Erfolgsmodell Wohnungsnotfallhilfe: Angebot in Miesbach soll verlängert werden

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Helfen, bevor es zu spät ist: Die Wohnungsnotfallhilfe im Kreis Miesbach unterstützt Betroffene bei drohender Obdachlosigkeit. © dpa

Vor eineinhalb Jahren hat das Diakonische Werk Rosenheim in Miesbach eine Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit eröffnet. Der Bedarf übersteigt alle Erwartungen.

Landkreis – Vor eineinhalb Jahren hat das Diakonische Werk Rosenheim in Miesbach eine Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit eröffnet – das Angebot ist derart wirksam, das es nun bis Oktober 2023 verlängert wird. Ursprünglich handelte es sich bei der Präventionsmaßnahme um ein Projekt, das nur auf ein Jahr angelegt war.

Wie aus dem Projektbericht hervorgeht, haben sich die beiden Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die sich eine Vollzeitstelle teilen, im Jahr 2022 mit insgesamt 118 Wohnungsnotfällen befasst, also Menschen, die obdachlos waren oder denen die Obdachlosigkeit etwa durch Kündigung des Mietverhältnisses oder durch Räumungsklage drohte. In der Mehrheit der Fälle konnten die Fachkräfte mit ihrer Beratung eine Obdachlosigkeit verhindern.

So mündeten zum Beispiel nur zwei von 24 Kündigungsfällen in eine Räumungsklage. Abgesehen von einem Fall, dessen Ausgang der Beratungsstelle nicht bekannt ist, konnten alle gekündigten Mieter rechtzeitig in eine andere Wohnung oder eine Pflegeeinrichtung umziehen, sich mit dem Vermieter einigen oder ihre Mietschulden selbst bezahlen.

Frühes Einschreiten hilft gegen Obdachlosigkeit

Bei den drei Fällen von Räumungsklagen konnten zwei Betroffene rechtzeitig in eine andere Wohnung umziehen, ein Fall mündete jedoch in einen Zwangsräumungstermin. „Je früher wir von einer drohenden Obdachlosigkeit erfahren, desto besser können wir helfen“, sagt Lilo Lüling, die den Bereich Wohnungsnotfallhilfe des Diakonischen Werks leitet.

Dass es den Beratern trotz des angespannten Wohnungsmarktes gelingt, Betroffene unterzubringen, ist ihrer Expertise geschuldet. Sie sorgen unter anderem dafür, dass Betroffene rechtzeitig die umfangreichen Unterlagen beibringen, die etwa das Jobcenter braucht, um einen Antrag auf Mietschuldenübernahme als Darlehen zu prüfen. Davon profitieren letztlich auch die Vermieter, da sie dann die ausstehenden Zahlungen bekommen. Die Fachstelle tauscht sich mit Rechtsanwälten und Wohnungseigentümern, mit Schuldnerberatung, Polizei, rechtlichen Betreuern, sozialpsychiatrischem Dienst und Behörden aus und übernimmt dabei eine wichtige Vermittlerposition.

Die Mehrheit der Ratsuchenden waren mit 36 Fällen Familien beziehungsweise Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern. In 32 Fällen handelte es sich um Rentner, in 19 Fällen hatten die Betroffenen eine körperliche Behinderung oder eine psychische Erkrankung. Auch mindestens sechs Personen unter 25 Jahren waren darunter. Außerdem drei ehemalige Häftlinge, die nach ihrer Haftentlassung obdachlos waren.

Kein vergleichbares Angebot im Kreis Miesbach

Die noch junge Notfallhilfe füllt eine Lücke im Kreis Miesbach – bis zu ihrer Eröffnung gab es kein vergleichbares Angebot im Landkreis. Zwar haben die Kommunen eine Unterbringungspflicht, aber dabei handelt es sich um eine Verwaltungsaufgabe: Sie bringen Menschen unter, die bereits obdachlos sind – und tragen dann auch die Unterbringungskosten. Die Fachstelle aber hilft, eine Obdachlosigkeit zu verhindern. Auch langfristig, indem sie Betroffene stabilisiert, sodass es gar nicht erst zu Mietrückständen und in der Folge zu einem Wohnungsverlust kommt. Diese Sozialarbeit spart den Gemeinden letztlich Unterbringungskosten.

Noch unklar ist, wie es mit der Fachstelle nach Oktober 2023 weitergeht. Bisher wurde sie vom Bayerischen Staatsministerium für Famillie, Arbeit und Soziales finanziert. Aber diese Förderung läuft aus und ist nicht verlängerbar. Wenn dann nicht Landkreis und Kommunen als Geldgeber einspringen, ist das Angebot Geschichte.

