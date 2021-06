Ex-Freund (43) wegen Stalkings verurteilt

Mann schickte bis zu 80 Nachrichten am Tag

Miesbach – Wegen Nachstellung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz musste sich ein 43-jähriger Thüringer vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten.

Der Einzelhandelskaufmann soll seine ehemalige Freundin, mit der er von April 2012 bis Januar 2020 zusammen war, laut Anklage nach der Trennung monatelang über soziale Medien mit Nachrichten verfolgt haben. Das soll auch deren Berufsleben beeinträchtigt haben.

Anfangs habe die Miesbacherin noch rund zehn bis 20 Nachrichten pro Tag bekommen. Im Laufe dreier Monate soll sich die Zahl an manchen Tagen zu einem regelrechten Bombardement ausgewachsen haben: Bis zu 80 Nachrichten soll der enttäuschte Mann dann täglich abgeschickt haben. Als ein gerichtlicher Gewaltschutzbeschluss den verbalen Belästigungen einen Riegel vorschob, soll der 43-Jährige WhatsApp-Nachrichten an die Mutter der Geschädigten und zwei ihrer Freundinnen geschickt haben.

Der Angeschuldigte machte es dem Gericht leicht. Er räumte zu Verhandlungsbeginn alle Vorwürfe ein und erklärte, wie es zu den Taten gekommen war. Aufgrund einer schweren Erkrankung 2018 habe er lange Zeit im Krankenhaus gelegen. Während der Zeit in der Klinik habe ihn seine Freundin täglich besucht. „Da hat sich bei mir wohl eine seelische Abhängigkeit entwickelt“, versuchte der 43-Jährige zu erklären. Er habe immer die Hoffnung gehabt, dass sich da „noch mal etwas ergeben würde“.

2020 sei er dann schließlich aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Emotional abgeschlossen habe er dennoch nicht: „Es war mir nicht vorstellbar, dass das eine Trennung für immer ist.“ Die Beendigung der Beziehung sei auch nie verbalisiert worden. „Der Satz ‚Es ist aus’ ist nie gefallen“, erklärte der Thüringer.

Es habe in der Beziehung öfter gekriselt, sagte die Ex-Freundin als Zeugin aus. Der Mann sei sehr eifersüchtig gewesen. „Dass ich mich allein mit Freunden getroffen hätte, war nicht mehr gut möglich“, erinnerte sich die Miesbacherin. Als der 43-Jährige erkrankte, habe sie sich sehr aufgeopfert, um den gemeinsamen Unterhalt zu bestreiten. Etwas Unterstützung seinerseits sei nachher aber ausgeblieben: „Für seine Hobbys kletterte er wieder über Stock und Stein, aber zu Hause konnte er nicht helfen. Soviel war ich ihm nicht wert.“

Besonders unangenehm am Stalking sei gewesen, dass durch die Nachrichten auch Privates an ihrem Arbeitsplatz die Runde gemacht habe. Der Ex-Freund wandte sich dann direkt an die Miesbacherin und entschuldigte sich für das Geschehene. Es sei nicht seine Absicht gewesen, sie zu verfolgen. Auch habe sich bei ihm psychisch einiges geändert, „sonst könnte ich nicht mit ihr in einem Raum sitzen“, erklärte er. Vor Kurzem wäre ihm das noch unmöglich gewesen.

Die Staatsanwältin blieb bei der im Strafbefehl fixierten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro. Verteidiger Hofer, der im Namen seines Mandanten bereits vorab Einspruch gegen die Höhe der Strafe eingelegt hatte, wies darauf hin, dass die Sache über ein Jahr zurückliege. Beide Parteien gingen mittlerweile ohne Groll ihrer Wege. Er plädierte daher für 80 Tagessätze. Richter Walter Leitner wählte den Mittelweg: Er setzte 90 Tagessätze als Urteil fest.

Stefan Gernböck