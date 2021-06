„Event-Einsiedler“ auf der Suche nach Ruhe: Gerhard Polt nimmt Tagestouristen aufs Korn

Die wahre Invasion beginnt in der Streichholzschachtel: Kabarettist Gerhard Polt zeigt den von ihm kreierten Käfer „Punteruolo d’Oro“, der es auf die Kastanien in den Biergärten abgesehen hat.

Video-Beitrag für FIT-Forum der Kreissparkasse

von Sebastian Grauvogl schließen

Alle wollen zu uns. Ob Großstädter, Kurgäste oder Pflanzenschädlinge. Höchste Zeit also, den vermeintlichen Kollateralschaden in einen „Kollateralbenefit“ zu verwandeln, findet Gerhard Polt.

Neuhaus/Landkreis – Nicht jeder Eindringling fährt einen Sportwagen mit M-Kennzeichen. Der „Punteruolo d’Oro“, den Gerhard Polt da zwischen seinen Fingern in die Kamera hält, gibt sich schon mit einer Streichholzschachtel als Transportmittel zufrieden. Er verstopft auch nicht die Straßen und Biergärten im Landkreis Miesbach. Doch wenn sich der asiatische Schädling – in Italien eigentlich als „Punteruolo rosso“ (roter Palmrüssler) bekannt und von Polt in kabarettistischer Freiheit mit goldenen Beinchen ausgestattet – erst mal sein Gelüst für die heimischen Kastanien entdeckt hat, gibt es dort auch ohne Zuagroaste keine Schattenplätze mehr.

„Gemeinsam einsam“: Polt wirbt um Verständnis für „Einsamkeitsfanatiker“

Was wurde in den vergangenen Monaten nicht alles geschimpft über die Invasoren aus der Großstadt. Doch wer jetzt auf einen polternden Polt gehofft hat, der wird in dessen zwölfminütigen Video-Beitrag zum Forum Innovation Transformation (FIT) der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee enttäuscht. Denn der Kabarettist aus Neuhaus wirbt vielmehr um Verständnis für die „Einsamkeitsfanatiker“, die sich dann doch wieder alle zur „Event-Einsiedelei“ am Spitzingsee oder an den Josefstaler Wasserfällen treffen, um „gemeinsam einsam“ zu sein. Und er zeigt auf, welche Investitionen es braucht, um einen Nutzen aus den „weltweit gestressten VIPs“ zu ziehen.

Die suchen in Polts Augen eigentlich nur eins: Ruhe und Rustikalität. Dass da jedes Dezibel von Kirchen- oder Kuhglocken eins zu viel ist, sei verständlich. Schließlich hätten die Neubürger ja drei bis vier Millionen Euro für eine Unterkunft hingelegt, in der „menschliches Leben möglich ist“. Ja sogar die Strafzinsen der Banken würden sie brav bezahlen. Statt sich über diese angenehmen Leute zu beklagen, sollten die Landkreisbürger lieber das durch die Stadtflucht entstehende Parkplatzparadies in München genießen.

Bräustüberl in Neuguinea? Polt für globales Denken

Überhaupt würde ein bisschen mehr globales Denken nicht schaden, findet Polt. Wenn schon das Oktoberfest in alle Herren Länder exportiert werde, warum nicht auch ein Bräustüberl in Neuguinea aufsperren? „Mit einer Kreissparkassenfiliale vor der Schwemme?“ Sein Schwager in Venezuela jedenfalls würde sich nach diesem Stück Heimat sehnen, meint Polt. Den Leerstand vor der eigenen Haustür könnten die Landkreisbürger hingegen mit „Diversifikation“ bekämpfen. Es brauche keine „All in one“-Läden mehr, sondern das genaue Gegenteil: In einem Geschäft gibt’s nur Schafwollsocken, im anderen Badeschlapfen, im nächsten Hundeleinen für die Vierbeiner, die im Landkreis Miesbach ohnehin viel Freiheit genießen würden und „überall abkoten“ dürften.

Lesen Sie auch: Verkehrsexperten diskutieren bei FIT-Forum Lösungen für Landkreis Miesbach

Bleibt noch das Stauproblem: Nun, man müsse es den Kurgästen eben einfacher machen, ins Bräustüberl zu kommen und sie nicht im Gmunder Gasteig „verrecken lassen“, fordert der Kabarettist. Hubschrauber- oder Drohnen-Shuttles zum „Highspeed health treatment“, das wäre mal eine Investition. Und wenn’s dann vor Ort zu eng wird, bekommt Tegernsee einfach einen zweiten Stock. Höchste Zeit also, dass die Jugend übernehme, damit es nicht irgendwann „Greissparkasse“ statt „Kreissparkasse“ heißt, sagt Polt. Die Alten könnten im Landkreis ja bestens ihren Ruhestand genießen. Die skandalösen Enthüllungen um die Seniorenresidenz Schliersee kommentiert der Kabarettist bewusst nicht. Doch selbst hier versucht er noch, das Positive zu sehen: „So ein schönes Panorama hat kaum ein anderes Altenheim.“

Die größte Gefahr sieht er ohnehin im gierigen Käfer. Und der hat schon einen Schaden im Landkreis Miesbach angerichtet, bevor er überhaupt die erste Kastanie im Biergarten angenagt hat: „Als sie von ihm gehört haben, sind die Gmunder Gemeinderäte so erschrocken, dass ihnen glatt die Masken vom Gesicht gefallen sind.“

sg