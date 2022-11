Landratsamt dreht warmes Wasser ab

Von: Stephen Hank

Mit Photovoltaikanlagen ausgestattet: das Gymnasium (vorne) und die Realschule (hinten) in Miesbach. © Thomas Plettenberg

Der Kreiskämmerer hat im Kreistag einen Überblick über den energetischen Zustand der Kreisgebäude gegeben. Seine Bilanz: „Wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt.“

Landkreis – Wie ist’s um den Energieverbrauch bei den landkreiseigenen Liegenschaften bestellt? Das wollten die Grünen in der jüngsten Kreistagssitzung wissen. Schließlich sei jeder angehalten, Strom und Gas zu sparen. Möglicherweise könnten Maßnahmen kurzfristig noch vor dem Winter umgesetzt werden.

Zwei Verwaltungsgebäude schneiden besonders schlecht ab

Kreiskämmerer Gerhard de Biasio hatte eine Übersicht vorbereitet, die zeigte, welche Gebäude beispielsweise bereits über Photovoltaik-Anlagen, Biomasse-Heizungen oder LED-Beleuchtung verfügen. Seine Einschätzung: „Wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt.“ Bereits 2016 habe die Verwaltung ein Gutachten über den Energieverbrauch der Landratsamtsgebäude in Auftrag gegeben. Am schlechtesten schnitten dabei die Häuser C und B ab, also die Zulassungsstelle und das Gebäude auf der anderen Seite des Parkplatzes. Mit der Inbetriebnahme des Landratsamtsneubaus werden sie nicht mehr für die Unterbringung von Büros benötigt. „Mit dem Ersatzbau machen wir einen sehr großen Schritt nach vorne“, sagte der Kreiskämmerer. Es soll energetisch über ein Biomasse-Heizwerk versorgt werden.

Energetische Sanierung „Schritt für Schritt“

Auf einem guten Weg ist der Landkreis auch bei seinen Bildungseinrichtungen. Alle neu gebauten Schulen seien mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet, außerdem seit Neuestem die Realschul-Turnhalle in Holzkirchen und zehn Klassenzimmer im Gymnasium Tegernsee. Es gehe also Schritt für Schritt voran. „Für mich ist es wichtig, dass wir immer dann tätig werden, wenn an den Gebäuden ohnehin Um- oder Neubaumaßnahmen anstehen“, sagte Biasio. Es solle zum Ausdruck kommen, ergänzte Landrat Olaf von Löwis (CSU), „dass wir das Thema wirklich ernst nehmen.“

Mit Teams vor Ort Sparanreize schaffen

Cornelia Riepe (Grüne) zeigte sich dann auch zufrieden mit dem Überblick. „Es ist gut, dass Ihr das in Angriff nehmt“, betonte sie. Als kurzfristige Maßnahme regte sie aber an, in allen Gebäuden des Landkreises Teams zu schaffen, die vor Ort Energieeinsparmöglichkeiten eruieren. Ein finanzieller Anreiz für die weiterführenden Schulen könnte sein, dass die Hälfte des eingesparten Betrags für Projekte an die Schulen zurückfließt.

Kein Warmwasser mehr im Landratsamt

In der Kreisverwaltung zumindest wird schon fleißig Energie gespart. Die Temperatur in den Büros liegt nur noch bei 19 Grad. „Und wir haben“, sagte der Kreiskämmerer, „im Landratsamt kein Warmwasser mehr.“