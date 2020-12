„Enttäuschend und nicht enkeltauglich“: Zivilcourage Miesbach kritisiert EU-Agrarreform

Tief enttäuscht ist das Aktionsbündnis Zivilcourage Miesbach vom Kompromiss der EU-Gremien zur Reform der EU-Agrarpolitik ab 2020. Doch es gibt noch Hoffnung.

Landkreis – Grüne Wunder waren ohnehin nicht zu erwarten, schreibt das Aktionsbündnis Zivilcourage Miesbach zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU). Doch es kam noch schlimmer. Der nun von EU-Kommission und Parlament erarbeitete Kompromiss bleibe „weit hinter den Erwartungen“ all jener zurück, die für ehrgeizigere Klima- und Umweltvorgaben in der GAP gekämpft hätten. Das Urteil der Zivilcourage Miesbach fällt geradezu vernichtend aus: Als „enttäuschend und nicht enkeltauglich“ kritisiert das Aktionsbündnis in einer Pressemitteilung die Beschlüsse. Ein Kompromiss, mit dem man keinesfalls leben könne.

Wie berichtet, hat die Zivilcourage bereits im August 2018 eine grundlegende Reform der EU-Förderpolitik in der Landwirtschaft gefordert und auch Politiker unterschiedlicher Parteien um eine Einschätzung gebeten. In ihrem Positionspapier machten sich die Initiatoren für ein Ende der „ungerechten Verteilung“ der Agrarsubventionen ab 2020 stark. Auszahlungen seien „ausschließlich an ökologische und landeskulturelle Leistungen zu binden“. Auch die EU selbst hatte sich durchaus ehrgeizige Ziele gesetzt. Mit dem Masterplan eines „Green Deal“ sollte mehr Augenmerk auf das Klima gelegt werden.

Der nun am 23. Oktober mit dem Parlament geschlossene Kompromiss sei all dem aber nicht gerecht geworden, schreibt die Zivilcourage. 70 Prozent der Direktzahlungen an Landwirte seien nach wie vor nicht an Auflagen gekoppelt. Nur 30 Prozent seien ab 2023 für Leistungen reserviert, die über die normalen EU-Standards hinausgehen. Und das, obwohl der Landwirtschaftsetat mit 387 Milliarden Euro den größten Einzelposten im EU-Haushalt darstelle.

Ein Ergebnis, das laut Zivilcourage die Forderungen von Vertretern des ökologischen Landbaus, aber auch von zahlreichen Agrarpolitikern klar verfehle. „Man wird das Gefühl nicht los, dass übermächtige Lobbyisten verhindert haben, eine echte Wende in der GAP einzuleiten. Nicht nachvollziehbar sei, warum die Wissenschaft – anders als bei der Corona-Pandemie – in diesem Bereich so wenig Beachtung in der Politik finde. Erst kürzlich habe die nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, eine „völlig neue Ausrichtung der Agrarpolitik“ verlangt, um die Herausforderungen bei Artenvielfalt und Klimaschutz zu meistern. „Anscheinend hört man in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft weder in Berlin, noch in Brüssel auf die Wissenschaft. Dabei gehe es bei der GAP um ganz grundsätzliche Dinge wie Ernährung, Schutz der Lebensgrundlagen und damit „unser aller Gemeinwohl“.

Bei aller Kritik darf sich die Zivilcourage zumindest noch ein bisschen Hoffnung machen, dass bei einigen Beschlüssen noch Kurskorrekturen erfolgen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt an, die Kommission werde im „Trilog“ mit Rat und Parlament eine „treibende Kraft für mehr Nachhaltigkeit“ sein. Bis Weihnachten sollen insgesamt sechs Runden unter deutscher Präsidentschaft stattfinden. Der Abschluss soll zwischen Ostern und Pfingsten erfolgen – und damit bereits unter der Präsidentschaft Portugals. Bleibt abzuwarten, mit welchem Ergebnis.

sg