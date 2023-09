Erstes Bürgerfest: Der Tag, an dem ganz Miesbach feierte

Von: Sebastian Grauvogl

Von einem großen Erfolg des Bürgerfests berichtete die Heimatzeitung in ihrer Ausgabe vom 12. September 1983. © MM

Ein Fest zu Ehren von etwas, das es so noch gar nicht gibt. Das, was die Miesbacher am 10. September 1983 erstmals feierten, war damals nicht mehr als ein sehnlicher Wunsch: die Stadthalle.

Miesbach – Wie Bürgermeister Hans Schuhbeck (SPD) in seinem Grußwort im Miesbacher Anzeiger schrieb, war die Idee aus dem Stadtrat gekommen und bei einer Versammlung mit den Vereinen gut angekommen. Spontan hätten sich mehrere Vorstände bereit erklärt, kostenlos am Bürgerfest mitzuwirken und den Erlös für den Bau einer Stadthalle zu spenden.

40 Jahre später gibt es die Stadthalle in Form des vor 26 Jahren eröffneten Waitzinger Kellers. Das Bürgerfest aber gibt es nicht mehr. 2016 führte das Wetter zur Absage, eine Neuauflage blieb aus. Einen weiteren Anlauf nahm die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Miesbacher Sportvereine Ende Juli dieses Jahres. Wie berichtet, plante diese ein großes Sportlerfest samt Spendenlauf für den Abenteuer-Inklusionsspielplatz, um ihr 50-jähriges Bestehen nachzufeiern und die während der Coronazeit stark beeinträchtigte Jugendarbeit der Vereine zu unterstützen. Doch das Wetterschicksal schlug wieder zu. Weil die Prognose Gewitter und einen Temperatursturz erwarten ließ, verschob die ARGE die Großveranstaltung vorsichtshalber auf 2024. Deutlich risikobereiter zeigten sich die Miesbacher 1983. Denn auch hier kündigten die Meteorologen Regen für den 10. September an.

Doch die vielen Helfer aus 25 Vereinen und Organisationen bauten unverdrossen ihre Standl und diverse Mitmachstationen am Marktplatz auf. Sie wurden belohnt: Wie nachzulesen ist, hielt der „Föhn-Anderl“ bis Einbruch der Dunkelheit seine schützende Hand über das Stadthallenfest.

Buntes Programm

So konnten sich die Miesbacher bei spätsommerlichen Temperaturen unter anderem an einer Eishockey-Torwand, im Schmalfilm-Kino in einem Lkw-Anhänger, an einer Meerschweinchenarena, einer Modellautorennbahn sowie bei einem Angelspiel vergnügen. Bücherflohmarkt, Kasperltheater und ein Bühnenprogramm mit drei Musikkapellen sowie Einlagen mit Gymnastik, Gesang, Schuhplatteln und Tauziehen rundeten das Fest ab. Für Begeisterung sorgte nicht zuletzt die Gautschzeremonie, bei der 35 junge Buchdrucker per Untertauchen in ein Wasserfass in den Gesellenstand eingeführt wurden.

Im Bräuwirt stieg derweil ein Preisschafkopfen und am Abend ein Ringervergleichskampf zwischen dem Turnverein Miesbach und Hallbergmoos. Unter den zahlreichen kulinarischen Schmankerln stach offenbar schon damals ein sehr bürgerfreundlicher Bierpreis hervor, den sogar der Rathauschef in seinem Grußwort als „enorm“ anpries: vier Mark für eine Maß Helles und 4,50 für ein Wiesn-Märzen.

Ein „Riesen-Erfolg“ sei die Premiere gewesen, titelte die Heimatzeitung am darauffolgenden Montag. „Zauberwort“ für das Gelingen des ersten Bürgerfests sei die Zusammenarbeit der Vereine gewesen. Erfreulicherweise sei dabei auf die bei anderen Festivitäten „übliche Verkommerzialisierung“ verzichtet worden, sodass sich einige Besucher verwundert gefragt hätten: „Ja gibt’s denn so was in Miesbach noch?“

35.000 Mark aufs Konto

Fast schon ungläubig blickten die Beteiligten am Ende auch auf den Erlös: Stolze 35.000 Mark wanderten auf das Konto für die neue Stadthalle. Wo diese entstehen soll, darüber waren sich die Miesbacher allerdings damals noch nicht einig. Neben dem letztlich favorisierten Waitzinger Keller standen auch ein Umbau des alten Sudhauses, eine Aufstockung der Eishalle und ein Neubau auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Isar-Amper-Werke zur Debatte.

Sicher waren sich die Miesbacher aber, dass das Bürgerfest 1984 seine Fortsetzung finden soll. Wohlwissend, dass sie bei der Premiere großes Wetterglück hatten. Der Bürgermeister wertete dies als Zeichen Petrus’, dass auch er der Meinung sei: „Wir brauchen eine Stadthalle.“

