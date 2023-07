Engpass bei Kita-Plätzen: Stadtrat Miesbach fordert umgehend schnelle Lösung

Von: Dieter Dorby

Teilen

Die Container, die die Stadt für die Übergangslösung auf der Waitzinger Wiese erworben hat, werden weiterhin betrieben, um Engpässe zu beheben. © Thomas Plettenberg

Eigentlich wähnen sich die Stadtratsmitglieder gut vorbereitet beim Platzangebot in den Kindertagesstätten. Auf einmal klafft eine Riesenlücke. Das warf einige unangenehme Fragen auf und eine klare Forderung.

Miesbach – Eigentlich sollte der Miesbacher Stadtrat am Donnerstagabend auch die Fortschreibung der Bedarfsstudie zur Kinderbetreuung behandeln, doch der Punkt wurde auf eine der nächsten Sitzungen verschoben. Es seien neue Fragen aufgetaucht, die noch geklärt werden müssten, erläuterte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) zu Beginn der Sitzung.

Gegen Ende ploppte das Thema dann doch noch hoch. Beim Punkt Unvorhergesehenes machte Paul Fertl (SPD) seinem Unmut Luft, dass die Mitglieder des Stadtrats von den aktuell fehlenden Kinderbetreuungsplätzen aus der Zeitung hätten erfahren müssen. Wie berichtet, fehlten der Stadt 70 Plätze insgesamt, wobei 55 allein auf die Krippe entfielen. „Da bitte ich um rechtzeitige Mitteilung“, monierte Fertl.

Neue Zahlen

Diese Zahlen haben sich nun überholt, erklärte Braunmiller auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aktuell sind es nur noch 60 Plätze, die fehlen, wobei die Krippe mit 44 betroffen ist.“ Dies hätten die neuesten Zahlen ergeben, und auch dieser Stand würde sich noch ändern. „Die Zahlen schwanken.“ Dies liegt an den nun tatsächlich eintreffenden Buchungen, die erfahrungsgemäß niedriger sind als die Absichtserklärungen aus dem Frühjahr.

Unabhängig davon werde der Containerstandort an der Waitzinger Wiese auch nach dem Umzug der aktuell dort untergebrachten Gruppen ins umgebaute Kloster weiterbetrieben. „Wir suchen dafür weiterhin einen Träger. Diese Woche starten dazu die ersten Gespräche. Wir sind dran“, sagt Braunmiller.

Auch bei der Situation des katholischen Kindergartens werde an einer Lösung gearbeitet. Wie berichtet, soll dort die Betreuung ab dem neuen Kindergartenjahr freitags nur noch bis 14 Uhr erfolgen, was viele Eltern in eine Betreuungsbredouille bringt. Braunmiller hatte dazu mit Johann Grasser, Leiter des katholischen Kindergartenverbunds, bereits gesprochen und Vorschläge erörtert. Zudem habe am Donnerstag der Kindergartenverbundsausschuss getagt.

In der Sitzung des Stadtrats wollte Fertl „nicht zurückblicken, woran es lag“. Es gehe jetzt darum, für Abhilfe zu sorgen und sich um ausreichend Personal zu kümmern.

Kämmerer Josef Schäffler nahm indes die Firma MUC Consulting und deren Betreuungsstudie in Schutz: „Die Studie ist ein Blick in die Zukunft, und man kann nicht alles sehen. Es ist nur eine Prognose.“

„Veraltete Anschauung: Die Mama bleibt daheim“

Ganz so einfach wollte Inge Jooß (SPD) das Thema nicht auf sich beruhen lassen: „Wir müssen unser Denken umstellen. Wir haben jährlich unseren Neugeborenenempfang – die kann man zählen. Und wir wissen, dass erfahrungsgemäß drei Viertel der Mütter einen Krippenplatz wollen. Und dann arbeiten wir mit Zahlen, die hinten und vorne nicht aufgehen.“ Gleichzeitig kritisierte Jooß, dass gerade im Krippenbereich immer noch die „veraltete Anschauung herrscht: Die Mama bleibt daheim.“

„Viele wollen arbeiten, können aber nicht“

Man müsse großzügiger planen. So sei selbst bei Migranten ein Thema, dass die Mutter nicht zum Deutschunterricht kann, weil die Betreuung nicht gelöst ist. Florian Perkmann (SPD) stimmte zu: „Viele wollen arbeiten, können aber nicht.“

Die Frage von Michael Lechner (Freie Liste), ob eine weitere Studie mit dieser Firma noch sinnvoll sei („hohe Summen und dann solche Überraschungen“), wollte Alfred Mittermaier (CSU) so nicht stehen lassen: „Wir hatten mit der Firma dreimal eine Punktlandung.“ Zuzug und Flüchtlingen seien damals nicht in diesem Maße absehbar gewesen.

ddy