schuldnerberatung.

Wie helfen Sie Betroffenen?

Im Erstgespräch geht es primär darum, die Existenz zu sichern. Wir treten in Kontakt mit den Gläubigern und verhandeln beispielsweise, dass der Betroffene in seiner Wohnung bleiben kann und bieten dafür eine Ratenzahlung an. Wir prüfen außergerichtliche und gerichtliche Möglichkeiten der Schuldenregulierung. Wir kümmern uns auch um den Pfändungsschutz. Ein neues Gesetz, das vergangenes Jahr inkraftgetreten ist, hat den Pfändungsfreibetrag erhöht. Dadurch ist es jetzt leichter, beispielsweise Weihnachtsgeld vor einer Pfändung zu schützen. Besonders wichtig ist es, dass sich Menschen im Falle einer Kontopfändung schnellstmöglich bei uns melden, da es eine einmonatige Frist gibt, bevor die Bank nach Eingang des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses das Guthaben an den Gläubiger abführt. Wenn die betroffenen Personen sich zu spät Hilfe holen, kommt die Bescheinigung für den Betrag des letzten Monats möglicherweise zu spät.

Überschuldet zu sein, stellt eine große Belastung für Betroffene dar, es trifft sie nicht nur finanziell...

Deshalb nehmen wir bei der Caritas den ganzen Menschen in den Blick. Oft ziehen sich Betroffene zurück, weil sie sich schämen, ihren Freunden zu sagen, dass sie sich den Kino- oder Restaurantbesuch nicht leisten können. Manche entwickeln Ängste vor den Gläubigern, gehen nicht mehr ans Telefon und öffnen keine Briefe mehr. Auch Kopf- oder Bauchschmerzen können auftreten. Wir arbeiten deshalb mit anderen Stellen der Caritas zusammen, etwa mit dem sozialpsychiatrischen Dienst. Wenn es gelingt, Betroffene ganzheitlich zu stabilisieren, verhindern wir den sogenannten Drehtür-Effekt.

