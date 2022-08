Energiekrise: Grüne fordern Sparplan für Kreis-Liegenschaften

Von: Sebastian Grauvogl

Mit einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs rechnet das Landratsamt beim sanierten und erweiterten Förderzentrum in Hausham. © Thomas Plettenberg

Die drohende Energieknappheit sollte auch den Landkreis Miesbach beschäftigen, findet die Kreistagsfraktion der Grünen. Sie fordert einen Sparplan für Kreis-Liegenschaften.

Landkreis – Noch bevor die Heizungen aus dem Winterschlaf erwachen, sollte der Landkreis wissen, wo sich Energie einsparen lässt. Deshalb hätte Grünen-Fraktionssprecher Thomas Tomaschek ein normaler Antrag zur nächsten Kreistagssitzung im Oktober nicht gereicht. „Wenn wir uns da erst Gedanken machen, ist es zu spät.“ Vielmehr fordern die Kreis-Grünen die Kreisverwaltung im Rahmen einer „öffentlichen Anfrage“ auf, bereits jetzt einen Plan für seine Liegenschaften auszuarbeiten, um die Folgen der drohenden Energieknappheit zumindest etwas abzumildern. Dass dies möglich ist, davon ist Tomaschek überzeugt. „Das Potenzial muss genutzt werden, um den Forderungen der Bundesregierung nachzukommen und unseren Beitrag zum Energiesparen zu leisten.“

Wie genau das gelingen soll, dazu machen die Grünen in ihrer Anfrage keine Vorschläge. Ganz bewusst nicht, wie Tomaschek auf Nachfrage betont. „Wir wollen ein möglichst breites Nachdenken anstoßen.“ An jedem Ort, an dem man grabe, kämen weitere Handlungsfelder heraus, ist der Bewerber um eine Landtagskandidatur überzeugt.

Landratsamt legt Fokus auf Nachhaltigkeit

Am Landratsamt sieht man die Herausforderung mehr im Vernetzen und Zusammenführen bereits angestoßener Initiativen, teilt Pressesprecherin Sophie Stadler mit. Gerade die Aufbereitung in Zahlen, beispielsweise für Einsparvolumina, nehme einiges an Zeit in Anspruch. Bis zur Umweltausschusssitzung in gut sechs Wochen sollen aber die Ergebnisse vorliegen. Grundsätzlich richte der Landkreis seinen Fokus „auf eine bereits vor Jahren angestoßene, aber durch eine mögliche Energiekrise intensivierte Bemühung um eine nachhaltige und dauerhafte Energieeinsparung“. Davon verspreche man sich mehr als von „in der Summe wenig ausschlaggebenden kurzfristigen Maßnahmen“.

Als Beispiel für die bereits unternommenen Bemühungen nennt die Sprecherin den Fakt, dass bereits 2020 rund 51 Prozent der Liegenschaften des Landkreises mit Wärme aus erneuerbaren Quellen versorgt wurden. Etwa jene Gebäude, die an Biomasse- oder Geothermie-Nahwärmenetzen hängen. Seinen Strombedarf decke der Kreis über seine Photovoltaik-Anlagen sowie über Ökostrom. Bis auf die Realschulen Miesbach und Holzkirchen seien sämtliche geeignete Dachflächen mit Solarmodulen ausgestattet. Für die beiden genannten Schulen erstelle die Verwaltung gerade einen Haushaltsvorschlag für den Kreistag. Sollte dieser zustimmen, werden die PV-Anlagen 2023 errichtet.

Stadler betont, dass bei sämtlichen Bau- und Sanierungsprojekten eine Umstellung auf erneuerbare Energien mitgeplant und – wo möglich und wirtschaftlich sinnvoll – auch umgesetzt werde. So verspreche man sich etwa von der Generalsanierung des BSZ an der Frauenschulstraße in Miesbach sowie der bereits abgeschlossenen Sanierung und Erweiterung des Förderzentrums in Hausham eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs.

Energiebericht und Managementsoftware in Arbeit

Obendrein erstelle der Landkreis gerade einen Energiebericht für sämtliche Liegenschaften und implementiere eine Energiemanagementsoftware, mit der sich Einsparpotenziale und Energielecks leichter erkennen und (be)heben lassen sollen. Impulse verspreche man sich auch aus der Teilnahme des Landkreises am Energieeffizienznetzwerk im Oberland.

Die von den Grünen angesprochenen kurzfristigen Einsparmaßnahmen wie beispielsweise niedrigere Raumtemperaturen könne man hingegen erst nach eingehender und individueller Prüfung durch die Liegenschaftsverwaltung und das Gebäudemanagement am Landratsamt besprechen. „Das“, macht Stadler deutlich, „schaffen wir erst tagesaktuell bis zur nächsten Sitzung.“ Alleine die elf Gebäude, die das Landratsamt bis zum Umzug in den Ersatzneubau nutzt, würden einiges an Aufwand bedeuten. Doch die Sprecherin versichert: „Die Kollegen rechnen fleißig für den großen Gesamtüberblick.“

