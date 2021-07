Schwerer Motorradunfall in Miesbach: B472 aktuell voll gesperrt - Biker schwer verletzt

Rettungskräfte im Einsatz

In Miesbach hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein Mann (62) schwer verletzt. Die B472 wurde vollständig gesperrt.

Update vom 6. Juli, 19.51 Uhr: Nun ist der offizielle Bericht der Polizeiinspektion Holzkirchen veröffentlicht worden. Offenbar wurde noch ein dritter Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Durch herumfliegende Teile nach dem Aufprall wurde das Motorrad eines Unbeteiligten beschädigt, schreibt die Polizei. Insgesamt geht sie von einem Schaden von 18.100 Euro aus. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen oder möglichen weiteren Personen, die an dem Unfall beteiligt waren. Man kann sich unter (0 80 24) 9 07 40 bei der Polizeiinspektion Holzkirchen melden.

Unfall auf der B472: Motorradfahrer kollidiert mit Auto beim Überholen

Update vom 6. Juli, 18.10 Uhr: Im Gemeindegebiet Miesbach hat sich am heutigen Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 14.05 Uhr war ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Lüneburg mit seiner BMW-Maschine auf der B472 aus Waakirchen kommend in Richtung Miesbach unterwegs. Nach ersten Angaben der Polizeiinspektion Holzkirchen befand er sich in der Talsenke in einem Überholvorgang, als er mit dem entgegenkommenden Volvo einer 48-jährigen Autofahrerin aus Weyarn kollidierte. Ein weiterer Motorradfahrer, dessen Maschine bei dem Unfall ebenfalls beschädigt worden war, blieb offenbar unverletzt.

Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde der 62-Jährige aus Lüneburg schwer verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Die Autofahrerin aus Weyarn überstand den Unfall verhältnismäßig unbeschadet: Sie trug lediglich eine Handverletzung davon infolge des ausgelösten Airbags.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde die Bundesstraße gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Der offizielle Bericht der Polizeiinspektion Holzkirchen, die den Unfall aufgenommen hat, lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Schwerer Unfall in Miesbach: Frontalzusammenstoß bei Überholvorgang

Erstmeldung vom 6. Juli, 15.11 Uhr: Miesbach - Nach ersten Informationen der Polizeiinspektion Holzkirchen sind in den Unfall im Talbereich von Müller am Baum ein Motorradfahrer und ein Auto involviert. Ein weiteres Motorrad wurde offenbar bei dem Zusammenstoß nur beschädigt.

Der Frontalzusammenstoß hat sich offenbar bei einem Überholvorgang ereignet. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Unfall in Miesbach: Einsatz läuft noch - B472 bis auf weiteres gesperrt

Der Einsatz an der Unfallstelle läuft noch. Die B472 bleibt bis auf weiteres gesperrt. Weiterer Bericht folgt. ddy

