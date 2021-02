Fastenzeit im Lockdown: Pfarrverband Miesbach-Hausham lädt zu Spaziergängen ein

Verzicht soll in einer Fastenzeit während des Lockdowns nicht im Vordergrund stehen, heißt es im Pfarrverband Miesbach-Hausham. Die Angebote drehen sich um etwas anderes: Hoffnung.

Miesbach/Hausham – Das Pestkreuz zwischen Miesbach und Parsberg trägt seinen Namen nicht umsonst. Während der verheerenden Pandemie im 14. Jahrhundert wurden hier die an dem tödlichen Erreger verstorbenen Miesbacher begraben, um die Seuche aus der Stadt zu bringen, hat Johannes Mehringer, Gemeindereferent bei der Pfarrei Miesbach, von einem Landwirt erfahren.

Vor ihn eine wichtige Erkenntnis, gerade in dieser Krisenzeit: „Corona ist nicht die erste und bei weitem nicht die schlimmste Pandemie, die unsere Gegend getroffen hat“, sagt Mehringer. Obwohl es sich um ein trauriges Kapitel Geschichte handelt, kann man daraus auch Hoffnung ziehen, findet der Gemeindereferent. Denn auch die Zeit der Pest war irgendwann vorbei.

„Zur Hoffnung gesandt“ ist auch das Stichwort, das der Pfarrverband Miesbach-Hausham ins Zentrum seiner Aktionen in der Fastenzeit 2021 stellt. „Sie trägt uns über Durststrecken wie den aktuellen Lockdown“, erklärt Mehringer. Dieser habe dazu geführt, dass die Menschen auch außerhalb der Fastenzeit auf vieles verzichten mussten. Umso wichtiger sei es, bereits jetzt den Blick auf Ostern zu richten. „Die 40 Tage ab Aschermittwoch sind auch die Zeit der Stärkung, der Zuversicht und des Vertrauens“, ergänzt Pastoralreferentin Kathrin Baumann.

Wie schon zu Ostern und zum Advent 2020, die ja ebenfalls von Einschränkungen geprägt waren, hat sich das Pastoralteam auch für die kommenden Wochen besondere Aktionen abseits des nur sehr begrenzten Gottesdienstangebots einfallen lassen, wie unser Überblick zeigt.

Fastenweg

16 Feldkreuze und Kapellen in Miesbach, Parsberg, Hausham und Agatharied – darunter auch das eingangs erwähnte Pestkreuz – haben sich Baumann und Mehringer für ihr Projekt ausgesucht. An jedem dieser spirituellen Punkte haben sie eine Videobotschaft mit geistlichen Impulsen gedreht. Die kurzen Filmchen werden in der Fastenzeit zwei Mal pro Woche auf den Online-Kanälen des Pfarrverbands veröffentlicht.

Wer sie sich nicht nur am Bildschirm, sondern auch draußen in der Natur anschauen will, kann dies bei einem Spaziergang zu den Kreuzen und Kapellen tun. Um auch Passanten, die nur zufällig an den Punkten vorbeikommen, auf die Aktion aufmerksam zu machen, haben die Pfarreimitarbeiter jeweils noch ein Holzbrett mit ein paar begleitenden Texten aufgestellt. Die Videos selbst werden von Musikgruppen aus den vier Pfarreien begleitet, berichtet Mehringer.

„Wir haben zu unserem musikalischen Adventskalender so viele positive Rückmeldungen erhalten, dass wir das hier nun wieder aufgreifen.“ Und auch der Fastenweg stößt bereits auf Interesse. Wie Mehringer berichtet, haben einige Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Kreuze und Kapellen stehen, spontan zugesagt, diese noch herzurichten und teils sogar zu schmücken.

Care-Paket

Vor allem bei Familien gut angekommen ist das „Care-Paket“, das Baumann zu Ostern 2020 in den Kirchen ausgelegt hat. Zur Fastenzeit 2021 gibt es nun die Neuauflage. Die Papiertüten beinhalten neben Bibelgeschichten, Bastel- und Spielvorschlägen auch eine Kerze, die Eltern mit ihren Kindern an den Fastensonntagen mit jeweils passenden Symbolen verzieren können. Weil Familien- und Kleinkindergottesdienste wegen Corona nicht durchführbar seien, könne das Care-Paket helfen, den kirchlichen Jahreskreis auch daheim zu erleben, sagt Baumann.

Gottesdienste

Doch auch in der Kirche gibt es in der Fastenzeit spezielle Angebote. So findet an jedem Sonntagabend ein Gottesdienst in Anlehnung an die Rorate-Ämter in der Adventszeit statt, Die Portiunkulakirche in Miesbach ist sonntags immer von 10 bis 18 Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Obwohl Baumann und Mehringer hoffen, die Kirchen im Pfarrverband bald wieder ohne Einschränkungen nutzen zu können, nehmen sie auch positive Dinge aus der Corona-Zeit mit. Baumann sagt: „Wir haben mit unseren neuen Aktionen so viele Manschen erreicht, wie es uns im klassischen Gottesdienst nie möglich gewesen wäre.“

sg