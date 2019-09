TEV Miesbach siegt im Test gegen Buchloe

Mit einem Sieg im Gepäck kehrte der TEV Miesbach am Freitagabend vom Testspiel in Buchloe zurück. Die Miesbacher setzten sich beim Landesligisten standesgemäß mit 4:2 durch.

Trainer Peter Kathan musste kurzfristig auf Josef Frank (private Gründe) und den erkrankten Max Hüsken verzichten. Dennoch schickte er vier Reihen aufs Eis. Wirklich glänzen konnten die Kreisstädter aber nur selten. Bester Mann war Keeper Timon Ewert, der die Angreifer der Gastgeber mit starken Paraden ein ums andere Mal zur Verzweiflung brachte.

Das erste Drittel war ausgeglichen, die Miesbacher trafen in Überzahl durch Bobby Slavicek zur Führung. Im zweiten Durchgang ging es dann schnell. Nico Fissekis und Sebastian Höck stellten mit einem Doppelschlag innerhalb einer guten Minute auf 3:0.

Die Hausherren konterten gefährlich, das vierte Tor machte aber erneut der TEV, diesmal durch Felix Feuerreiter. Im Schlussabschnitt schalteten die Miesbacher dann einen Gang zurück, sodass die Hausherren noch zu zwei Ehrentreffern kamen.

„Wir mussten wieder kurzfristig umstellen, sodass kein richtiger Spielfluss aufgekommen ist“, stellt Kathan fest. „Ich hoffe, das gelingt uns in Zukunft besser.“ Am kommenden Wochenende wartet die Generalprobe auf den TEV. Kathan hofft, dass sein Team dabei noch mal Selbstvertrauen für den Saisonstart am 4. Oktober gegen Schongau sammelt.

ts