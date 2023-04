Festakt zum 50-Jährigen: Viel Lob für Oberlandwerkstätten in Miesbach

Staatsministerin zu Gast

Von Sebastian Grauvogl schließen

Mit einem Festakt in Miesbach haben nun die Oberlandwerkstätten ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Auch Staatsminister Ulrike Scharf war gekommen, um die wertvolle Arbeit zu loben.

Landkreis – Schon beim Betreten des Festsaals spürten die Gäste, dass es bei diesem Firmenjubiläum nicht um Zahlen, sondern um Menschen geht. Großformatige Porträtfotos der Mitarbeiter zierten den Waitzinger Keller in Miesbach, als die Oberlandwerkstätten hier ihr 50-jähriges Bestehen feierten. Die lebenden Pendants saßen an den langen Tafeln – mittendrin wie bei einer Familienfeier. Genau das würden die Oberlandwerkstätten seit ihrer Gründung am 1. April 1973 widerspiegeln, betonte Moderator Christoph Götz bei seiner Begrüßung. „Sie alle sind Teil einer herzlichen Familie, in der jeder besonders ist.“ Geschäftsführer Oliver Gosolits, quasi das Familienoberhaupt, schloss sich dieser Einschätzung gern an. „Fühlen Sie sich heute Abend alle als unsere Ehrengäste.“

Das galt selbstverständlich auch für Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf. Und auch sie verglich in ihrem Grußwort das Jubiläum der Oberlandwerkstätten mit einem familiären Anlass: „Wenn ich Ihr Miteinander hier sehe, gleicht es einer Goldenen Hochzeit“, sagte Scharf. Denn hier würde seit 50 Jahren zusammenwachsen, was zusammengehöre: Menschen mit und ohne Handicap. „Uns trennt nichts“, betonte die Ministerin. Sie räumte aber auch ein, dass Inklusion trotz allem eine „Dauer- und Gemeinschaftsaufgabe“ sei. „Der Staat kann sie nur fördern, aber nicht verordnen.“ Für ihr Gelingen brauche es Partner wie die Oberlandwerkstätten – und Betriebe, die die Bereicherung ihrer Belegschaft durch die vielfältigen Talente von Menschen mit Behinderung erkennen würden.

Eingliederung in freien Arbeitsmarkt nach wie vor Herausforderung

Dass es hiervon durchaus noch mehr geben dürfte, hatte zuvor Verwaltungsratsvorsitzender Helmut Guggenmos in seiner Festrede herausgestellt. Unabhängig von der Konjunktur sei die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den freien Arbeitsmarkt von Anfang an und bis heute schwierig –allen Bemühungen der Politik zum Trotz. Mehrere Erfolgsfaktoren machte Guggenmos dabei aus: neben der Offenheit der Arbeitgeber und dem Zutrauen der Menschen mit Behinderung müssten beide Seiten durch gesicherte arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen sowie einer fortlaufenden Betreuung – vor allem in Krisensituationen – entlastet werden.

Über die Jahrzehnte unverändert geblieben ist laut Guggenmos aber auch etwas Positives: die Atmosphäre in den Werkstätten. Von Anfang an habe er hier ein ruhiges und entspanntes Arbeitsklima gespürt, berichtete der Verwaltungsratsvorsitzende. Mit der Zeit gewachsen seien jedoch der Stolz und das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter. Auch, weil das Konzept vom reinen Beschützen hin zur gezielten Förderung erweitert worden sei. Nicht zuletzt deshalb, so Guggenmos, werde es die Werkstätten als Platz der „Heimat und Begegnung“ auch in Zukunft brauchen.

Dem schloss sich Carolina Trautner, neue Vorsitzende des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern, mit Nachdruck an. Die Werkstätten seien nicht nur Arbeitsstelle, sondern ein Ort der sozialen Teilhabe. Die Eltern und Angehörigen wüssten, dass die Menschen mit Behinderung in einer sicheren Arbeitsumgebung unterstützt und begleitet werden.

Ministerin lobt Pionierarbeit

Dass die Oberlandwerkstätten hier immer wieder Pionierarbeit leisten, hob sogar die Ministerin hervor. Das am Standort Geretsried eröffnete neue Angebot „Oberland Impuls“ für Menschen mit seelischen Erkrankungen sei dafür ein Musterbeispiel. Dass acht von 38 Teilnehmern des Projekts Begleiteter Übergang Werkstatt- allgemeiner Arbeitsmarkt (BÜWA) aus den Werkstätten im Oberland gekommen seien, beweise den Wert der hier geleisteten Inklusionsarbeit, lobte Scharf und sicherte die weitere (nicht nur finanzielle) Unterstützung der Inklusionsarbeit durch die bayerische Staatsregierung zu.

Dem konnte Bezirkstagspräsident Josef Mederer als oberster Vertreter des entscheidenden Kostenträgers angesichts der „großen Innovationsfreude“ der Oberland Werkstätten in der abschließenden Podiumsdiskussion ruhigen Gewissens zustimmen. Ermutigende Worte aus Sicht eines Arbeitgebers steuerte der CEO der Firma Oped in Oberlaindern, Stefan Geiselbrechtinger, bei. Die Arbeit der 18 Kollegen aus der firmenintegrierten Arbeitsgruppe der Oberland Werkstätten sei ein echter Wettbewerbsvorteil. Inklusion werde so zur Selbstverständlichkeit. Besonders wichtig sei den Mitarbeitern neben den abwechslungsreichen Tätigkeiten auch das soziale Miteinander und gemeinsame Feiern. So, wie es sich eben für eine intakte Familie gehört.

sg