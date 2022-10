Einweihung des neuen Gemeindehauses: Regionalbischof lobt Engagement in Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Himmlisch gutes Wetter zur Eröffnung: Pfarrer Erwin Sergel begrüßt die vielen (Ehren)gäste zur feierlichen Einweihung des evangelischen Gemeindehauses. © GER

Mit einem Festgottesdienst hat die evangelische Kirchengemeinde Miesbach ihr neues Gemeindehaus eingeweiht. Die Predigt hielt der Regionalbischof – und der war voll des Lobes.

Miesbach – Der Hilferuf fürs Putzen kam um 13.30 Uhr. Eine halbe Stunde, nachdem die Handwerker das evangelische Gemeindehaus Miesbach verlassen hatten. Und dreieinhalb Stunden, bevor die ersten Gäste der Spielenacht an die Tür geklopft haben. „Ein paar WhatsApp-Nachrichten später waren 30 Helfer da“, schwärmt Pfarrer Erwin Sergel. Der Spieleabend konnte wie geplant beginnen, und er sei ein voller Erfolg geworden. Die Generalprobe des sanierten und erweiterten Gemeindehauses samt neuem inklusivem Coworking-Space namens Café Lila (wir berichteten), sie war bestanden. „Jetzt wissen wir, dass das neue Haus so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Seit Sonntag ist das mit vielen Zuschüssen finanzierte, 2,5 Millionen Euro teure Projekt, das bekanntlich auch den Neubau des Pfarramts sowie eine komplett barrierefreie Infrastruktur auf dem gesamten Gelände beinhaltet hat, nun auch offiziell abgeschlossen. Rund 500 Gäste waren zur Apostelkirche gekommen, um Einweihung zu feiern. Selbstverständlich ließ es sich Regionalbischof Christian Kopp nicht nehmen, die Predigt beim Festgottesdienst zu halten. Die nutzte er, um seine Anerkennung für die Miesbacher Gemeinde zum Ausdruck zu bringen.

Regionalbischof voll des Lobes für Miesbacher Kirchengemeinde

„In Miesbach gibt es einen Kirchenvorstand, der sich richtig was traut“, sagte Kopp. „Hier sind Ehrenamtliche, die brennen für die Menschen in dieser Gemeinde und der Stadt Miesbach. Und sie wissen genau: Nur gemeinsam geht’s.“ Wer ein solches Bauvorhaben umsetzen wolle, brauche Mut, Hartnäckigkeit und gute Kontakte. Die Miesbacher Kirchengemeinde habe „richtige Motoren“ gehabt. „Da weiß ich dann wieder einmal, warum ich diese Aufgabe hier in Oberbayern so liebe“, bekannte Kopp. Beeindruckt habe ihn auch, wie ruhig Pfarrer Sergel diesen Bau begleitet habe. Und, „in welch atemloser Sprech- und Denkgeschwindigkeit“ Martin Reents (Leiter des Gemeindehausteams) wesentliche Punkte des Projekts „herunterrattern“ könne.

Vor allem aber hob der Regionalbischof die Aufgabe der neuen Quartiersmanagerin Marlies Mehrer hervor. Mit ihrer durch Fördergelder finanzierten Stelle sorge sie dafür, dass das Haus für seine Nutzer – von spielenden und kochenden Jugendlichen bis zu sozial und kreativ arbeitenden Ehrenamtlichen – offen stehe. „Freiwilligenengagement macht Kommunen stark“, betonte Kopp. Jede Kirchengemeinde sollte dafür ein Zentrum sein.

Miesbach als Vorbild für andere Kirchengemeinden

„Menschen brauchen Begegnungsorte und Kontakt miteinander“, sagte Kopp. Nur so wachse das Verständnis und das friedliche Miteinander. In einer Gemeinde solle das Gemeinsame im Mittelpunkt stehen, denn in allen sei der gleiche Geist. „Dieses Gemeinsame werdet Ihr weiter suchen hier in Miesbach im neuen Haus.“

Dass sie viel davon auch schon gefunden haben, zeigen die Gemeindemitglieder und ihre vielen Gäste schon jetzt. Bis Sonntag, 23. Oktober, bietet die Aktionswoche jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm.

sg