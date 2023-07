„Es darf sich nie wiederholen“: Auschwitz-Überlebende hält bewegenden Vortrag in Miesbach

Von: Alexandra Korimorth

Gebannt hörten die Gäste zu, was die Autorin, Kinderärztin und Auschwitz-Überlebende Dr. Eva Umlauf berichtete. Eingeladen hatte der Rotary Club Schliersee. Ich hasse nicht. Aber ich verzeihe auch nicht. Ich kann nicht für sechs Millionen tote Juden verzeihen.“ Dr. Eva Umlauf, Auschwitz-Überlebende und Autorin auf die Frage eines sehr jungen Zuhörers, wie sie die Ermordung des größten Teils ihrer Familie verzeihen und damit weiterleben konnte. © Thomas Plettenberg

Auf Einladung des Rotary Club Schliersee hat die Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf (80) ihre Geschichte erzählt. Die Zuhörer kamen zahlreich in den bayerischen Hof in Miesbach.

Miesbach – Damit hatte der Rotary Club Schliersee nicht gerechnet. Dass so viele Zuhörer zum dritten Vortrag aus der Reihe „Jüdisches Leben in Deutschland“ kamen, überraschte selbst Rotary Incoming-Präsident Leonhard Stärk, der Auschwitz-Überlebende Dr. Eva Umlauf bereits in München bei einem ihrer bewegenden Vorträge erlebt und sie nun nach Miesbach eingeladen hatte.

Die heute 80-jährige Kinderärztin, Psychotherapeutin, Autorin und beredte Zeitzeugin ist eine eindrucksvolle, charismatische Persönlichkeit, eine zierliche, ganz alterslose, elegante Dame mit ungeheurer physischer Präsenz, strukturiertem Denken und ebensolcher Ausdruckskraft. Schlagfertigkeit inklusive.

Eva Umlauf ist Autorin des 2016 erschienenen Buches „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“, das mittlerweile in der dritten Taschenbuchauflage erschienen ist. Darin, wie auch in ihrem Vortrag „Vergessen Sie das Kind, es wird kaum überleben“ am Montagabend im Hotel Bayerischer Hof in Miesbach, erzählt sie von ihrem Leben und den Lektionen, das es sie gelehrt hat. Es ist eine Mischung aus Lesung, erzählten Erinnerungen, Hinzuziehen der Werke anderer Autoren, ihr gewidmeter Verse, historischer Dokumente und Fotografien, mit denen Umlauf vor allem eines erreicht: Es zeigt, wie eng ihre persönliche Geschichte mit der Weltgeschichte verwoben ist. Ihre Geschichte ist voller Schicksalsschläge und Traumata, aber auch Resilienz, Stärke und Energie sind darin zu finden.

Im Arbeits- und Deportationslager zur Welt gekommen

Eva Umlauf kam 1942 im slowakischen Arbeits- und Deportationslager Nováky zur Welt. Die Slowakei war damals Hitlers Vasallenstaat und hat den Tod von 60 000 slowakischen Juden zu verantworten, die in drei Arbeitslagern kriegswichtiges Material herstellten. Nach dem Nationalaufstand 1944 werden die Arbeitslager geräumt, die jüdischen Insassen nach Auschwitz deportiert – direkt in die Gaskammern. Durch einen glücklichen Zufall – die Lok ihres Todeszugs war defekt und konnte drei Tage lang nicht fahren – waren die Gaskammern, als Eva und ihre schwangere Mutter Agnes am 3. November 1944 in Auschwitz, Lager II Birkenau, ankamen, bereits gesprengt. Es galt, Spuren der Shoa zu vernichten. Trotzdem wurde auch die noch nicht einmal zwei Jahre alte Eva geschoren, untersucht, registriert und tätowiert. Sie erlitt vor lauter Angst und Schmerz einen respiratorischen Affektkrampf, hörte für längere Zeit einfach auf zu atmen.

Eva Umlauf versteht es, die erschütternden Ereignisse und deren Bewältigung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten: Etwa wie sie und andere Juden mit dieser Registrierungsnummer, „dem Zeichen der vollkommenen Entmenschlichung“ auf ihrem Unterarm umgegangen sind. Wie sich die Rückkehr und das Leben nach der „braunen in der roten Diktatur“ in Bratislava ausgenommen hat. Wie Eva Umlauf, verheiratet mit einem Mann, der drei Konzentrationslager überlebte, 1967 nach München gekommen ist und wie dieser durch einen Unfall verstarb und sie als 28 Jahre junge Witwe mit Kind zurückließ. Und wie sie „das erste Mal ein freies jüdisches Leben im Land der Täter leben konnte“.

Besorgniserregende Umfragewerte der AfD

In der anschließenden Runde mit Fragen zur aktuellen Situation jüdischen Lebens, den „besorgniserregenden“ (Zitat Umlauf) Umfragewerten der AfD, der Situation in Israel und der des wieder zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und Europa, erklärte sich auch die Vielzahl der Gäste. Sie alle sind aktuell besorgt, fassungslos, dass Antisemitismus nicht nur immer noch existiert, sondern wieder erstarkt, und hilflos ob der Frage, wie man dem entgegenwirken kann. Schweigen – so die Erfahrung – kann keine Option sein.

Eva Umlauf wies auf Angebote der jüdischen Gemeinden und Aktionen wie den „March of Living“ im April hin, als 2500 junge Menschen aus Solidarität von Auschwitz nach Birkenau liefen. Sie beschloss den Abend mit einem „Aufruf zum Leben!“ „Das Leben hat sehr viel Sinn. Wir sind froh, dass wir überlebt haben und dass wir erzählen können, was damals geschah, damit es sich nicht wiederholt. Denn es darf sich nie wieder wiederholen.“

