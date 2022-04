Expertin erklärt, warum während der Corona-Pandemie Essstörungen zugenommen haben

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Seit Pandemie steigende Behandlungszahlen bei Jugendliche mit Essstörungen © Jens Kalaene/dpa

Sophia Amschler von der Caritas Miesbach erklärt, warum Essstörungen so gefährlich sind und welche Therapieformen die richtigen sind.

Landkreis – Sechs Prozent aller Frauen sind im Laufe ihres Lebens von einer Essstörung betroffen. Aber auch zwei Prozent der Männer erhalten diese Diagnose. Im Landkreis Miesbach ist das Caritaszentrum in Miesbach eine der ersten Anlaufstellen, wenn Essen zum Problem wird. Nun wird das Angebot an Beratung und Behandlung sogar noch ausgebaut. Möglich macht dies Psychologin Sophia Amschler, die das Team der Fachambulanz seit Kurzem verstärkt. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt die 27-Jährige, die vorher in der Schön Klinik Roseneck am Chiemsee tätig war, welche Anzeichen auf eine Essstörung hindeuten und welche Therapieformen angebracht sind.

Sophia Amschler (27) Psychologin beim Caritaszentrum Miesbach © mzv-archiv

Frau Amschler, Trends zeigen, dass Essstörungen mit der Corona-Pandemie zugenommen haben. Warum?

Durch die Kontaktbeschränkungen waren die Menschen gezwungen, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen. Gleichzeitig war die Zeit von Unsicherheit und Überforderung geprägt. Vor allem Jugendliche haben das sehr stark wahrgenommen, weil sie oft erst dabei sind, ihren Platz im Leben zu finden. Das Ergebnis ist ein großes Bedürfnis an Struktur und Kontrolle. Beispielsweise eben, in dem man sein Essverhalten genau überwacht. Das kann dann zur Anorexie, der Magersucht, führen. Es gibt aber noch zwei andere Formen von Essstörungen – und auch sie haben durch die Pandemie zugenommen.

Die da wären?

Bulimie und Binge Eating. Im ersten Fall treten Essanfälle auf, die die Betroffenen mit gegenregulatorischem Verhalten wie Erbrechen, Abführmitteln oder exzessivem Sport zu kompensieren versuchen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern. Beim Binge Eating Störung kommt es zu Essattacken ohne Gegenregulation. Hier dient Essen oft als Trost und Betäubung der eingangs beschriebenen Gefühle. Übrigens: Auch der Einfluss sozialer Medien spielt bei Essstörungen eine Rolle.

Inwiefern?

Ob Rezepte oder Fitnesstipps: Der gesellschaftliche Trend zur vermeintlichen Optimierung des eigenen Körpers sorgt ebenfalls für eine verstärkte Ausbildung von Essstörungen – wohlgemerkt auch bei Männern.

Wie sieht denn das Verhältnis zwischen Frau und Mann aus?

In etwa 10:1. Frauen sind deutlich häufiger betroffen. Bei Männern scheint es eine Zunahme des Trends in Richtung Muskelaufbau und -definition zu geben. An sich nichts, was man sofort mit Essstörungen in Verbindung bringen würde. Das macht es auch so schwer, als Laie eine Essstörung zu erkennen. Und noch viel schwieriger ist es, die Betroffenen darauf anzusprechen. Aussehen und Gewicht sind in unserer eigentlich so offenen Gesellschaft oft Tabuthemen. Darum richtet sich unsere Beratungsstelle bewusst auch an Angehörige oder Freunde von Betroffenen. Wir geben Tipps, auf welche Frühwarnzeichen sie achten können und wie sie das Gespräch suchen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Es ist wichtig, das Verhalten der Betroffenen zu beobachten. Finden sie Ausreden, warum sie nicht beim gemeinsamen Abendessen am Tisch sitzen können? Sperren sie sich nach den Mahlzeiten im Bad ein? Verschwinden Lebensmittel aus dem Kühlschrank? Verändert sich das Gewicht in kurzer Zeit auffallend stark? Stellt man so etwas fest, sollte man die Betroffenen in einem vertraulichen Rahmen darauf anzusprechen oder ihnen zumindest ein Gesprächsangebot machen. Die Reaktionen sind meist positiv: Viele sind sehr erleichtert, dass sie endlich darüber reden können. Darauf bauen übrigens auch unsere Therapieangebote auf.

Wie sehen die denn aus?

Neben Einzelgesprächen werden wir auch eine wöchentliche Gruppentherapie anbieten. Oft können sich die Betroffenen untereinander Tipps geben und sich gegenseitig zum Durchhalten motivieren. Ganz wichtig ist uns die Botschaft, dass nicht jede Essstörung gleich ein Fall für die Klinik ist. Dennoch ist eine ärztliche Begleitung immer wichtig.

Warum?

Weil eine Essstörung sehr belastend für den Körper ist. Das tückische daran ist: Die Betroffenen bekommen erst lange Zeit nichts davon mit. Sie sehen im Spiegel nur ihr Äußeres und das meist verzerrt durch ihre eigene Wahrnehmung. Tatsächlich aber können körperliche Folgeschäden bereits vorhanden sein. Wenn man die nicht rechtzeitig behandelt, können die Folgen lebensbedrohlich werden. Generell ist vielen nicht klar, dass Essstörungen eine der gefährlichsten psychischen Erkrankungen überhaupt sind.

Selbst ein Klinikaufenthalt bringt nicht immer einen Erfolg?

Die Therapie braucht vor allem eins: Zeit. So geht es nicht nur um eine Normalisierung des Gewichts. Auch die Bearbeitung der Hintergrundproblematik ist wichtig. Nach einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt stehen die Betroffenen oftmals vor der Herausforderung, das Erlernte auch im Alltag umzusetzen. Eine ambulante Weiterbehandlung durch Therapeuten und Ärzte ist daher essenziell. Mein Ziel ist es, hier im Landkreis ein gutes Netzwerk aufzubauen, sodass sich Betroffene in jeder Hinsicht bestmöglich betreut fühlen.