FDP-Kreisvorsitzender wirft wegen Corona-Politik hin

Von: Stephen Hank

Stehen an der Spitze des FDP-Kreisverbands: (v.l.) Christiane Gutberlet, Elisabeth Röpfl, Guiseppe Sinatra, Florian Röhrer, Antje Helmers, Béatrice Vesterling, Dirk Kreder, Guido Lex, Thomas Duda und Ursula Lex. © privat

Béatrice Vesterling ist neue FDP-Kreisvorsitzende. Vorgänger Anian Orlob hatte nach nur wenigen Monaten im Amt hingeworfen. Er war mit der Corona-Politik der Ampel unzufrieden.

Landkreis – Die Pandemie hat vieles verändert, zuletzt nun auch den Vorstand der Kreis-FDP. Bei der Hauptversammlung war eine Neubesetzung des Vorstandspostens erforderlich. Der erst im Juli 2021 gewählte Vorsitzende Anian Orlob hatte Ende vergangenen Jahres überraschend alle Ämter niedergelegt und seine Mitgliedschaft gekündigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands. Grund für seinen Rück- und Austritt war nach eigenem Bekunden seine große Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der frisch gewählten Ampelkoalition. Neue Vorsitzende ist die bisherige Schatzmeisterin Béatrice Vesterling aus Holzkirchen.

Kreisverband hat jetzt 92 Mitglieder

Vesterling, die zuletzt auch als Direktkandidatin bei der Bundestagswahl angetreten war, ist Mitglied im Bundesfachausschuss Arbeit und Soziales und stellvertretende Bezirksvorsitzende der Liberalen Frauen Oberbayern. Die Krankenkassenbetriebswirtin hatte – zusammen mit den stellvertretenden Vorsitzenden Dirk Kreder und Florian Hupfauer – den Kreisverband seit Ende Dezember kommissarisch geführt. In ihrem Rechenschaftsbericht konnte sie nach eigenen Worten auf „erfolgreiche Monate“ zurückblicken. Der Kreisverband habe einen stetigen Mitgliederzuwachs auf inzwischen 92 Mitglieder und eine derzeit solide Finanzlage. Bei der Wahl zur Vorsitzenden erhielt sie die volle Stimmenzahl.

Vesterling steht „nicht für eine Frauenquote, sondern für Frauenmotivation“

In ihrer Antrittsrede umriss die neue Vorsitzende vor allem die Ziele, die sie sich und der FDP für den Landkreis steckt. So will Vesterling in den nächsten eineinhalb Jahren die Mitgliederzahl noch wesentlich steigern und dabei vor allem mehr Frauen ins Boot holen. Sie sei aber „nicht für eine Frauenquote, sondern für Frauenmotivation“ und wird deswegen zukünftig mehr Veranstaltungen von und für liberale Frauen in den Landkreis holen. Ergänzend erklärte Vesterling, dass sie mit den ebenfalls anwesenden Vorsitzenden der FDP-Kreisverbände aus den Nachbarlandkreisen, Simon Roloff in Bad Tölz und Britta Hundesrügge in Starnberg, eine intensive partnerschaftliche Zusammenarbeit vereinbart habe. Außerdem wolle sie die Ortsverbände im Landkreis sichtbarer machen und bei den nächsten Kommunalwahlen in mindestens fünf Gemeinden mit eigenen Listen Mandate erringen.

Durch den Aufstieg Vesterlings zur Vorsitzenden musste unter anderem auch das Amt der Schatzmeisterin neu besetzt werden. Die Wahl fiel auf die Tegernseerin Antje Helmers. Neue Beisitzer sind Elisabeth Röpfl aus Bayrischzell und Thomas Duda aus Holzkirchen. Als neuer Kassenprüfer vervollständigt Werner Ruhmann aus Miesbach das Vorstandsteam.

Eine besondere Überraschung hatte Vesterling für die zweite Hälfte des Abends parat. Sie schlug die Kreisrätin und ehemalige Vorsitzende Ursula Lex als Ehrenvorsitzende vor. Zur Begründung hatte Vesterling eine PowerPoint Präsentation vorbereitet. Auf Bildern und Videos resümierte sie Stationen der politischen Arbeit von Lex, mit Weggefährten und viel Parteiprominenz. Lex wurde mit großer Zustimmung und unter großem Applaus einstimmig gewählt.

Lex bedankte sich in ihrer anschließenden Rede bei ihren Mitstreitern, Freunden und den vielen Helfern auf dem Weg durch die politischen Gezeiten. „Politik ist nichts für Einzelkämpfer, sondern das engagierte Eintreten einer politischen Gemeinschaft für die Gesellschaft“, betonte Lex.

Der Kreisvorstand im Überblick

Vorsitzende: Béatrice Vesterling (Holzkirchen); Ehrenvorsitzende: Ursula Lex (Miesbach); Erster Stellvertreter: Dirk Kreder (Holzkirchen); Zweiter Stellvertreter: Florian Hupfauer (Miesbach); Schriftführer: Guido Lex (Miesbach); Schatzmeisterin Antje Helmers (Tegernsee); Beisitzer: Florian Röhrer (Rottach-Egern), Guiseppe Sinatra (Holzkirchen), Christiane Gutberlet (Holzkirchen), Elisabeth Röpfl (Bayrischzell), Thomas Duda (Holzkirchen); Rechnungsprüfer: Werner Ruhmann (Miesbach), Wolfgang Schneider (Rottach-Egern).

