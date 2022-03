Erste Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis eingetroffen

Von: Stephen Hank, Sebastian Schuch

Kurz vor 19 Uhr kam der Bus mit rund 50 Geflüchteten am Sonntag in Miesbach an. © Thomas Plettenberg

Der Landkreis stellt sich auf eine größere Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Am Sonntagabend sind die ersten Menschen in Miesbach eingetroffen.

Landkreis Miesbach ‒ Kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend sind circa 50 Flüchtlinge aus der Ukraine in Miesbach eingetroffen. Grundsätzlich vorbereitet aber ist der Landkreis. In einem Zelt am früheren Finanzamt in Miesbach werden sie zunächst auf Corona getestet und registriert. Dann erhalten sie Essens- und Hygienepakete, erklärt Sophie Stadler, Pressesprecherin des Landratsamts.

Die ersten Flüchtlinge sollten am Sonntagabend direkt auf zwei Einrichtungen im Tegernseer Tal verteilt werden, eine davon das frühere Sanatorium in Wildbad Kreuth. Ob sie dort bleiben, werden die nächsten Tage zeigen. „Wir müssen sie entsprechend den familiären Konstellationen passgenau verteilen“, sagt Stadler. Rund 60 Unterkünfte seien dem Landkreis bislang angeboten worden, unter anderem ein leer stehendes Hotel in Bad Wiessee. Es sei aber absehbar, „dass wir mehr brauchen“.

Landrat Olaf von Löwis appelliert in einer am Abend verschickten Pressemitteilung des Landratsamts erneut an die Landkreisbürger: „Wir sind vorbereitet in unserem Landkreis. Aber wir benötigen die Unterstützung der Landkreisbürger. Bitte melden Sie alle Unterstützungsangebote, damit wir bei Bedarf schnell darauf zugreifen können.“

Berufsschulturnhalle dient als Erstaufnahmeeinrichtung für den Landkreis

Die Berufsschulturnhalle in Miesbach dient lediglich als Übergangslösung, quasi als Erstaufnahmeeinrichtung für den Landkreis. Am Sonntag wurde sie zunächst mit 50 Feldbetten ausgestattet. Man wolle auf einen größeren Ansturm vorbereitet sein und die Möglichkeit haben, die Menschen vorübergehend unterzubringen, so Stadler. Am Montag wird sich der Krisenstab des Landkreises erneut treffen und über das weitere Vorgehen beraten.

Bürger können unter www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe Unterkünfte melden und Hilfe anbieten.