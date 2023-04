Erwerbslosen-Quote im Kreis Miesbach höher als bei den Nachbarn

2,8 Prozent betrug im März die Arbeitslosenquote im Kreis MIesbach. © dpa

Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt hat auch im Landkreis für sinkende Zahlen. Im Vergleich mit den Nachbar sind diese aber höher.

Landkreis – Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Miesbach ist im März gesunken. Die Zahl von 1562 Erwerbslosen entspricht einer Quote von 2,8 Prozent, 0,2 Punkte weniger als im Vormonat, jedoch 0,2 mehr als im Vorjahresmonat. Dies liegt vor allem an geflüchteten Ukrainern.

Michael Vontra, der stellvertretende Leiter der Agentur für Arbeit Rosenheim, macht im monatlichen Arbeitsmarktbericht seines Hauses die allgemeine Frühjahrsbelebung für die geringere Quote verantwortlich. Weitere Betriebe aus den witterungsabhängigen Branchen wie Bau und Transport sowie aus dem Gartenbau hätten die im Winter freigestellten Arbeitskräfte zurückgeholt.

Die Quote im Kreis Miesbach bleibt derweil höher als die in den angrenzenden Landkreisen Rosenheim (2,6) und Bad Tölz-Wolfratshausen (1,9) – ein Bild, das sich unverändert seit ein paar Monaten zeigt. Ein Unterschied besteht in der Entwicklung der Ausländerarbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat. In Miesbach ist der Abstieg mit fast 80 Prozent (plus 278 auf 628 Betroffene) besonders hoch. 40 Prozent aller Erwerbslosen im Landkreis haben keinen deutschen Pass, das war etwas mehr als im Gesamtbezirk (36,2). In diesem lag die Arbeitslosenquote im März bei 2,7 Prozent, ebenfalls 0,2 Punkte weniger als im Vormonat. Insgesamt 8310 arbeitslos gemeldete Personen bedeuteten 550 weniger als im Februar.

Der Bestand der unbesetzt gemeldeten Stellen liegt im Bezirk bei 5500, im Kreis Miesbach sind es 890.