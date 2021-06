Einfach so: Gewehrgranate in Miesbach explodiert

Relikt aus Zweitem Weltkrieg

Auf einmal geht eine Granate hoch: Am Schopfgraben in Miesbach ist am heutigen Dienstagnachmittag ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Verletzt wurde niemand. Auch Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Die Sirene dröhnte zweimal über Miesbach, nachdem gegen 14.15 Uhr der Alarm bei der Polizei eingegangen war. Wie die Inspektion mitteilt, war eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg am Schopfgraben detoniert. Was den Sprengkörper konkret ausgelöst hatte, ist unklar. Laut Polizeiangaben explodierte die Granate offenbar von allein.

Dass das Überbleibsel aus dem Krieg jetzt an die Oberfläche gekommen ist, liegt wohl an den Bauarbeiten, die im Bereich der Frauenschulstraße seit einiger Zeit stattfinden. Dabei wird der Kanal erneuert und auch die Hangsicherung ertüchtigt. Laut Polizei waren vor Kurzem auch am darunter liegenden Schopfgraben Bauarbeiten vorgenommen worden. Dabei hatte ein Bagger offenbar auch den Sprengkörper an die Oberfläche befördert.

+ In diesem Bereich war die Granate gefunden worden. © THOMAS PLETTENBERG

Obwohl die Granate bereits explodiert war, wurde auch das Sprengkommando in München alarmiert, das sich umgehend in die Kreisstadt begab. Bis zum Eintreffen der Experten wurde der Schopfgraben gesperrt. Sie sollen weitere Untersuchungen vornehmen. Vielleicht ist es ja dort nicht der einzige Sprengkörper aus Kriegszeiten.

