Einheitliche Rettungswagen etabliert: Rettungszweckverband verlängert mit Ärztlichem Leiter

Für weitere fünf Jahre im Amt: Michael Städtler, Leiter des Ärztlichen Rettungsdiensts Rosenheim, zu dem auch der Kreis Miesbach gehört. © Archiv MZV

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Rosenheim, zu dem neben Stadt und Landkreis Rosenheim auch der Landkreis Miesbach gehört, hatte in seiner jüngsten Verbandsversammlung zwei wichtige Personalfragen zu klären.

Zum einen wurde Nina Hoover, Leiterin des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung am Landratsamt Rosenheim, einstimmig zur neuen Geschäftsleiterin des Zweckverbands gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Dr. Michael Städtler für weitere fünf Jahre im Amt des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst bestätigt.

Die Wahl von Hoover war notwendig geworden, weil sich der bisherige Geschäftsleiter Stefan Forstmeier beruflich verändert hatte. Die Juristin gehört dem Team im Landratsamt Rosenheim seit zwei Jahren an. Zunächst war sie im Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung für den Bereich Waffen-, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereirecht zuständig. Zum 1. Oktober 2020 übernahm Hoover zudem die stellvertretende Sachgebietsleitung und kümmerte sich in der Folge federführend um die Genehmigung von Versammlungen im Landkreis – eine Aufgabe, die durch Corona, wesentlich umfangreicher wurde.

Das belegt die Zunahme bei den Versammlungsanmeldungen, die im Zuge der Kritik am Pandemie-Management deutlich gestiegen sind. Waren es vor Corona durchschnittlich 20 im Jahr, stieg ihre Zahl im vergangenen Jahr auf 160 an. Seit 1. Dezember 2021 ist sie Sachgebietsleiterin.

Vor fünf Jahren gestartet

Städtler war vor fünf Jahren erstmals mit seiner Aufgabe als Ärztlicher Leiter betraut worden. Der Landesbeauftragte der Ärztlichen Leiter im Rettungsdienst, Dr. Michael Bayeff-Filloff, hatte den Verbandsräten zuvor dessen Wiederwahl wärmstes empfohlen. Neben den fachlichen Fähigkeiten stellte er Städtlers Bodenständigkeit und seinen Umgang mit Menschen besonders in den Vordergrund.

In Städtlers erster Amtszeit hat sich der neue Beruf des Notfallsanitäters etabliert. Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst hatte sehr für diesen Beruf geworben und viele Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Im Rettungsdienstbereich Rosenheim gibt es heute rund 150 Notfallsanitäter.

Alarmierung optimiert

Zudem gelang es unter Städtlers Führung, die Vorlaufzeit bei der Alarmierung im Rettungsdienst kontinuierlich zu verbessern. Heute sind nahezu alle Rettungsfahrzeuge spätestens zwei Minuten nach der Alarmierung auf der Straße. Und noch eine Besonderheit gelang Städtler: „Alle Rettungswagen im Gebiet des Zweckverbands sind gleich eingeräumt – egal welches Zeichen außen drauf ist.“

Was für ein Durchbruch dies ist, erklärte Rosenheims Landrat Otto Lederer so: „Wer sich im Feuerwehrwesen auskennt, weiß, dass es nicht gelingt, nur zwei Fahrzeuge einheitlich auszustatten. Jeder setzt auf eine eigene Ausstattung. Und aus Gesprächen weiß ich, dass es im Rettungsdienst in anderen Landkreisen genauso ist.“ Umso mehr gratulierte Lederer dem alten und neuen Leiter: „Wir sind froh, dass wir dich haben.“ Auch Miesbachs Vize-Landrat Jens Zangenfeind schloss sich den Glückwünschen an.

mm