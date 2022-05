„Einstieg in eine massive Verschuldung“: Kritiker und Befürworter streiten im Stadtrat Miesbach über Kurs

Von: Dieter Dorby

Große Priorität hat 2022 der Straßenbau. 3,6 Millionen Euro sind 2022 dafür vorgesehen. Unser © zeigt die Von-Vollmar-Straße 2019 vor ihrer Sanierung. Foto: tp

Der Stadtrat hat den Miesbacher Haushalt in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit verabschiedet. Lediglich Paul Fertl, Inge Jooß und Hedwig Schmid (alle SPD) sowie Michael Lechner (FWG) stimmten dagegen. Damit ist der neue Rekordhaushalt der Kreisstadt mit einem Volumen von 54 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Deutliche Kritik hagelte es dennoch.

So warnte Fertl, dass „eine gewaltige Lawine auf die Stadt“ zukomme. Wie berichtet, sind für 2022 rund 10,8 Millionen Euro an Neuverschuldung vorgesehen. Damit klettert der Schuldenstand der Kreisstadt zum Jahresende voraussichtlich auf 29,1 Millionen. Bis 2025 ist sogar die Marke von 42,6 Millionen Euro absehbar. Fertl warnte erneut wie bereits im Finanzausschuss: „Der Stadt droht die Überschuldung.“

Zuvor hatte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) darauf verwiesen, dass die Stadt heuer zwar ein enorm großes Kreditvolumen aufnehmen werde, in den vergangenen Jahren aber eingeplante Darlehen nicht wahrgenommen hatte. So habe man die für 2021 vorgesehenen 7,5 Millionen Euro wegen zurückgestellter Projekte und verspätet gestellter Rechnungen nicht aufnehmen müssen. „Dafür werden sie 2022 fällig.“ Alles sei eine zeitliche Verschiebung.

Überschulden vs. Investieren

Braunmiller verwies zudem darauf, dass der Haushalt „eine Menge positiver Signale“ aussende. 16,2 Millionen Euro investiere die Stadt in Baumaßnahmen, und dennoch sei die positive Leistungsfähigkeit – also die Zuführung von Überschüssen aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt – noch möglich. Das ändere sich 2023 vorübergehend: Dann seien die Überschüsse niedriger als die Kredittilgung.

Braunmillers Ankündigung, man müsse sich künftig mehr auf die Kernaufgaben der Stadt konzentrieren, griff Fertl gerne auf. „Ohne höhere Kreditaufnahme geht es nicht, aber so wird die Stadt überlastet“, stellte er fest. „Wir müssen unsere Ausgaben kritischer unter die Lupe nehmen und die Ausgaben zeitlich strecken.“ Man habe zu viele Wünsche.

„Es fehlt ein Plan“

Unterstützung bekam Fertl von Lechner: „Für mich erfüllen der Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung nicht die Anforderungen an eine solide nachhaltige Finanzwirtschaft“, fasste er zusammen. Vielmehr stelle der neue Etat den „Einstieg in eine massive Verschuldung“ dar. Gleichzeitig befinde man sich in einer Zeit, die von unsicherer Wirtschaftslage und beginnender Zinssteigerung gekennzeichnet sei. Lechners Hauptkritik: „Es fehlt ein Plan, wie der Schuldenstand zurückgeführt werden kann.“

Lechners Fazit: „Wir brauchen zwingend ein neues Bewusstsein im Umgang mit unseren Finanzmitteln.“ Bei der Riviera, die von ursprünglich 750.000 Euro auf nunmehr dreimal 50.000 Euro eingedampft werden musste, „war es erst ein Wunschkonzert, und dann hieß es oweh oweh“. Hauptverantwortlich sei Braunmiller. „Die Rolle des Bürgermeisters war nicht berühmt“, legte Michael Lechner nach. „Er muss das Finanzielle auf den Prüfstand stellen.“

Typisches „Lechner-Manöver“

Harsche Worte, die nicht unwidersprochen blieben. Braunmiller verteidigte sein Vorgehen, die Riviera per Bürgerbeteiligung zu entwickeln. Und Florian Perkmann (SPD) unterstützte den eingeschlagenen Weg: „Wir wollen Visionen entwickeln und die Stadt gestalten.“ Die Einnahmen seien stabil, und er sehe eine positive Entwicklung – auch gesamtwirtschaftlich nach der Corona-Delle. „Nach Regen folgt Sonnenschein. Ich bin sicher, dass wir einen Aufschwung erleben.“ Klar könne man alles schieben, „aber für Lebensqualität und Kinder muss man Geld in die Hand nehmen“. Die Kritik sei ein typisches „Lechner-Manöver“: „Wenn alle dafür stimmen, kann ich leicht dagegen sein.“

Zuvor hatte Stefan Griesbeck (CSU) festgestellt: „Jedes Verschieben von Maßnahmen kostet uns fünf bis zehn Prozent. Und die Zinsen liegen dagegen bei zwei Prozent pro Jahr.“ Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) erinnerte daran, dass viele Entscheidungen im vorherigen Stadtrat getroffen worden seien. Und dass ein Verschieben kein Allheilmittel sei, habe man bei der Deckensanierung im Gewerbegebiet Nord gesehen. Mayer: „Die kostet uns jetzt 600.000 statt ursprünglich 200.000 Euro.“

