Eishockeyfan aus Miesbach sprüht Graffiti an Raststätte - und wird erwischt

Da hat selbst das Versteck in der Bus-Toilette nicht geholfen: Ein Miesbacher Eishockeyfan ist beim Sprayen erwischt worden.

Miesbach - Laut Polizei fuhr der 20-Jährige am Sonntag mit einem Fanbus der Tölzer Löwen zum Auswärtsspiel in Landshut. Beim Zwischenstopp in Anzing (Kreis Ebersberg) sprühte der Miesbacher verschiedene Graffit-Kürzel in dreifacher Ausfertigung an die Wände der dortigen Shell-Tankstelle. Zeugen beobachteten ihn dabei, fotografierten ihn und riefen die Polizei.

Weitere Nachrichten aus Miesbach & Umgebung lesen Sie hier.

Auf dem weiteren Weg kontrollierten die Polizisten dann den Fanbus und räumten diesen. Der Miesbacher versuchte, sich auf der Bustoilette zu verstecken, gefunden haben ihn die Polizisten dennoch. Die anwesenden Zeugen identifizierten den 20-Jährigen zweifelsfrei. Nach der Vernehmung auf der Polizeiinspektion wurde er entlassen. Ob er es noch auf das Eishockeyspiel schaffte, ist nicht bekannt.

ses