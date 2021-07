EU-Verordnung zu Plastikartikeln in Miesbach: Gastronomie vorbereitet - Kafferöster Dinzler entspannt

Vom Verbot verschont: Manfred Papst, Inhaber des gleichnamigen Bistros und Cafés in Holzkirchen, setzt seit Jahren auf ein Mehrwegsystem. Burger landen bei ihm in plastikfreien, gewachsten Pappschachteln.

Viele Betroffene kommen ohne Einweg aus

Von Jonas Napiletzki

Eine neue EU-Regel verbietet seit 3. Juli die Produktion bestimmter Einweg-Plastikartikel. Gastronomen im Landkreis Miesbach waren darauf vorbereitet.

Landkreis – In Martins’s Bar im Herzen Miesbachs ist die Welt in Ordnung – auch ohne Strohhalme. Daran, dass eine EU-Verordnung Einwegplastik seit 3. Juli offiziell verbietet, stört sich Inhaber Martin Jacobi nicht. Er sagt: „Ohne schmeckt’s eh besser.“ Auch im Norden und Süden des Landkreises reagieren Gastronomen entspannt auf die Verordnung, die viel verbietet – aber auch viele Ausnahmen zulässt.

Jacobi sagt: „Ich rate meinen Gästen ohnehin zum Cocktailgenuss aus dem Glas.“ Während beim normalen Trinken der gesamte Gaumen Geschmäcker wahrnehmen könne, sei das mit einem Strohhalm nur punktuell möglich. „Rund drei Viertel aller Gäste glauben mir das“, sagt der Bar-Inhaber. Für den Rest hat er Glas-Strohhalme besorgt.

To-Go-Becher bleiben - von Styropor abgesehen - erlaubt: Dinzler „nur in sehr geringenen Ausmaß“ getroffen

Dem Bundesumweltministerium zufolge werden pro Stunde bis zu 140 000 To-Go-Becher verbraucht. Trotzdem kommt die Kaffee-Branche wohl weitgehend ungeschoren davon. Denn: Die neue EU-Verordnung verbietet nur die Neuproduktion von To-Go-Bechern aus Styropor, nicht aber die von herkömmlichen Kaffeebechern aus Kunststoff, Papier oder Verbundstoffen. Florian Unterleitner, Sprecher der Kaffeerösterei Dinzler, bestätigt: „Das neue Gesetz trifft uns nur in sehr geringen Ausmaß.“ Seit Jahren arbeite Dinzler nur mit Bechern, die den neuen Richtlinien entsprechen.

Die Rösterei liefert diese zwar auch künftig an Kunden wie Bäckereien und Cafés aus. Jedoch siegt – vom Gesetz unabhängig – auch hier der Genuss: „Der beste Kaffee bleibt der aus einer Porzellantasse“, sagt Unterleitner. Den einfachen Espresso gebe es nur in der Tasse an der Bar. „Das ist für uns eine Frage von Kaffeekultur.“ Auch einen Dinzler-Porzellan-To-Go-Becher können umweltbewusste Kaffeegenießer erwerben.

Vom Verbot hart getroffen wäre indes Roberto Andreetta – hätte er nicht vorgesorgt. In seiner Eisdiele Il Buon Gelato am Tegernsee darf er Kunden künftig keine neuen Plastiklöffel mehr mitgeben. „Eine gute Sache“, findet der Inhaber. Zugunsten der Umwelt hat er bereits vor einem Jahr auf Löffel aus Maisstärke umgestellt. „Das kostet mich im Einkauf rund 30 Prozent mehr, aber das ist es wert.“ Einzig eine Lösung für die – weiterhin erlaubten – Deckel von Kaffeebechern hat er noch nicht gefunden. „Ich frage die Leute aber immer, ob sie wirklich einen Deckel brauchen“, sagt Andreetta. Mehrwegsysteme kann sich der Gastronom dafür künftig auch vorstellen.

Bistro Papst hat seit Jahren Mehrwegsystem - Landratsamt befürwortet gemeinsame Lösung

Manfred Papst, Betreiber des gleichnamigen Bistros und Cafés in Holzkirchen, verwendet seit Jahren ein Mehrwegsystem für To-Go-Mahlzeiten. Das müsste er auch jetzt nicht – die neue Verordnung erlaubt weiterhin Einweg-Verpackungen aus Kunststoff. Nur Exemplare aus Styropor sind seit Samstag verboten. Papst sagt: „Das Mehrwegsystem ist einfach umweltfreundlicher als Einwegverpackungen.“

Sein To-Go-Besteck hat er aus demselben Grund auf Holz und Weizenkleie umgestellt. Sein Mehrwegsystem ist zwar noch aus Hartplastik – „das will ich aber umstellen, sobald es praktikablere Varianten aus anderen Materialien gibt.“ Zu einer Vorstellung drei dieser Systeme lud kürzlich Klimaschutzmanagerin Antonia Rüede-Passul ein. Die Landratsamtmitarbeiterin hofft, dass sich viele Gastronomen auf ein Mehrwegsystem einigen.

Sein Mehrwegsystem ist zwar noch aus Hartplastik – „das will ich aber umstellen, sobald es praktikablere Varianten aus anderen Materialien gibt." Zu einer Vorstellung drei dieser Systeme lud kürzlich Klimaschutzmanagerin Antonia Rüede-Passul ein. Die Landratsamtmitarbeiterin hofft, dass sich viele Gastronomen auf ein Mehrwegsystem einigen.