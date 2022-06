Explosion, Rauch, Schreie - Einsatzkräfte trainieren Lagebild „Masse an Verletzten“

Teilen

Großübung für BRK und THW am alten Rathaus in Bruckmühl: Nach einer Explosion waren zahlreiche Verletzte im Gebäude eingeschlossen und mussten geborgen werden. © Torsten Neuwirth

Das BRK und das THW Miesbach waren nun an einer landkreisübergreifenden Übung am alten Bruckmühler Rathaus beteiligt - mit allem drum und dran.

Miesbach/Bruckmühl – Freitag, 16.39 Uhr, Bruckmühl: Der Knall einer Explosion erschüttert das Ortszentrum. Sekunden später drei weitere dumpfe Schläge. Glasscheiben bersten, dunkler Rauch steigt aus einem Kellerfenster am alten Rathaus. Dann herrscht gespenstische Ruhe – bis Hilferufe die Stille zerreißen. Das war das Ausgangsszenario für eine Großübung des Bruckmühler und Miesbacher Roten Kreuzes (BRK) sowie des Bad Aiblinger und Miesbacher Technischen Hilfswerks (THW).

Treppenhaus einsturzgefährdet: Rettung muss durch die Fenster erfolgen

Den ab 17.11 Uhr im Minutentakt mit Blaulicht und Martinshorn eintreffenden Rettungskräften bot sich rund um das ehemalige Rathaus eine unübersichtliche Einsatzlage: Aus dem Fenster des ehemaligen Sitzungssaals im ersten Stock rief ein verletzter Jugendlicher um Hilfe. Aus dem Gebäude drang extrem laute Musik. Rauch trat zudem aus einem zerborstenen Kellerfenster ins Freie. Als Erstes wurden die Einsatzleitungsstellen BRK und THW aufgebaut. Parallel dazu verschafften sich die beiden Einsatzleiter einen ersten Überblick über das Schadensausmaß. Das Treppenhaus war aufgrund der extremen Explosion einsturzgefährdet, die Personenrettung musste somit über die Fenster koordiniert werden. Im Gebäude herrschte über drei Stockwerke verteilt eine diffuse Szenerie. Während sich im Dachgeschoss traumatisierte Jugendliche aufhielten, warteten im ersten Stock Leicht-, Mittel- und Schwerverletzte auf ihre Rettung.

Im wahrsten Sinn des Wortes komplett undurchsichtig gestaltete sich die Lage im Keller, der komplett verraucht war. Insgesamt wurden über 15 Jugendliche geortet, die sich im gesamten Gebäude verteilt aufhielten und die unterschiedlichsten Verletzungsbilder von leicht bis schwer verletzt aufwiesen.

Schminkteam leistet ganze Arbeit. Sogar eine abgebrochene Eisenstange im Bauch modellieren sie

Die Notfalldarstellungsgruppe des BRK-Kreisverbands Rosenheim hatte dazu im Vorfeld der Übung mit viel Schminke, Blutfarbe, Kunststoff und Knetmasse den 15 Schauspielern realistische Verletzungsbilder ins Gesicht sowie an Hände und Beine „gezaubert“. Dazu zählten Brand- und Schnittwunden, Beckenbrüche sowie Schockzustände und Unterschenkelfrakturen. Einer Darstellerin steckte sogar eine abgebrochene Eisenstange im Bauch.

Mit realistisch geschminkten Verletzungsbildern forderten 15 „Opfer“ das Rote Kreuz. © Torsten Neuwirth

Schwerstarbeit unter Atemschutz: Einsatzkräfte durchschlagen Mauer im ersten Stock

Nachdem die sogenannte erste Chaosphase abgearbeitet war, wurden an mehreren Einsatzstellen mit klar gegliederten Befehlsstrukturen gleichzeitig die Rettungs-, Erste-Hilfe-, und Erstversorgungsmaßnahmen über eine Verletztensammelstelle in Angriff genommen. Dazu erhielten alle verletzten Personen bei der Erstsichtung eine Verletzten-Anhängekarte samt wichtiger Daten durch die Rettungsdienste. Kurz und knapp gehaltene Kommandos hallten kreuz und quer über das großflächige Einsatzgebiet und durch die Gebäude-Stockwerke. Die ersten verletzten und traumatisierten Jugendlichen wurden mit einem Teleskoplader des THW über ein Fenster im ersten Stock gerettet. Schwerstarbeit leisteten zwei THW-Atemschutzträger, die einen Mauerdurchbruch im ersten Stock schlagen mussten, um einen Übergang vom Süd- zum Nordteil des Gebäudes zu ermöglichen. Für zusätzlichen Zünd- und Sprengstoff sorgte eine Vielzahl von Gasflaschen-ähnlichen Behältnissen mit undefinierbarem Inhalt. Atemschutzträger des THW suchten und bargen unter extremer körperlicher Belastung im Kellerbereich Orientierungslose und Verletzte. Letztere mussten teils auf einer Trage über ein enges Kellerfenster nach außen gebracht werden. Dort erschwerte ein Bauzaun den Abtransport.

Schwerstarbeit: THWler beim Mauerdurchbruch. © Torsten Neuwirth

Parallel zu diesen Brennpunkten fand bei der Verletztensammelstelle die Erstversorgung durch Notärzte und Rettungssanitäter statt. Großes Augenmerk wurde zudem auch auf eine intensive Patientenbetreuung und Nachsichtung der Verletzungsbilder gelegt. Um 19.52 Uhr kam dann über Funk von Michael Lederwascher und Georg Faltlhauser, den Übungsleitern von BRK und THW, das Codewort „Übungsende“.

Übungsleiter Mathias Huber vom THW Miesbach zog mit Bruckmühls Vize- Bürgermeister Klaus Christoph und Bad Aiblings Ortsbeauftragtem Bernd Reinartz ein erstes positives Kurzfazit: „Nachdem die anfängliche ,Chaosphase’ – was ist überhaupt los, was muss wie, wo, wann getan werden – bewältigt war, wurden die erforderlichen Rettungsmaßnahmen bei dem Lagebild ,Masse an Verletzten’ engagiert und gut strukturiert mit klaren Befehlsstrukturen angepackt. Das Zusammenspiel von BRK und THW hat gut funktioniert. Die Punkte, an denen es gehakt hat, sind notiert und werden künftig besser abgearbeitet.“

Schauspieler und schweres Gerät

An der landkreis- und organisationsübergreifenden Übung nahmen teil: das BRK Bruckmühl samt First Responder sowie das BRK Miesbach mit insgesamt sieben Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften. Dazu das THW Bad Aibling und das THW Miesbach mit 36 Einsatzkräften. Zu den Einsatzfahrzeugen gehörten ein Teleskoplader, zwei mobile Leitstellen, vier Gerätekraftwagen, ein Mannschaftstransportwagen sowie ein Mehrzweckgerätewagen mit Lichtmast. 15 Mitglieder und drei Maskenbildnerinnen der Notfalldarstellungsgruppe des BRK Rosenheim komplettierten das „Übungs-Ensemble“.