Familienchronik als Erstlingswerk: Miesbacher (77) verwirklicht sich Kindheitstraum

Von: Sebastian Grauvogl

Der frischgebackene Autor und sein erfahrener Berater: Ulf Antretter (l.) und Carl Langheiter präsentieren die Familienchronik „Die Antretter“. © Thomas Plettenberg

Schon als junger Mann betrieb Ulf Antretter (77) Ahnenforschung. Jetzt hat er sein umfangreiches Material zu einer Familienchronik zusammengefasst. Sein erstes eigenes Buch überhaupt.

Miesbach – Ulf Antretter hatte einen Traum. Und der ließ ihn im Herbst vergangenen Jahres jäh aus dem Schlaf schrecken. „Vor meinem Haus ist ein Altpapiercontainer gestanden“, erzählt der Miesbacher von seiner Vision. Darin seien kistenweise seiner persönlichen Aufzeichnungen über die Geschichte seiner Familie gelandet. Verhindern habe er dies nicht können, denn er musste vom Himmel aus zuschauen. „Ich habe geträumt, dass ich gestorben bin und mein Haus ausgeräumt wurde“, sagt Antretter. Als er sich vom nächtlichen Schock erholt hatte, entschied er sich, den Albtraum als Zeichen zu werten. Als Aufforderung, endlich das zu tun, was er seit 1974 vorhatte: eine Familienchronik zu schreiben. Jetzt ist das gut 160-seitige Werk mit dem Titel „Die Antretter – Von den Wurzeln bis in die Gegenwart“ im Selbstverlag erschienen.

Recherche mit dem Stadtpfarrer

Seinen Anfang genommen hatte Antretters Interesse an seinen Vorfahren mit einem grausamen Schicksal. 1705 wurde ein Adam Antretter bei der Sendlinger Mordweihnacht niedergemetzelt. Ulf Antretter wollte mehr wissen. Im November 1974, als der studierte Maschinenbauingenieur gerade den Heizungs-, Sanitär- und Spenglerbetrieb seines Vaters in Miesbach übernommen hatte, saß er jeden Samstagnachmittag mit dem damaligen Stadtpfarrer Otto Fritz im kalten Pfarrhaus und blätterte durch 14 Pfarrbücher auf der Suche nach darin erwähnten „Antrettern“. Der Jungunternehmer wurde fündig – und nicht zu knapp. 20 bis 30 Seiten handschriftliche Notizen fertigte er für sich an.

Die lagerten seitdem – zusammen mit zahlreichen anderen historischen Dokumenten, die Antretter über die Jahre bei seinen Angehörigen gesammelt hatte – in Schuhschachteln. „Wie Christbaumschmuck“, sagt der 77-Jährige und lacht. Nur, dass der im Idealfall jedes Jahr für ein paar Wochen ans Tageslicht kommt. Antretters Aufzeichnungen hingegen mussten fast 50 Jahre ausharren, ehe sie wieder in die Hand genommen wurden. Dafür sind sie nun unsterblich geworden – dank der reich bebilderten Chronik, die Antretter in fünf Monaten hingebungsvoller Arbeit fertiggestellt hat.

Keine Erfahrung als Autor

Für den Maschinenbauingenieur gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Auf ein paar „technische Ergüsse“ habe sich seine bisherige Autorentätigkeit beschränkt, sagt der Miesbacher. Auch in Sachen Recherche war er – vorsichtig ausgedrückt – unerfahren. Den Schlüssel zur für ihn wohl wichtigsten Quelle erhielt er dann bei einem Vortrag von Kirchenhistoriker Roland Götz auf Einladung des Lions Clubs. Der half ihm, einen Zugang zu den inzwischen digitalisierten Archiven des Erzbischöflichen Ordinariats in Freising zu bekommen.

Da jedoch wartete die nächste Herausforderung: Sämtliche älteren Matrikel waren in Latein verfasst, noch dazu auf holzhaltigem und damit schlecht lesbarem Papier. Seit seinem Abitur 1965 habe er sein großes Latinum nie mehr gebraucht, erinnert sich Antretter. Jetzt war er gezwungen, seine Kenntnisse wieder aufzufrischen. Doch er ließ sich davon nicht abschrecken und vertiefte sich mit der Zeit immer weiter in den verschiedenen Abstammungslinien seiner Familie. Eine Erfahrung, die ihn ans Schwammerlsuchen erinnerte: „Je mehr man findet, desto tiefer kommt man in den Wald rein.“

Die meisten Antretter leben in Deutschland und Österreich

Um sich im weitverzweigten und bis ins Jahr 1574 zurückreichenden Wurzelwerk seines Stammbaums nicht zu verlaufen, konzentrierte sich Antretter auf die drei Hauptadern der schwerpunktmäßig im Inntal (Neubeuern, Brannenburg und Flintsbach) beheimateten Familie. Recht viel weiter seien seine Vorfahren auch nicht weggezogen, meint Antretter und fügt schmunzelnd an: „Wir sind eher ein Clan der Hockenbleiber.“ Nur rund 40 Personen seines Nachnamens würden in den USA leben, drei Haushalte gebe es in Italien. Dafür aber leben 463 Antretters in Deutschland und 185 in Österreich. Hier sind sie heute in vielen Bereichen tätig: als Wirtschaftswissenschaftler, Fahrradhändler, Gastwirt und sogar Bodybuilder.

Weiter zurück in der Geschichte traten die Antretter als Bauern, Baumeister, Künstler und Handwerker (unter anderem bei vielen Kirchenbauten in der Barockzeit), vor allem aber als (Kupfer)Schmiede in Erscheinung. Letzteres in der Abstammungslinie, aus der auch der mittlerweile in elfter Generation in direkter Erbfolge bestehende Miesbacher Betrieb hervorgeht, den nun Ulf Antretters Sohn Christian führt.

Professionelle Unterstützung

Bei technischen Fragen zu seinem Buch griff der Ingenieur auf die Hilfe von Carl Langheiter zurück. Letzterer habe ihm vor allem beim Layouten unterstützt. Ihre historischen Kenntnisse stellten ihm ferner Stadtarchivarin Barbara Wank und der Historiker und frühere Schulleiter des Gymnasiums Miesbach, Andreas Scherm, zur Verfügung. 150 Exemplare seiner Chronik hat Ulf Antretter drucken lassen. Für gute Kunden, Freunde – und natürlich seine weitverzweigte Verwandtschaft. Aber auch alle anderen, die Interesse an seinem „Clan“ haben, meint Antretter, dürften sich gern bei ihm melden.

