Mehr Fortschritt für das Oberland: Diese Frau soll Wirtschaft und Wissenschaft zusammenführen

Von: Dieter Dorby

Ingrid Wildemann-Dominguez ist seit Januar 2023 Geschäftsleiterin des Transfer- und Innovationszentrums im Oberland (Tizio). © Hochschule München

Als neue Geschäftsleiterin des Transfer- und Innovationszentrums im Oberland (Tizio) in Bad Tölz soll Ex-Regionalmanagerin Ingrid Wildemann-Dominguez von Bad Tölz aus die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft stärken.

Miesbach – Über zehn Jahre gehörte Ingrid Wildemann-Dominguez als Regionalmanagerin zur Stammbesetzung der ehemaligen Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) des Landkreises Miesbach, die jetzt als Regionalentwicklung Oberland (Reo) firmiert. Kurz nach der Umstrukturierung hat sie sich in den Nachbarlandkreis verabschiedet. In Bad Tölz hat sie im Januar die Leitung des Transfer- und Innovationszentrums im Oberland (Tizio) übernommen.

Es ist ein spannendes Aufgabengebiet, das auf die 42-Jährige wartet. In Tölz will die Hochschule München auf dem 25.000 Quadratmeter großen Areal neben der Firma Sitec einen Campus aufbauen. Die Förderzusage durch den Freistaat Bayern steht. Die Kreisstadt soll künftig einer von 20 Standorten in ganz Bayern sein. Mehrere Gebäude in den Fachbereichen Fertigung, Werkstoffe sowie Management und Tourismus sollen dort entstehen. Der Start in ein großes Projekt.

Bei der SMG hatte sich in den Jahren zuvor einiges verändert, berichtet Wildemann-Dominguez. Immer mehr Kollegen seien hinzugekommen. Entsprechend nahm das Maß an Spezialisierung zu. „Wo man zuvor Projekte in jedem Bereich hatte, kam es jetzt zunehmend zur thematischen Vertiefung.“ Eines ihrer ersten Projekte war es, eine Ferienbetreuung in Miesbach auf die Beine zu stellen.

Viel Projekterfahrung

Für die studierte Geografin aus Straßlach (Kreis München) ist die neue Stelle eine logische Weiterentwicklung. „Ich war zuletzt vor allem mit Innovation und Formaten für kollaborative Entwicklung befasst und habe Workshops gemacht.“ Dazu gehören Formate wie das Innovationsfestival in Gmund, der „Hackathon Handwerk“ in Benediktbeuern sowie diverse Vernetzungskampagnen für die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen unter dem Label „Servus Zukunft“.

Netzwerken bleibt eine Kernkompetenz

Netzwerken ist auch in ihrer neuen Aufgabe von zentraler Bedeutung. Das Technologietransferzentrum, das die Hochschule in Bad Tölz aufbaut, „ist der Deckel auf das Ökosystem, das wir geschaffen haben. Es ist die Verbindung von der Wirtschaft zur Wissenschaft. Diese Chance musste ich nutzen.“

Projekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Tizio ist an der Hochschule in München angesiedelt und wird vom Wissenschaftsministerium gefördert. Ziel ist es, „Projekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entstehen zu lassen“, erklärt die neue Geschäftsleiterin. Als Beispiel nennt sie eine Firma, die eine Dichtung neu designen will und dabei Unterstützung braucht. Dieser Forschungsbedarf könnte über eine Auftragsforschung oder einer geförderten Forschung übernommen werden.“

Zu den Schwerpunkten von Tizio gehören die additive Fertigung, Automatisierung und Robotik, IT-Simulationslabor sowie Tourismus und Lebensqualität. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über die Planungsregion 17 von Miesbach bis Garmisch-Partenkirchen. Als zentrale Ansprechpartnerin bringt sie viele Kontakte mit in ihre neue Aufgabe.

Bis es aber so weit ist, muss nicht nur das Zentrum gebaut, sondern auch die Struktur dazu neu geschaffen und Ausstattung geordert werden – der Job von Wildemann-Dominguez. Aktuell arbeitet sie in München und im Tölzer Rathaus. Bis Tizio an den Start geht.

