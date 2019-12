EU plant Richtlinie zu Leitungswasser in Gaststätten – Landkreis-Wirte kritisch

Die Europäische Union plant eine Richtlinie, die kostenloses Leitungswasser in Gaststätten zur Pflicht machen könnte. Die Gastwirte im Landkreis sind wenig begeistert.

Landkreis – Ein kleines Glas Wasser als Zugabe zum Espresso – für Karin Richter ist das normal. Die Leiterin der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg kann es in ihre Kalkulation einrechnen. Der Kunde hat etwas gekauft – und damit Angestellte und Einrichtung finanziert.

Gäste, die nur wegen eines kostenlosen Glases Wasser in ein Café gehen, kann sich Richter nicht vorstellen. „Man kann schlecht sagen ,Die Gastronomie soll bitte gute Löhne zahlen‘ und dann müssen wir die Produkte umsonst anbieten“, argumentiert sie. Jemand müsse das Glas füllen, an den Tisch bringen und später wieder abspülen. Das sei Arbeit – wer dafür gute Löhne wolle, müsse das Produkt bezahlen.

Die EU-Richtlinie

Dem könnte die EU bald widersprechen. Seit vergangenem Jahr bereiten EU Parlament und Rat eine neue Trinkwasser-Richtlinie vor. Sie soll Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser erleichtern und gleichzeitig die Verwendung von Kunststoff-Trinkflaschen verringern. Ein Bestandteil: die Forderung, Mitgliedsstaaten sollen „die Bereitstellung von Trinkwasser in Restaurants und Kantinen kostenlos oder gegen eine geringe Servicegebühr fördern.“

Mit ihrer Kritik an dieser Idee ist Richter nicht allein. Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur beurteilt die Idee als „fatal“ für viele Gastronomen. „Wasser ist mittlerweile einer der Hauptumsatzträger unserer Branche“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. In Österreich und Italien, wo kostenloses Wasser üblich ist, gebe es eine Gedeckpauschale. Die fehle in Deutschland. Also könne es keine Freigetränke geben.

Bisher kaum Nachfrage

Einen Umsatzeinbruch befürchtet Christian Totzauer zwar nicht. „Vielleicht 20 Mal“ habe heuer ein Gast bei ihm kostenloses Leitungswasser verlangt, berichtet der Wirt der Schwaigeralm in Kreuth. Er verkauft meist Tafelwasser. „Man geht doch nicht in ein Restaurant und trinkt Leitungswasser.“

Dennoch ärgert ihn die geplante Regelung. Wenn ein Gast eine Tablette nehmen wolle, sei das kostenlose Wasser kein Thema. Auch wer ein Essen bestellt, dürfe bei ihm kostenlos ein Wasser trinken. „Aber es gibt Gäste, die setzen sich im Hochsommer auf den schönsten Platz in der Sonne und bestellen nur ein Glas Leitungswasser“, sagt Totzauer. Sie nehmen ihm einen Platz weg, zahlen nichts und geben kein Trinkgeld. „Für mich ein Tabu.“

Auch Hans Vogl ist froh, dass er sich nicht mit Fragen nach kostenlosem Wasser herumschlagen muss. „Bei uns verlangen die Leute zum Glück nicht nach so was“, sagt der Geschäftsführer des Hotels und Landgasthofs Altwirt in Großhartpenning. Seine Gäste wüssten, dass Wasser Geld kostet und dass er es auch bezahlen muss. „Kostenlos ist nur Regenwasser.“

Gastronomen kritisch

Vogl, auch Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, kritisiert die geplante Regel. „Was kommt als nächstes? Der Espresso umsonst?“ Wenn Wasser kostenlos sein soll, argumentiert er, dürfe auch der Staat für Leitungswasser nichts verlangen. „Der Betrieb gehört mir. Ich kann auch nicht bei Ihnen zuhause Klopfen und aufs Klo gehen.“

Die anderen Wirte sehen das ähnlich, sagt Vogl. Einige Argumente: Sind in dem Wasser Keime und dem Gast wird schlecht, muss der Wirt zahlen. Er finanziert auch die Instandhaltung der Leitungen und die Inspektionen der Anlage. Vogl: „Dann darf er auch etwas für das Glas verlangen.“

So geht es weiter

Die gute Nachricht für Wirte mit Sorgenfalten: Noch ist die Richtlinie nicht beschlossen. Die EU kam den Gastronomen in ihren Beratungen bisher entgegen. Sah der erste Entwurf noch vor, dass Wirte Leitungswasser immer umsonst ausschenken müssen, räumt die überarbeitete Version die Option einer „geringen Servicegebühr“ ein. Bis zur Verabschiedung der Richtlinie sind weitere Änderungen möglich.

Ohnehin gilt: Egal, wie die Richtlinie am Ende aussieht, für die Wirte ist sie zunächst wirkungslos. Die Bundesregierung muss sie in ein deutsches Gesetz umsetzen – und dabei hat sie Spielraum. Derzeit sagt der Text, die Länder „können“ beim Trinkwasser in Gaststätten ansetzen – oder Trinkbrunnen und „die Bereitstellung von Trinkwasser in öffentlichen Gebäuden“ fördern.

Die Bundesregierung muss also etwas tun, aber nicht zwingend bei den Gastronomen ansetzen. Es gibt Alternativen.