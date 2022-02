Kniffe aus der Praxis: Wie Ladeninhaber im Kreis Miesbach dem Druck der Discounter entkommen

Von: Jonas Napiletzki

Sichern das Fachsortiment: Im Miesbacher Tabak- und Schreibwarenladen setzen (v.l.) Florian, Hermine und Michael Griesbeck auf ein breites Angebot. Anderswo gibt’s viele Dinge gar nicht mehr, sagt der Chef. © Stefan Schweihofer

In Discountern im Kreis Miesbach findet sich immer mehr Randsortiment. Ist das für Fachsortimenter existenzbedrohend? Wir haben uns bei drei Traditionsläden umgehört.

Landkreis – Im Sommer gibt’s Badelatschen, im Winter Schneeanzüge, zum Schulstart Schreibwaren und im Herbst Fahrradleuchten. Discounter im Landkreis haben – wie überall – Saisonprodukte in den Regalen und nehmen so manch ehemaliges Fachsortiment in ihr Angebot auf. Bringt das andere Einzelhändler und Fachsortimenter in Schwierigkeiten? Jein. Drei von ihnen berichten aus ihrem Alltag. Und alle drei haben ihre Nischen zum Überleben gefunden. Grund zur Entwarnung gibt’s trotzdem nicht wirklich.

Die Pragmatikerin

„Wenn Tchibo Gummistiefel im Angebot hat, dann verkaufen wir weniger“, sagt Gabriele Haitzer. Die Inhaberin von Kids Schuh Welt – ein Fachsortimenter für Kinderschuhe in Holzkirchen – hat freilich auch Gummistiefel im Portfolio. Nur sind die eben ein bisschen teurer. Nicht trotz, sondern wegen Tchibo. „Wir lassen das ganze günstige Sortiment einfach weg“, sagt die 58-Jährige. Sie setzt stattdessen auf „Qualitätsware mit höherer Wertigkeit“.

Eine Entscheidung, die sie bereits vor einigen Jahren getroffen hat. „Als Deichmann hierher gekommen ist“, erklärt Haitzer. Ein paar Jahre sei das schon her. Aber die Kids Schuh Welt – die gibt’s schon länger. „Seit 22 Jahren.“

Groll hegt die Inhaberin, die das Geschäft auch gegründet hat, wegen der neuen Läden nicht. Und auch die Kunden „müssen das für sich entscheiden“. Schließlich wüssten die Leute selber, dass Bergschuhe für 20 Euro und Turnschuhe für zehn nicht wirklich gut sein könnten. „Aber wenn sie es ausprobieren wollen, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung.“ Es entspreche eben der Zeit, dass Kunden mehr vergleichen und dazu neigen, billigere Ware zu kaufen.

Neben Qualität setzt Haitzer deshalb vor allem auf Beratung. Und hier öffnet sich das für sie größere, altbekannte Problem: Kunden, die sich beraten lassen und dann im Internet bestellen. „Aber mit Discountern hat ein gut sortierter Fachhändler kein Problem.“

Der Produkt-Experte

Ähnlich sieht das auch Michael Griesbeck, Inhaber des gleichnamigen Tabak- und Schreibwarengeschäfts in Miesbach. „Zum Schulstart hauen die Discounter oft wahnsinnige Angebote raus.“ Ein Beispiel: Malkästen zu einem nicht unterbietbaren Preis. Aber: „Wer den Pinsel dazu braucht, der fährt bei Discountern oft teurer.“ Oder findet ihn gar nicht im Supermarkt. Das ist Griesbecks Nische, sein Verkaufsargument. Auch Drogeriemärkte hätten eine große Sortimentsbreite. Wenn’s aber um die Sortimentstiefe, also um verschiedene Varianten eines Produkts geht? „Das können wir besser.“

Die Strategie eines lokalen Schreibwarengeschäfts bleibe zudem der Service. „In der Pandemie wurde das besonders gut angenommen“, sagt der 54-Jährige. „Eltern konnten ihre Listen abgeben; die Waren haben wir zusammengestellt.“ Niemand musste „im Gedränge rumwühlen“.

Das Problem sei aber, dass einzelne Angebote wie ein Malkasten Kunden in die Discounter locken, obwohl sie mit der gesamten Produktbreite teils teurer fahren. So bleibe die Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten, immer im Hinterkopf. „Wir leben von Stammkunden“, meint Griesbeck. Und er hofft, dass Kunden einen höheren Preis bei einzelnen Produkten akzeptieren. Der Beratung wegen. „Und weil es Randsortimente ohne uns schlicht nicht mehr gibt.“

Trotz allem – und trotz des Onlinehandels – hat der Inhaber zuletzt gute Geschäfte gemacht. „Die Tabakwaren haben sich in der Pandemie gut verkauft.“ Griesbeck erklärt das mit fehlenden Reisen und dem damit verbundenen Wegfall der Duty-free-Einkäufe. Ob sein Geschäft weiterhin Bestand hat? „Uns bleibt nur die Strategie der Beratung, des Fachwissens und der Produktvielfalt.“ Letztlich sehe es aber ganz gut aus. „Sonst würde ich das Geschäft nicht an meinen Sohn übergeben.“ Der Laden sei ein echter Familienbetrieb. Sein Sohn Florian, 29, und seine Mutter Hermine Griesbeck, 81, stehen hinter der Theke. Und die gibt’s schon seit 1971.

Der Praktiker

Seit über 40 Jahren führt auch Klaus Straßer sein Haushalts- und Eisenwaren-Geschäft in Gmund. Seine Strategie gegen Discounter-Konkurrenz: „Flexibel bleiben.“ Der Chef bohrt mal Löcher in Eisenwaren der Kunden, bleibt ein bisschen länger im Geschäft, wenn sich jemand verspätet oder legt Produkte auch mal vor die Haustüre. „Der Kunde schmeißt das Geld dann in den Briefkasten“, erzählt Straßer. Preislich achte er darauf, nicht zu teuer zu werden. „Bis zehn Prozent mehr sagt keiner was.“ Und: Immerhin müssten Leute wegen Kleinteilen nicht zum Baumarkt fahren. „Bei uns schaut’s einigermaßen gut aus“, sagt Straßer. „Auch wenn’s keiner so ganz leicht hat.“

