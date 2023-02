Erdbeben-Hilfe für Türkei und Syrien: BRK und THW Miesbach warten noch ab

Von: Sebastian Grauvogl

Das Erbeben in der Türkei und in Syrien hat schwere Zerstörungen angerichtet. © picture alliance/dpa/AP/Hussein Malla

Auch wenn sie am liebsten gleich in die Erdbeben-Hilfe in der Türkei und in Syrien starten würden: Ganz so einfach läuft es nicht bei den Blaulichtorganisationen im Landkreis Miesbach.

Landkreis – „Internationale Einsätze koordiniert bei uns das Generalsekretariat in Berlin“, erklärt Simon Horst, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK. Bedeutet: Ehe im Landkreis Miesbach die Rettungskräfte ihren Rucksack packen, braucht es zunächst ein offizielles Hilfsgesuch.

BRK wartet auf Anfrage aus Berlin

Aus gutem Grund, wie Horst erklärt: „Unkoordinierte Aktionen helfen in der Praxis meist nicht viel.“ Obendrein könne nicht jeder beim BRK von heute auf morgen in ein Katastrophengebiet in einem anderen Land eingesetzt werden. Vielmehr gebe es extra dafür geschultes Personal. Welche Unterstützungsmöglichkeiten beim Roten Kreuz Miesbach generell für Erdbebengebiete zur Verfügung stünden, werde man bei einer entsprechenden Anfrage aus Berlin umgehend eruieren, so Horst. Als Beispiel nennt der Vize-Kreisgeschäftsführer aber etwa die Trümmersuchhunde der Hunderettungsstaffel. „Die trainieren regelmäßig auch in anderen Ländern.“

THW verlangt spezielle Ausbildung

Auch der frisch gebackene neue Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) Miesbach, Mathias Huber, bereitet aktuell noch keine Hilfsmission vor. Denn auch beim THW braucht es dafür zunächst eine Anfrage von übergeordneter Stelle. Und auch hier könnten nur die Kräfte eingesetzt werden, die speziell dafür ausgebildet wurden. Tatsächlich ist Huber selbst momentan der einzige, der die erforderliche Qualifikation mitbringt, erklärt er. Allerdings nur im Fachbereich Kommunikation. Dass dies momentan im Erdbebengebiet gefragt ist, kann sich Huber nicht vorstellen. „Da geht es jetzt erst mal um andere Dinge.“

