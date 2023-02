Einladung zum genauen Hinschauen und lebhaften Interpretieren

Teilen

Mit Freude am Werk: Arbeiten der Weyarner Künstlerin Claudia Bichler sind noch bis Donnerstag im evangelischen Gemeindehaus in Miesbach zu sehen. © christian Scholle

Die Weyarner Künstlerin Claudia Bichler zeigt ihre farbgewaltigen Bilder im neuen evangelischen Gemeindehaus Miesbach.

Miesbach – Ein „Fest für alle Sinne“ hatte sich Kantorin Andrea Wehrmann von der evangelischen Kirchengemeinde Miesbach für die Eröffnung der ersten Kunstausstellung im neuen Foyer erhofft. Sie sollte nicht enttäuscht werden. In einem besonderen Rahmen präsentierte die Weyarner Illustratorin Claudia Bichler farbgewaltige Bilder, die Spaß machen und zum genauen Hinschauen und lebhaften Interpretieren anregen. Dazu die musikalische Umrahmung der Rainbow Gospel Voices, in deren Reihen die Künstlerin als Alt-Solistin steht, und in Versen vorgetragene Gedanken aus dem Kreis der Sängerinnen machten die erste Veranstaltung dieser Art in den einladenden Räumlichkeiten zu einem besonderen Erlebnis.

Bichler: „Ich experimentiere gerne“

Ob die Acrylbilder im Foyer oder die großen Exponate in Mixed-Media, die nebenan im schlichten Saal kräftige Akzente setzen – hier ist ordentlich Farbe im Spiel. Auf den ersten Blick viel Blau, aber bei genauerer Betrachtung auch alles andere: Orange, Gelb, Rot, Braun. Und das längst nicht nur zweidimensional aufgetragen. Bichler erzählt, sie experimentiere gern und habe viel Freude daran, sich intuitiv ans Werk zum machen und all das kreativ auszuleben, was ihr in ihrem künstlerischen Beruf nicht erlaubt ist. Als Illustratorin für Kinder- und Schulbücher sei sie doch sehr reglementiert. Umso mehr Spaß habe sie am Malen und Gestalten der gezeigten Bilder gehabt.

Viel unterschiedliches Material zu entdecken

Ein Spaß, der seit Freitag noch größer ist, weil sie merkte, dass auch die Betrachter Freude an ihren Bildern hatten. Bei Sekt und Häppchen schlenderten die Gäste von Bild zu Bild und konnten dabei nicht nur viel interpretieren – Meeresbrandung oder Wolkenstimmung? Wüstenlandschaft oder Korallenriff? – sondern auch viel unterschiedliches Material entdecken. Bei manchem freilich brauchte es die Erklärung der Künstlerin, etwa wie die Relief-Formen auf die Exponate gleich am Eingang kamen. Die Späne, die bei der Brennholzlieferung auf dem Boden lagen, seien der Anfang gewesen. Als die sich unter Metallpigmenten und Farbe zu interessanten Oberflächen fügten, wurde Bichler experimentierfreudiger, erbat sich frisch geschälte Eichenrinde vom Bauern nebenan, arbeitete Zweige ein, aufgedröseltes Sackleinen oder Baumwollgaze. Übergänge modellierte sie mit Pappmaschee und Cracklepaste. Weniges ist konkret, wie die unzähligen filigranen Löwenzahn-Fallschirme oder die Details von Insektenflügeln. Die geliebten Mohnblumen gehen teilweise schon über in abstraktere Formen, wie die meisten Gemälde, die sich je nach Vorliebe des Betrachters drehen und wenden lassen. Und dann sind da noch die Engelsfiguren. Die erste entstand zufällig, um ein vermeintlich misslungenes Acrylbild zu retten. Daraus wurde eine ganze Serie, die nicht nur hübsch anzusehen ist. Sie soll auch Zuversicht in schweren Situationen vermitteln. Denn oft habe man Flügel, die einen tragen, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Ein Bild bleibt dauerhaft

Ein Bild wird dauerhaft in den Räumen hängen. „Das möchte hierbleiben“, sagt Bichler lachend und zeigt auf das großformatige Gemälde, dem ihre Freundin Sabrina spontan den Titel „Brennender Dornbusch“ gab. Nachdem Andrea Wehrmann für den Platz neben der Tür im großen Saal ein Bild gesucht habe, machte es Bichler der Kirche zum Geschenk.

Zu sehen ist die Ausstellung bis Donnerstag, 16. Februar, täglich von 10 bis 18 Uhr im Gemeindehaus und dem neuen Foyer der Apostelkirche.