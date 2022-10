Evangelisches Gemeindehaus Miesbach: Aktionswoche zur Einweihung

Von: Sebastian Grauvogl

Haben sich einiges einfallen lassen: (v.l.) Pfarrer Erwin Sergel, Diakonin Marion Schönsteiner, Quartiersmanagerin Marlies Mehrer und Kirchenmusikerin Andrea Wehrmann mit dem Programm der Aktionswoche. © Steffen Gerber

Ein Festakt ist der evangelischen Kirchengemeinde Miesbach nicht genug. Sie weiht ihr saniertes und erweitertes Gemeindehaus gleich mit einer Aktionswoche ein.

Miesbach – Es gibt einen Satz, der in so gut wie jedem Grußwort zur Einweihung eines neuen Gebäudes auftaucht: „Jetzt ist es Zeit, die Räume mit Leben zu füllen.“ So gesehen ist die evangelische Kirchengemeinde Miesbach ihrer Zeit voraus. Sie startet bereits zwei Tage vor dem offiziellen Festakt (Sonntag, 16. Oktober, 14 Uhr) zur Eröffnung des sanierten und erweiterten Gemeindehauses ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Volle zehn Tage lang sind Aktionen für alle Altersstufen und vielerlei Interessen geplant. Einige davon sollen danach regelmäßig Platz im Kalender finden, andere je nach Resonanz eine Fortführung finden. „Wir schauen, was rauskommt“, sagt Pfarrer Erwin Sergel. Genau diese Offenheit sei von Anfang an Intention des unter anderem vom EU-Förderprogramm Leader bezuschussten Projekts gewesen.

Zentraler Treffpunkt ist das neue Foyer, das bekanntlich als „inklusiver Coworking Space für Ehrenamtliche, soziale Projekte und Kulturschaffende“ dienen soll. Mit der Aktionswoche wollen die Initiatoren um Quartiersmanagerin Marlies Mehrer einen ersten Einblick geben, was darunter in der Praxis zu verstehen ist. Ob beim Pubquiz (Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr), beim Netzwerkfrühstück Inklusion (Dienstag, 18. Oktober, 9 Uhr) oder beim Biblisch-Kulinarischen Abend mit Theologe Matthias Binder und einem Vier-Gang-Menü (Freitag, 21. Oktober, 17.30 Uhr): „Jetzt haben wir endlich einen passenden Raum, um solche Formate in angemessener Atmosphäre anbieten zu können“, schwärmt Sergel.

Inklusionscafé hat endlich einen Namen

Gleiches gilt natürlich für das bis dato prominenteste Angebot: das Inklusionscafé, das immer donnerstags zur Marktzeit in Miesbach (8.30 bis 12 Uhr) seine Türen zum Kaffeetrinken und Frühstücken öffnet. Zwischenzeitlich hat das Kind auch einen Namen bekommen, berichtet Sergel. „Café Lila“ habe im eigens ausgerufenen Wettbewerb das Rennen gemacht. „Kurz, einprägsam und ansprechend“, findet der Pfarrer. Die neue Kaffeemaschine testen könne man aber auch noch beim ebenfalls neuen Kirchenkaffee jeden Sonntag nach dem Gottesdienst.

Den übrigens können die Besucher der Aktionswoche sogar selbst mitgestalten. Das Vorbereitungstreffen (Mittwoch, 19. Oktober, 10 Uhr) im Foyer ist öffentlich. Ebenso sämtliche Chorproben, die in diesen Tagen im Saal oder Jugendraum über die Bühne gehen. Wer mit den Rainbow Gospel Voices die Stimme erhebt, kann dies laut Sergel gleich als Generalprobe für den Auftritt bei der Langen Nacht der Musik (Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr) sehen. Kirchenmusikerin Andrea Wehrmann habe hier ihr großes Netzwerk an renommierten Musikern genutzt, um sämtliche Räume in Kirche und Gemeindehaus mit akustischen Schmankerln zu bespielen.

Spielenacht und Escape-Rallye für Familien

Kontakte geknüpft hat auch die evangelische Jugend. Sie organisiert in Kooperation mit dem Weltentdecker-Laden und der Stadtbücherei eine Spielenacht (Freitag, 14. Oktober, 17 Uhr), die zugleich den Auftakt der Aktionswoche markiert. Spielerische Spannung verspricht auch die Familien-Escape-Rallye (mehrere Termine), die Gruppen von zwei bis acht Personen ab fünf Jahren auf eine Rätselreise durch Gemeindehaus und Kirche schickt. Gemütlicher geht’s derweil beim Internationalen Frauenfrühstück zu, das seine Rückkehr aus der Corona-Pause im Saal feiert. Zur festen Einrichtung soll dort künftig das neue Montags-Miteinand für Senioren ab 60 Jahren werden. Die Infoveranstaltung dazu ist für Montag, 17. Oktober, um 16 Uhr geplant.

Zwei bereits Klassiker aus dem bisherigen Gemeindeleben runden das Programm ab: das ökumenische Taize-Gebet (Samstag, 15. Oktober, 18.30 Uhr) und das Kino in der Kirche, diesmal mit dem Rosenmüller-Film „Beckenrand Sheriff“ (Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr). Für Sergel ein wichtiges Signal: „Auch unsere etablierten Veranstaltungen sollen weiter einen Platz haben im Gemeindeleben.“ Und die neuen Ideen die Möglichkeit, sich dahin zu entwickeln. So etwa die 15 Minuten Kulturmomente, die bei der Aktionswoche täglich um 17 Uhr Musik, Kunst, Tanz oder Literatur im Stil einer offenen Bühne ins Foyer bringen. Auch hier taucht sie wieder auf: Die Offenheit, die sich wie ein roter Faden durchs Projekt zieht.

Das Programm

und weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es auf www.mies ach-evangelisch.de. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden zur Finanzierung des Restbetrags von 75 000 Euro des Gemeindehausprojekts sind aber willkommen.

