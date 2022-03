Experte zu klimafreundlichem Leben: „Wir müssen uns ehrlich machen“ - Kurs in Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Der Klimawandel steht im Fokus eines Kurses in Miesbach. © Sebastian Gollnow/dpa

„Ein großer Hund stößt genauso viel CO2 aus wie ein SUV“: Nachhaltigkeitsexperte Franz Galler fordert zu mehr Klima-Ehrlichkeit im eigenen Alltag auf. Helfen soll ein Kurs in Miesbach.

Miesbach – Ein bisschen nachhaltig ist jeder. Und sei’s nur, um sein ökologisches Gewissen zu erleichtern. Aber hat das überhaupt einen Effekt auf den eigenen CO2-Fußabdruck? Und bringt es dem Klima wirklich etwas? Diese Fragen stehen im Zentrum des Kurses „Klimafreundlich leben“, den die vhs Oberland, das Katholische Bildungswerk und der Pfarrverband Miesbach gemeinsam in die Kreisstadt geholt haben. Der Schnupperabend findet am Mittwoch, 16. März, ab 18.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Miesbach statt. Entwickelt hat die „Spielidee“ Franz Galler (63), der im Berchtesgadener Land ein Büro für nachhaltige Regionalentwicklung führt. Im Gespräch erklärt Galler, was die Teilnehmer erwartet und warum nach sechs Terminen so gut wie jeder sein Leben verändert hat.

Herr Galler, erst Corona, dann der Ukraine-Krieg: Haben die Menschen bei so vielen anderen Krisen überhaupt noch Luft für den Klimawandel?

Franz Galler: Das sollten sie dringend. Und nach dem ersten Termin ist es bei den meisten tatsächlich der Fall. Da klären wir schonungslos auf, warum wir jetzt ins Handeln kommen müssen und nicht erst darauf warten, dass es andere tun. Danach ist zwar die Stimmung erst mal im Keller, aber das ändert sich schon am ersten Abend.

Warum?

Franz Galler: Weil wir wir gemeinsam Strategien entwickeln, wie jeder seinen CO2-Fußabdruck reduzieren kann – und zwar so, dass wirklich was dabei rumkommt fürs Klima. Das ist nämlich selbstverständlich. Viele unserer vermeintlich nachhaltigen Verhaltensweisen bringen nicht viel. Das Problem ist, dass wir die Dinge meist nur sehr isoliert betrachten.

Franz Galler (63), Experte für Nachhaltigkeit. © Privat

Das müssen Sie erklären.

Franz Galler: Man ernährt sich vegan, denkt aber nicht daran, wie und wo die Lebensmittel angebaut werden. Man fährt ein E-Auto fährt, hinterfragt aber nicht, wie der Strom dafür erzeugt wird. In unserem Kurs geht es darum, alle Bereiche unter die Lupe zu nehmen. Da gibt es für so manchen eine dicke Überraschung. Zum Beispiel, dass ein großer Hund in etwa so viel CO2 ausstößt wie ein SUV. Nur wenn man in den großen Spiegel schaut, kann man sich richtig ehrlich machen.

Wie schaut dieser Spiegel in Ihrem Kurs aus?

Franz Galler: Wir verwenden den CO2-Fußabdruck-Rechner des Umweltbundesamtes. Der Wert, der hier bei den Teilnehmern rauskommt, liegt im Schnitt etwas unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von circa 11,5 Tonnen pro Person. Nach den sechs Kursterminen sind die meisten um mindestens eine Tonne runtergekommen – und das nachhaltig. Aber sie wollen sogar noch mehr schaffen.



Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Franz Galler: Dass es sich nicht um einen normalen Kurs, sondern um ein Spiel handelt. Aber nicht gegeneinander, sondern gemeinsam fürs Klima. Die Teilnehmer nehmen sich zusammen circa 50 bis 70 Einzelaufgaben vor, die sie –das ist die Voraussetzung – jeweils zu über 90 Prozent in ihrem Alltag umsetzen werden. Dann bewerten sie diese mit Punkten. Die wiederum fließen am Ende in ein Gesamtergebnis an ersparten Tonnen CO2 ein. Das Katholische Bildungswerk leistet dann auch noch seinen Beitrag und zahlt für diese Summe in einen Kompensationsfonds ein. Meine bislang zehn durchgeführten Kurse hatten am Ende alle jeweils eine Einsparung und Kompensation von mindestens 25 Tonnen.

Dann ist das Gewissen rein und alles läuft wieder wie gewohnt?

Franz Galler: Nein, und das ist eigentlich der größte Erfolg des Kurses. So gut wie jeder Teilnehmer hat lebt nachher anders wie zuvor. Und diese Erfahrungen gibt man gern an andere im eigenen Umfeld weiter. Weil meist auch Leute mitmachen, die sich vor Ort ohnehin schon fürs Klima einsetzen und bereits über ein Netzwerk verfügen, ist die Reichweite noch größer.

Der Schnupperabend

findet am Mittwoch, 16. März, von 18.30 bis 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Miesbach statt. Weitere Infos gibt’s unter www.vhs-oberland.de sowie auf www.pv-mb.de. Sollten sich ausreichend Teilnehmer für den Kurs entscheiden, wird dieser entsprechend zeitnah terminiert.

