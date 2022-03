Eltern-Engagement seit der Gründung: Kindergarten Parsberg wird 50 Jahre alt

Von: Sebastian Grauvogl

Aufmerksam: die Kindergartenkinder im Gruppenraum. © Privat

Eltern aus der kinderreichen Bergham beschlossen 1971, dass Parsberg einen eigenen Kindergarten braucht. Kein Jahr später wurde aus dem Wunsch Wirklichkeit. Ein Rückblick zum Jubiläum.

Parsberg – Kurz vor der Eröffnung wurde es noch mal spannend im neuen Kindergarten St. Laurentius in Parsberg. Eigentlich war alles fix und fertig – inklusive fröhliche Bilder an den Wänden und bunter Blumen an den Fenstern. Doch die längst bestellten Möbel ließen auf sich warten. Wochenlang. „In letzter Minute“ seien sie doch noch eingetroffen, berichtet der Miesbacher Anzeiger über die Einweihungsfeier am 19. März 1972 – an diesem Samstag vor 50 Jahren.

Nur einen Tag später nahm die erste Gruppe die innerhalb von neun Monaten frisch renovierten Räume im alten Schulhaus in Beschlag. Und bereits da war die Nachfrage so groß, dass Leiterin Maria Kellringer eine Warteliste anlegen musste. Kein Wunder, schließlich war der Andrang schon da, bevor es überhaupt einen Kindergarten in Parsberg gab.

Eltern gründeten Kindergartenverein

Aus der kinderreichen Siedlung in Bergham kam 1971 der Wunsch, in der damals noch politisch eigenständigen Gemeinde Parsberg eine Betreuungseinrichtung zu schaffen. Und die Eltern machten ernst: Am 30. September gründeten 25 von ihnen einen Kindergartenverein. Den Vorsitz übernahmen der spätere Miesbacher Bürgermeister Gerhard Maier und Pfarrer Helmut Rößler. Alsbald setzten diese sich mit Vertretern des Rathauses, des erzbischöflichen Ordinariats und der Pfarrei zusammen.

Die Verhandlungen waren erfolgreich: Die Gemeinde erklärte sich bereit, Räume im alten Schulhaus zur Verfügung zu stellen sowie die Kosten für Licht, Heizung, Reinigung und den Gebäudeunterhalt zu übernehmen. Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising bezuschusste Mobiliar und Spielmaterial, stellte Überbrückungsgelder bereit und glich in den Folgejahren das Haushaltsdefizit aus. Die Pfarrkirchenstiftung übernahm die Trägerschaft – und der Kindergartenverein sicherte seine Mithilfe zu.

Sportlich: die Kleinen bei einer Turnstunde. © Privat

Ein Konstrukt, das sich über all die Jahre gut bewährt hat, berichtet Kindergartenleiterin Evi Feicht. Bis heute genieße die Einrichtung „einen sehr hohen Stellenwert im Ort“ und könne stets auf Unterstützung hoffen, nicht zuletzt von der örtlichen Grundschule. So gelang es, mit der Zeit zu gehen und die ständig steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu bewältigen.

Mit ein Grundstein dafür war die Zusage der Stadt Miesbach, nach der Eingemeindung Parsbergs am 1. Mai 1978 alle zugesicherten Leistungen zu übernehmen. Nur sechs Jahre später folgte der erste Wachstumsschritt in Form einer zweiten Gruppe. Als der Sportverein dann 1995 ein eigenes Vereinsheim bezog, ließ die Stadt das Schulhaus aufwendig sanieren, sodass im ausgebauten Dachgeschoss eine dritte Kindergartengruppe Platz fand. Quasi als Belohnung folgte knapp ein Jahr später die staatliche Anerkennung der Einrichtung.

Seit 2008 auch Krippengruppe im alten Schulhaus

2008 hatte der Kindergarten dann auch die Betriebserlaubnis für eine integrierte Krippengruppe in der Tasche und darf damit auch unter dreijährige Kinder aufnehmen. Weiteren Zuwachs erhielten die Hasen, Spatzen, Mäuse und Käferl im Jahr 2019 durch die Waldgruppe Oachkatzl. 18 Kinder können in der freien Natur spielen und toben und sich bei schlechtem Wetter in einen Bauwagen verkriechen.

Dass es auch an Ausflügen nicht mangelt, ist laut Leiterin Feicht nicht zuletzt den vielen Spenden aus dem mittlerweile auf 100 Mitglieder angewachsenen Förderverein zu verdanken. Viele Eltern und Großeltern blieben diesem auch dem altersbedingten Ausscheiden ihrer Kinder und Enkel treu.

So ist es dem Kindergarten St. Laurentius gelungen, seinem bereits vor 50 Jahren bestehenden guten Ruf stets gerecht zu werden. Schon bei der Eröffnung habe es „uneingeschränkte Bewunderung“ gegeben, hieß es in der Heimatzeitung, „dass in einer Landgemeinde eine so moderne Einrichtung geformt werden konnte“.

Die Feierlichkeiten

zum 50-jährigen Bestehen des Katholischen Kindergartens in Parsberg sind für das Wochenende, 21./22. Mai, geplant. Den Auftakt macht am Samstag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Weihbischof Wolfgang Bischof, gefolgt vom gemeinsamen Mittagessen im Festzelt. Am Nachmittag sorgen Spielstationen, eine Hüpfburg und eine Tombola für Abwechslung. Musikalisch umrahmt wird das Fest von der Jugendblaskapelle Niklasreuth und der „Vonga Viererblosn“ aus Vagen.

Am Sonntag gibt es von 9 bis 12 Uhr einen Flohmarkt, um 14 Uhr macht „Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater“ seine Aufwartung. Karten für die Vorstellung sind ab 1. Mai erhältlich.

