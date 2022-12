Tipps zum Vogelfüttern im Landkreis Miesbach: Erwünscht – aber bitte richtig

Von: Christine Merk

An der Futterstelle: Für Gerhard Kinshofer ist es keine Frage, Vögel im Winter mit Nahrung zu versorgen. Dabei gilt es einiges zu beachten. © Thomas Plettenberg

Das Frühstück mit Blick auf zufriedene Vögel am Futterhäuschen einnehmen – welch schöne Vorstellung. Den kleinen Tieren tut man damit Gutes.

Miesbach/Landkreis – Vor allem jetzt, wenn die Temperaturen nachts unter null Grad fallen, können die Vögel nach einer kalten Nacht die Energie in der Früh gut brauchen, sagt Gerhard Kinshofer, Kreisvorsitzender im Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV). Ein paar Regeln sollte man beim Füttern beachten, weiß er. Nicht nur zum Wohl der Tiere, sondern auch zum Wohl der Menschen. Wieso das? Ambrosia ist hier das Stichwort. Ambrosia artemisiifolia – das Beifußblättrige Traubenkraut – ist eine Blütenpflanze, die in Nordamerika beheimatet ist, aber mit Erde und vor allem mit Vogelfutter in Europa eingeschleppt wurde. Die Pollen und die Berührung mit den Samenständen können schwere allergische Reaktionen auslösen. Kinshofer rät deshalb, Vogelfutter nur im Fachhandel oder in Geschäften zu kaufen, in denen garantiert wird, dass das Futter frei von Ambrosia-Samen ist.

Eingelagertes Futter nicht mehr genießbar

Wer in seinem Garten eine Ambrosia-Pflanze entdeckt, sollte sie ausreißen und mit dem Restmüll entsorgen, um die Verbreitung des Neophyten zu verhindern. Ein weiteres Argument spricht dafür, billiges Futter lieber zu meiden. Es enthält oft Füllstoffe, die die Vögel gar nicht fressen und die nur herunterfallen und den Boden unter der Futterstelle verschmutzen. „Außerdem kann es sein, dass nicht verkauftes Futter eingelagert wurde und im nächsten Winter wieder angeboten wird. Das fressen die Vögel aber gar nicht“, sagt Kinshofer.

Die Ambrosia zählt zu den Neophyten. © archiv

Die Auswahl an Futtersorten ist groß. Eine Mischung aus Körnern, Samen, Weichfutter und Delikatessen wie Erdnussbruch bietet vielen Arten das Richtige. Kinshofer empfiehlt Futtersäulen oder -häuschen, bei denen das Futter aus einem „Silo“ herausrieselt. Solche stellen beispielsweise die Oberland Werkstätten her. Wichtig ist, dass die Vögel nicht in das Futter koten. Sauberkeit in und um die Futterstelle ist eine Grundregel. Auch unterhalb gehört regelmäßig zusammengerecht und der Schmutz entsorgt. Gerne darf man mal einen Apfel aufhängen. „Amseln, Rotkehlchen und Wacholderdrosseln mögen das gerne“, sagt der Vogelexperte. Auch wenn der Apfel gefroren ist, wird er gefressen. Meisenknödel sollte man in Gittervorrichtungen anbieten. „Es ist selten, aber doch schon vorgekommen, dass Meisen mit den Krallen im Netz hängenbleiben“, erklärt Kinshofer.

Brotrinden: Für Enten nicht geeignet

Wo absolutes Fütterungsverbot gilt, ist bei Wasservögeln. „Sie finden auch im Winter selbst genügend Futter“, sagt Kinshofer. Außerdem können Enten beispielsweise an trockenen Brotrinden sogar ersticken.

Über den Winter ist das Füttern für viele Vögel überlebenswichtig. Man darf aber ruhig das ganze Jahr über füttern, sagt der Miesbacher. Dass brütende Vögel im Frühjahr ihre Jungen mit dem falschen Futter versorgen, hat sich nicht bestätigt. Wer einen Garten hat, kann den heimischen Vögel auf ganz natürliche Weise etwas Gutes tun: mit Beerensträuchern, einer dichten Hecke und Nistkästen. Viele Tipps zum Füttern, aber auch zur vogelfreundlichen Gestaltung des Gartens gibt’s beim Landesbund für Vogelschutz auf www.lbv.de. CHRISTINE MERK

