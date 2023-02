Faschingsendspurt im Schlierach- und Leitzachtal: Diese Veranstaltungen stehen an

Närrisches Treiben vor dem Ende

Auch im Schlierach- und Leitzachtal nähert sich der Fasching seinem Ende. Eine Auswahl der wichtigsten Veranstaltungen ist hier zusammengefasst.

Schlierach-/Leitzachtal – Der Faschingsendspurt naht, und auch im Schlierach-/Leitzachtal geben die Maschkera noch einmal Gas. Zum Ruaßigen Freitag schickt die Crachia Hausham Mann und Maus nach Miesbach. Ab 15 Uhr werden sich auf dem halbseitig gesperrten Marktplatz Fanfarenzug-Bläser, Prinzenpaar-Garde, Teenies und Mini-Mäuse ein Stelldichein geben. Ebenfalls am Freitag steigt die Faschingsgaudi im Skigebiet Spitzingsee mit der Live-Band Spezlwirtschaft an der Jagahüttn, DJ Tomay an der Schirmbar und Kostümprämierung.

Bayrischzell, Hausham und Schliersee: Buntes Programm

Letzteres gibt es auch am Samstag, und zwar beim bunten Faschingstreiben für Jung und Alt in Bayrischzell. Ab 13.13 Uhr führt ein Faschingsumzug vom Bahnhof zum Gasthof zur Post. Für Unterhaltung sorgen DJ Christoph und die Haushamer Prinzengarde. Das Thema diesmal: Wasserwelten.

Am Sonntag steigt am Bahnhofsvorplatz in Hausham ab 11.11 Uhr (Bühnenprogramm: 12.12 Uhr) das Ramba Zamba, und den Montag haben die Schlierseer für sich reserviert, die ab 14 Uhr am Bahnhofsplatz unter dem Motto „Beam me up, Scotty“ zum spacigen Faschingstreiben einladen. Nach einer Stunde führt die legendäre Kapelle Fürchterlich den Tross zum TSV-Sportheim mit Barbetrieb und Party.

Fasching in der Kreisstadt mit Bewirtung geplant

Der Schlusspunkt wird traditionell in Miesbach gesetzt. Das zünftige Faschingstreiben am Marktplatz mit Bewirtung beginnt um 13.13 Uhr. Im Zentrum des Marktplatzes steht eine DJ-Bühne. mm

