Eklat um Traktor für den Bauhof: Dritter Bürgermeister droht wegen Seemüller, aus Protest Sitzung zu verlassen

Von: Dieter Dorby

Der Fahrzeugwunsch des Miesbacher Bauhofs schlägt wellen im Stadtrat. © Dieter Dorby

Der Streit um die Nichtanschaffung eines Traktors für den Bauhof hat im Miesbacher Stadtrat für einen Eklat gesorgt.

Als Markus Seemüller (FWG) beim Tagesordnungspunkt „Unvorhergesehenes, Wünsche und Anträge“ eine Erklärung dazu loswerden wollte, wurde es Franz Mayer (CSU) zu bunt. Der Dritte Bürgermeister stellte den Ratskollegen vor die Wahl: Entweder Seemüller verzichte auf seinen Wortbeitrag oder er, Mayer, werde die Sitzung umgehend verlassen. Eine Entwicklung, die selbst Seemüller offenkundig überraschte. Er gab letztlich nach, verzichtete auf weitere Ausführungen und kündigte eine Pressemitteilung an.

Was Mayer erzürnte: Das Thema Traktor stand bereits im Juli auf der Tagesordnung des Stadtrats. Wie berichtet, hatte sich das Plenum damals mit 17:4 Stimmen dagegen entschieden, einen aus dem Leasing herausgekauften Traktor des Bauhofs zu verkaufen und dafür einen neuen zu leasen. Seitens des Bauhofs wurde befürchtet, dass das Fahrzeug nun gerade im Winterdienst zunehmend reparaturanfällig werde. Alois Fuchs (CSU) hatte dagegen argumentiert: „Jetzt, wo sie abbezahlt ist, rentiert sich die Maschine.“ Und die Kosten für etwaige Reparaturen seien im Vergleich zu den Leasing-Kosten überschaubar. Er als Landwirt habe keine Bedenken. Ein Argument, dem die große Mehrheit im Stadtrat folgte. Aber nicht Seemüller.

FWG-Fraktionssprecher Markus Seemüller. © THOMAS PLETTENBERG

Als Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) im Sommerurlaub war, hatte er einen Antrag für die September-Sitzung eingebracht. Das Ziel: Rücknahme des Juli-Beschlusses. Das Problem dabei: Die Geschäftsordnung der Stadt sieht vor, dass nur über ein bereits abgestimmtes Thema erneut abgestimmt werden darf, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen. Braunmillers Stellvertreter – Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) und Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) – legten den Fall zur Sicherheit der Rechtsaufsicht am Landratsamt vor. Diese riet dazu, im Zweifel den Antrag zuzulassen und das Thema in der Sitzung zu erörtern – oder einen Nichtbefassungsantrag zu stellen.

Besagten Nichtbefassungsantrag stellte Mayer in der Sitzung. Er verwies darauf, dass sich „keine gravierenden Änderungen im Vergleich zur Sitzung im Juli“ ergeben hätten. Als Antrag zur Geschäftsordnung hatte dieser Vorrang und wurde mit 16:6 Stimmen angenommen. Lediglich die SPD, Seemüller und dessen Fraktionskollege Florian Ruml stimmten dagegen. Gelegenheit, seine Beweggründe darzustellen, hatte Seemüller nicht.

Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU). © THOMAS PLETTENBERG

Somit wartete er, bis kurz darauf der Punkt „Unvorhergesehenes“ an der Reihe war. Als er zu Protokoll geben wollte, dass eine neue Situation eingetreten sei, platzte Mayer der Kragen: „Es gibt zwei Beschlüsse – einmal mit 17:4, heute mit 16:6.“ Seemüller solle das bitte akzeptieren. Dessen Antwort, dass er dazu etwas sagen wolle, ließ Mayer nicht gelten. „Dann verlasse ich sofort den Saal.“ Es könne nicht sein, dass ein Thema immer wieder in die Sitzung komme. Beschlüsse seien zu akzeptieren. Seemüller erwiderte, er habe das Recht, dass man ihm zuhöre. An Geschäftsleiter Gerhard Führer gewandt fragte er: „Hat der Stadtrat so was schon mal erlebt?“ Führers Antwort: „Nein.“

Das Thema war damit aber noch nicht beendet – es tauchte gewissermaßen in den Untergrund ab: Seemüller verschickte eine Pressemitteilung, in der er auf die Situation auf dem Beschaffungsmarkt von Maschinen und Traktoren verwies. Demnach liege dem Bauhof eine „aktuelle, schriftliche Info zum Traktor vor, bei dem mit einer Lieferzeit von rund 20 Monaten zu rechnen ist. Dieser Fakt wurde im Rahmen der Beschlussfassung im Juli nicht diskutiert und berücksichtigt, weil es nicht bekannt war.“ Und Schneeräumen sei eine Pflichtaufgabe.

Dem widersprechen Güldner und Mayer in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das Problem mit Lieferketten und langen Lieferzeiten sei bereits im Juli bekannt gewesen. Der Beschluss sei auch mit klarer Mehrheit getroffen worden. Die Daseinsvorsorge könne mit diesem Traktor erfüllt werden – zur Not mit Reparaturen. Dem gegenüber stünden neue Leasing-Kosten, die die Stadt in ihrer angespannten Finanzsituation vermeiden könne. Auch seien im Internet problemlos ähnliche Fahrzeuge zu beschaffen.

Der aktuelle Beschluss mit 16:6 Stimmen „bestätigt uns in unserem Demokratieverständnis“, schreiben Güldner und Mayer. „Ein gutes demokratisches Miteinander in unserer Stadt und unserem Stadtrat ist uns wichtig. Dazu gehört auch, dass vom Stadtrat mit großer Mehrheit gefasste Beschlüsse von allen Stadträtinnen und -räten respektiert und mitgetragen werden.“

ddy