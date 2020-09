Esso-Tankstelle in Miesbach: Diebe klauen 700 Euro - und keiner kriegt was mit

Am helllichten Tag haben zwei Gauner 700 Euro aus der Miesbacher Esso-Tankstelle geklaut. Und das so geschickt, dass erst niemand etwas davon mitbekommen hatte.

Miesbach – Einen erfahrenen Tankstellen-Betreiber kann so schnell nichts schocken. Ob Betrug, Diebstahl oder Raub: Fast jeder von Thomas Ortweins Berufskollegen kann darüber etwas erzählen. Das, was sich am Sonntag in der Miesbacher Esso-Station abgespielt hat, ist aber noch keinem von ihnen passiert: Ein Kassendiebstahl, der so geschickt eingefädelt war, dass er erst eine Stunde später aufgefallen ist – und sich trotz Videoaufnahmen wohl kaum aufklären lässt.

Den Hergang hat Ortwein mittlerweile so gut wie vollständig rekonstruiert. Am 30. August um genau 15.36 Uhr kurvt ein silberner Nissan-SUV auf das Tankstellengelände. Da das Fahrzeug einen Bogen um den Zapfsäulenbereich macht, erfassen es die Überwachungskameras nur am Rande. „Deshalb kann man leider das Kennzeichen nicht lesen“, erklärt Ortwein. Weil das Nummernschild vorne weiß und hinten gelb und das Auto zudem ein Rechtslenker war, geht der Pächter davon aus, dass es aus Großbritannien stammt.

+ Thomas Ortwein, Pächter der Esso-Tankstelle in Miesbach, ist geschockt von der Dreistigkeit der Diebe. © Thomas Plettenberg

Tatsächlich sind die Insassen nicht zum Tanken gekommen. Die beiden spazieren schnurstracks in den Shop. Einer von ihnen verwickelt die Kassierin in ein Gespräch. „Er wollte irgendwas über eine holländische Vignette wissen“, erzählt Ortwein aus dem Bericht seiner Mitarbeiterin. Der andere Mann nutzt den kurzen Moment der Unachtsamkeit unverfroren aus und schlüpft an der Theke vorbei in den Rückraum. „Eine unvorstellbar dreiste Aktion“, sagt Ortwein. Er vermutet, dass der Täter eine durchaus plausible Ausrede parat gehabt hätte, wenn er aufgeflogen wäre. Zum Beispiel, dass er nur die Toilette suchen würde.

In der Miesbacher Esso-Tankstelle braucht der Unbekannte darauf aber nicht zurückgreifen. Während sein Kompagnon weiter die Angestellte bequatscht, räumt er seelenruhig die Kasse mit dem für die nächste Schicht vorbereiteten Wechselgeld aus. Auch die im Sozialraum aufbewahrte Handtasche der Mitarbeiterin durchwühlt er nach Bargeld. In nur wenigen Sekunden hat er so rund 700 Euro erbeutet und spaziert unbemerkt zurück in den Shop. Nach rund vier Minuten fährt der Nissan wieder vom Hof. Erneut so raffiniert, dass das Kennzeichen nicht zu erkennen ist.

Es dauert eine gute Stunde, bis der Diebstahl auffällt. Beim Schichtwechsel wundert sich die Ablösung der Kassiererin, dass nur so wenig Wechselgeld vorbereitet ist, berichtet Ortwein. Als der Pächter von den Vorkommnissen erfährt, sichtet er umgehend die Videoaufzeichnungen. Darauf ist nicht nur das Auto der Täter zu sehen, sondern auch deren Gesichter. „Der an der Kasse hat sogar seinen Mund-Nasen-Schutz abgenommen“, berichtet Ortwein. Doch ohne Kennzeichen oder Kreditkartendaten (gekauft haben die Männer nichts) könne die Kriminalpolizei Miesbach – die schon ermittelt – mit den Bildern nicht viel anfangen, fürchtet Ortwein.

Auch auf Zeugenhinweise traut er sich nicht groß zu hoffen. „Wer merkt sich schon zufällig ein britisches Nummernschild?“ Einzig ein Smartphone-Foto, auf dem zufällig auch das Tatfahrzeug zu sehen ist, würde weiterhelfen. Deshalb hat Ortwein die Fotos davon auch auf seiner privaten Facebook-Seite geteilt. Ein Aufruf in seiner WhatsApp-Gruppe mit mehr als 80 Tankstellenbetreibern aus ganz Deutschland blieb jedoch bislang ohne Erfolg. „So etwas hat noch keiner von uns erlebt.“

