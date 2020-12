Ente und Gans: Statt Wirte bestellen nun die Familien

Dass man dieses Jahr frühzeitiger als sonst seine Bestellungen für Enten und Gänse beim Metzger seines Vertrauens abgegeben sollte, hat viel mit Corona zu tun.

Landkreis –Aber auch damit, dass der größte und bekannteste Geflügelproduzent im Landkreis, der Gutshof Niederalternburg der Familie von Luttitz bei Weyarn, den Betrieb der Enten und Gänsezucht eingestellt hat. Weder Endverbraucher noch Metzgereien noch Gaststätten können sich hier nach potentiellen Weihnachtsbraten umsehen.

Paul Ette aus der Geschäftsführung der Fleischwaren Holnburger GmbH mit Hauptsitz in Miesbach und sein Team haben den Bestelltermin in den vier Holnburger-Filialen auf den heutigen Dienstag gelegt. Der Firmenchef geht – bedingt durch die Schließung der Gaststätten – davon aus, dass viele Leute diesmal selbst zu Hause kochen. „Wir haben keine Erfahrungswerte, wie viel Geflügel in so einer Sondersituation bei den kleinen Verkaufsstätten nachgefragt werden“, erklärt Ette. „Da müssen wir uns erst hintasten.“ Aber er rechnet mit mehr Umsatz und auch mit mehr Nachfrage bei den kleineren Einheiten, sprich Entenbrust und Gänsekeule für kleine Haushalte.

„Mehr Vielfalt und größere Mengen müssen organisiert werden“, so Ette weiter. „Deshalb brauchen wir mehr Vorlauf.“ Denn die Hauptschlachttage beim Produzenten seien nach wie vor so zeitnah wie möglich vor dem Fest, damit das Geflügel möglicht superfrisch in den Haushalten ankommt.

Die Metzgerei Kleeblatt in Holzkirchen hat ihre Bestellung bei ihren Produzenten – alles kleinere bäuerliche Betriebe – schon abgegeben. Denn die Landwirte mussten ihrerseits die Saisonarbeiter aus dem europäischen Ausland, die zur Schlachtung hinzugezogen werden, schon buchen. Ohne diese Zusatzkräfte sei die Abwicklung in den kleinen Betrieben nicht machbar. Kleeblatt-Juniorchef Maximilian Eck hat die Gesamtbestellmenge angepasst, weil auch er davon ausgeht, dass mehr Weihnachtgeflügel nachgefragt wird. Außerdem ist er in ständiger Absprache mit seinen Produzenten wie auch mit seinen Kunden. „Bei uns kann man gefahrlos ohne Frist bis zirka eine Woche vor Weihnachten bestellen. Danach ist es eine Sache der Risikobereitschaft“, meint Eck lachend. Und wer weiß, ob am Ende vielleicht doch noch ein Gänschen oder Entchen für einen Spontankauf ohne Vorbestellung in der Theke liegt.

In den fünf Filialen der Metzgerei Killer aus Warngau gingen bereits letzte Woche die ersten Bestellungen für Enten und Gänse ein. Das berichtet Chefin Regina Killer und spricht von einem Trend, dass die Leute heuer eher bestellen als die Jahre zuvor. Aber erfahrungsgemäß wüssten ihre Kunden, dass man für eine schöne Weihnachtsgans ohnehin immer rechtzeitig dran sein müsse.

Bei Enten ist das Angebot größer als bei Gänsen. „Bei uns kann man bis kurz vor Weihnachten bestellen“, sagt Killer, die stets einen kleinen Puffer einbaut. „Aber wenn es aus ist, ist es eben aus.“ Dennoch gilt dieses Jahr überall – auch in den Filial-Metzgereien und Fleischtheken in den Supermärkten: Der frühe Vogel fängt den Weihnachtsbraten.

