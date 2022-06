Faustschläge und Messerwurf: Miesbacher (34) nach Attacken auf Ehefrau (32) verurteilt

Zu elf Monaten Haft auf Bewährung wurde der Miesbacher verurteilt. © Symbolfoto: Oliver Berg

Er verpasste ihr Faustschläge, würgte sie und warf ein Messer nach ihr: Über mehrere Jahre lang hat ein Miesbacher (34) seine Ehefrau attackiert. Nun wurde er verurteilt.

Hausham – Mehrmals soll ein Miesbacher (34) seine Ehefrau (32) körperlich attackiert haben. Das zumeist in den eigenen vier Wänden in der einst gemeinsamen Wohnung in Hausham. Im Dezember 2021 reichte es der Frau, sie zeigte ihren Gatten bei der Polizei an. Wegen Taten, die bereits mehrere Jahre zurückliegen. Vor dem Miesbacher Amtsgericht wurde dem 34-Jährigen nun der Prozess gemacht.

Taten erstreckten sich über mehrere Jahre

Die Anklage lautete auf vorsätzliche Körperverletzung in drei Fällen, versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Nötigung. Folgende Taten legte die Staatsanwaltschaft dem Miesbacher zur Last: Im Juli 2018 soll er seiner Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass diese bewusstlos zu Boden ging. Damit sie wieder zu sich kommt, übergoss er sie mit kaltem Wasser. Im März 2019 soll der 34-Jährige ein Messer mit 15 Zentimeter langer Klinge nach seiner Frau geworfen haben, welches sie nur knapp verfehlte. Ein knappes Jahr später soll er sie gewürgt und ihr gedroht haben, ihr in beide Knie zu schießen, wenn sie nicht von ihren Eltern zu ihm zurückkomme. Der letzte angeklagte Fall datiert vom August 2020. Im gemeinsamen Türkei-Urlaub soll der Miesbacher der 32-Jährigen wiederum mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Für die ihm vorgeworfenen Taten geradestehen wollte der Miesbacher nicht. Im Gegenteil. „Alle Anschuldigungen sind falsch“, erklärte er. Dass es zwar mehrfach „lauten Streit und ab und zu Gedränge“ zwischen den Eheleuten gegeben habe, gab er zu. Mehr aber nicht. „Wieso sollte sie zwölf Jahre mit mir verheiratet sein, wenn ich doch so ein böser Mensch bin?“, fragte der 34-Jährige. Vielmehr sei er derjenige gewesen, der es schwer hatte. „Ihre Familie hat unsere Heirat nicht akzeptiert“, klagte er. Zu den einzelnen Taten hatte er Erklärungen parat, mit denen er versuchte, sich zu entlasten.

Seine Noch-Ehefrau hingegen bestätigte die Schilderungen der Anklageschrift. Warum sie erst so spät zur Polizei ging, erklärte sie wie folgt: „Ich war einfach so in mir gefangen. Als ich Ende 2021 daheim zusammengebrochen bin, habe ich beschlossen, ihn anzuzeigen.“ Ein Beamter der Polizeiinspektion Miesbach konnte dies nachvollziehen. „Sie hatte keine Kraft mehr und hat sich zuvor nicht getraut, weil sie irgendwie die Familie aufrechterhalten wollte“, erklärte der 58-Jährige.

Staatsanwaltschaft: Keine Reue beim Angeklagten

Auch die Staatsanwältin hielt die Aussage der 32-Jährigen für glaubhaft. Die Einlassungen des Angeklagten hingegen seien Schutzbehauptungen. „Auf den Lichtbildern sieht man deutliche Würgemale und ein blaues Auge“, konstatierte die Staatsanwältin. Dass beim 34-Jährigen jegliche Reue fehlte, stieß ihr besonders sauer auf. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 2700 Euro. Der Angeklagte, der ohne Verteidiger erschienen war, erklärte, „dass ich auf die Gerechtigkeit des Richters vertraue“. Er glaube nicht, „dass der Polizist als neutraler Zeuge aufgetreten ist“.

Richter Walter Leitner verurteilte den Miesbacher letztlich zu elf Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Geldauflage von 1200 Euro. Er begründete seine Entscheidung damit, „dass ich bei der Zeugin keine Motivation erkannt habe, eine Falschaussage zu tätigen“. Sie habe sich noch genau an die schlimmen, traumatischen Erlebnisse erinnern können, sagte der Richter. Immer sei einer körperlichen Auseinandersetzung ein Streit vorausgegangen. Es habe sich also um „Affekttaten“ des 34-Jährigen gehandelt – „und die waren wirklich massiv“.

Von Philip Hamm