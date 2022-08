Erst Trockenheit, jetzt Hochwasser? Aktuelle Einschätzungen für den Landkreis Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den gesamten Landkreis Miesbach vor extremen Unwettern durch Dauerregen (Farbe Violett). © Screenshot DWD.de

Es klingt fast schon paradox. Im Landkreis Miesbach trocknen zunehmend Bäche aus, Grünflächen werden braun. Gleichzeitig prognostizieren die Wetterdienste Starkregen mit Überflutungen.

Landkreis – Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat am Donnerstag bereits Warnungen für den Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen herausgegeben. Der Landkreis Miesbach könnte im Lauf des Freitags folgen, teilte Andreas Holderer, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Rosenheim, gestern auf Nachfrage mit. Ob dies die Trockenheit nachhaltig entschärft, bezweifle er aber.

Historische Ausmaße hat die Dürreperiode im Landkreis Miesbach derweil noch nicht angenommen, erklärt Holderer. Noch sei die Lage mit den Jahren 2018, 2015 und 2003 vergleichbar. Die Auswirkungen seien je nach Ort unterschiedlich stark zu spüren. Während die Mangfall noch ausreichend vom Reservoir des Tegernsee gespeist werde, seien die Pegel anderer Flüsse und vor allem Bäche schon sehr niedrig.

Noch keine Erklärung für schwankenden Schlierachpegel

Als Beispiel nennt Holderer die Schlierach in Miesbach, wobei hier in den vergangenen Tagen ein (noch) unerklärbares Phänomen zu beobachten war. Nachts stieg die Abflussmenge fast schon sprunghaft an, bevor sie tagsüber wieder stark zurückging. Eine natürliche Ursache scheidet laut Holderer aus: „Es hat ja nicht geregnet.“ Technische Anlagen, die einen (ohnehin nicht zulässigen) Schwallbetrieb erzeugen, seien ihm ebenfalls nicht bekannt. Eher sehe es danach aus, als ob jemand tagsüber Wasser aus dem Fluss pumpe, um damit seinen Garten zu bewässern oder sein privates Schwimmbecken zu befüllen, vermutet Holderer.

Rauf und runter bewegte sich die Abflussmenge der Schlierach in Miesbach in den vergangenen Tagen. Und das, obwohl es nicht geregnet hat. Das Wasserwirtschaftsamt sucht noch nach einer Erklärung. Grafik: HND BAYERN © HND BAYERN

Der Vize-Chef des Wasserwirtschaftsamts bittet in diesem Zusammenhang eindringlich alle Bürger, den natürlichen Gewässern während der Trockenperiode kein Wasser zu entziehen. Da sich die Flüsse und Bäche dadurch noch stärker aufheizen könnten, sinke der Sauerstoffgehalt, wodurch Fische noch schneller verenden würden. „Forellen kochen dann fast“, warnt Holderer.

DWD warnt vor extrem ergiebigem Dauerregen

Abkühlung in Form von Regen ist aber in Sicht. So hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag eine Unwetterwarnung vor „extrem ergiebigem Dauerregen“ herausgegeben. Für den Landkreis Miesbach werden bis Samstagfrüh zwischen 80 und 140 Liter pro Quadratmeter erwartet. Müssen sich die Menschen also auf eine Katastrophe wie 2013 einstellen? Nein, meint Holderer. Wegen der wochenlangen Trockenheit liege die Gefahr diesmal nicht in den Flusspegeln, sondern vielmehr in punktuellen Sturzfluten. Diese könnten entstehen, weil die Böden örtlich hart wie Beton seien und deshalb kaum Wasser aufnehmen könnten. Vor allem nicht derart große Mengen in so kurzer Zeit.

Mit einer nachhaltigen Entspannung der Trockenheit rechnet Holderer daher nicht. Dafür bräuchte es wohl vier Wochen mäßigen Dauerregen mit einem langsamen Aufbau des Grundwasserspiegels.

sg