20 Jahre Förderverein Warmbad: Vorsitzender will weiter für Sanierung kämpfen

Von: Sebastian Grauvogl

Sein größter Coup: Bernhard Heidl mit der von ihm im Jahr 2017 initiierten Online-Petition. © Archiv TP

20 Jahre Förderverein Warmbad Miesbach: Doch die Sanierung des Warmfreibads ist weiterhin in weiter Ferne. Warum er trotzdem weiterkämpfen will, verrät der Vorsitzende im Interview.

Miesbach – „Grillen und Chillen“ lautet das Motto, wenn der Förderverein Warmbad Miesbach am morgigen Samstag zum Sommerfest lädt. Ab 16 Uhr laufen die Grills im Stüberl heiß und läuten einen griabigen Sommerabend ein. Zeit für Gespräche bleibt dabei genug. Für eine Rückschau, aber auch einen Blick in die Zukunft. Wir haben den Fördervereinsvorsitzenden Bernhard Heidl (60) vorab zum Interview gebeten.

Herr Heidl, ausgerechnet zum 20-jährigen Bestehen des Fördervereins ist die Zukunft des Miesbacher Warmfreibads unsicherer denn je. Wie fühlen Sie sich?

Bernhard Heidl: Eigentlich wie vor 20 Jahren, als wir am Stammtisch im Freibadstüberl die Gründung unseres Vereins beschlossen haben. Schon damals haben wir uns die Frage gestellt, wie lange wir unser schönes Bad noch haben werden. Jetzt sind wir immer noch genauso weit. Täglich grüßt das Murmeltier!

Wie bitter ist das für Sie und Ihre Mitstreiter?

Bernhard Heidl: Es frustriert natürlich schon. Unser Wunschtraum war, dass in diesem Herbst – pünktlich zu unserem Jubiläum – der Spatenstich für die Sanierung erfolgt. 2024 wäre dann die Neueröffnung gefolgt. Daraus ist bekanntlich nichts geworden.

Wer ist schuld?

Bernhard Heidl: Die Haushaltslage der Stadt. Aber dieses Argument hören wir schon seit 20 Jahren. Faktisch ist es so, dass unser Bad nie den uneingeschränkten politischen Rückhalt bekommen hat, den es für die erforderlichen Investitionen gebraucht hätte. Aber umso stolzer sind wir als Förderverein, was wir mit Spenden alles erreicht haben. An dieser Stelle natürlich ein riesiger Dank an unsere mittlerweile gut 500 Mitglieder und unzähligen Unterstützer. Zusammen mit der Stadt haben wir es erreicht, das Miesbacher Warmfreibad zu erhalten und noch schöner zu machen. Ob mit Spielgeräten, einer Sonnenenergieabsorberanlage, aber auch mit vielen kleinen und großen Events.

Überregional von sich reden machte der Förderverein 2017 mit der Online-Petition „Rettet die kommunalen bayerischen Schwimmbäder“.

Bernhard Heidl: Ja, das war ein großer Aufschlag mit einem riesigen Erfolg: Der Freistaat hat einen Fördertopf für Schwimmbad-Sanierungen gefüllt. Fast schon grotesk, vor allem aber unfassbar traurig ist die Tatsache, dass wir Miesbacher letztlich wegen der Verschiebung des Projekts gar keinen Antrag gestellt haben.

Trotz allem macht das Warmfreibad aber immer noch einen guten Eindruck.

Bernhard Heidl: Vollkommen richtig. Wenn die Sonne scheint und der Rasen gemäht ist, sieht man dem Bad seine Probleme gar nicht an. Das macht es oft gar nicht so leicht, den Leuten die Dringlichkeit einer Sanierung zu verdeutlichen. Aber die ungeschminkte Wahrheit schaut eben anders aus. Wasserverlust und Energieverbrauch sind eklatant, die alte Technik kann jederzeit ausfallen. Deshalb werden wir als Förderverein auch weiter für die Sanierung kämpfen. Unsere Stimme fürs Bad wird mehr denn je gebraucht.

Klingt fast schon ein bisschen verbissen...

Bernhard Heidl: Darf es auch. Wenn es um unser Bad geht, bin ich hartnäckig. Ich habe schon mal gesagt, dass ich so lange an Bord bleibe, bis das Bad saniert ist. Aber ich gebe auch zu, dass es in den 20 Jahren einige Momente gegeben hat, in denen ich am liebsten die Brocken hingeschmissen hätte.

Warum haben Sie es nicht gemacht?

Bernhard Heidl: Weil ich bei jedem Besuch im Bad sehe, warum sich der Kampf lohnt. Wenn ich die glücklichen Badegäste erlebe oder abends selbst mal ein paar Bahnen ziehe, spüre ich ganz besonders, dass Miesbach dieses Bad braucht. Von seiner Bedeutung für den Schul- und Freizeitsport sowie für die Schwimmausbildung haben wir da noch gar nicht gesprochen.

Es gibt also doch etwas zu feiern beim Jubiläum?

Bernhard Heidl: Selbstverständlich. Als Ziel des Fördervereins haben wir in der Satzung festgehalten, das Warmbad Miesbach als Erholungsstätte für Jung und Alt im Herzen von Miesbach zu erhalten, zu fördern und die Jugendarbeit zu unterstützen. All das haben wir in den vergangenen 20 Jahren erfolgreich getan. Und werden es auch in Zukunft weiter tun.

sg