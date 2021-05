Fester Ort – feste Zeiten: Am Montag startet im Bräuwirt das zentrale Testzentrum von Miesbach

CORONA - Einfacher sowie mit und ohne Termin

von Dieter Dorby schließen

Miesbach – Der hohen Inzidenz im Landkreis zum Trotz: Die Stadt Miesbach hält an ihrem geplanten Testzentrum im Gasthof Bräuwirt fest. Am Freitag trafen sich die Beteiligten am Hintereingang der stadteigenen Wirtschaft zum Startschuss.

Wie berichtet, soll das neue Testzentrum den Zugang zu Schnelltests so einfach wie möglich gestalten. Dafür sorgt die zentrale Lage am Marktplatz mit Parkplätzen in nächster Nähe sowie die Öffnungszeiten, die sich an denen der umliegenden Geschäfte orientieren.

Auslöser für diese Lösung war die Idee seitens des TEV Miesbach, im Eisstadion eine Teststation einzurichten. In den anschließenden Gesprächen hat sich laut Bürgermeister Gerhard Braunmiller jedoch herausgestellt, dass der Saal des Bräuwirts eigentlich die Ideallösung sei. „Er liegt generell zentral und bietet auch für unsere Geschäftsleute die denkbar unkomplizierteste Lösung“, sagt der Rathauschef.

Werktags zu regelmäßigen Zeiten geöffnet

Der große Schritt sind jedoch die durchgängig einheitlichen Öffnungszeiten. Bislang haben die Bienen-Apotheke, die Spitzweg-Apotheke, die bislang den Saal allein genutzt hat, und die Alte Stadtapotheke montags bis freitags vormittags sowie an drei Nachmittagen, die man untereinander aufgeteilt hat, getestet. Jetzt ist werktags zu festen Zeiten, immer am selben Ort geöffnet.

Und die sehen so aus: Montags bis freitags wird von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr getestet sowie samstags von 8 bis 12 Uhr – parallel zu den Öffnungszeiten der Geschäfte. Idealerweise registriert man sich beim ersten Mal vorab auf reihentestung.de – das spart Zeit vor Ort, so dass der Test innerhalb von zwei, drei Minuten erledigt werden kann. Das Ergebnis folgt per Mail aufs Handy. Wer keinen Internet-Zugang hat, kann sich ebenfalls ohne Termin testen lassen – dann dauert das Anmelden etwas länger. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht erforderlich, jedoch besteht die Möglichkeit, sich einen Termin zu reservieren, wenn man keine Wartezeiten riskieren will.

Jetzt minimaler Aufwand

„Das neue Angebot verringert den Aufwand zum Testen auf ein Minimum“, sagt Florian Brunner, Vorsitzender des Gewerbeverbands Gemeinschaftswerbung Miesbach. „Das hilft den Geschäften sehr.“ Die Stadt sei dem Wunsch der Geschäftsleute gerne nachgekommen, betont Bürgermeister Braunmiller: „Es ist ja unsere Aufgabe, bei den Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu helfen.“

Auch Fritz Grasberger, Inhaber der Stadtapotheke, sieht eine deutliche Verbesserung: „Mit den täglich festen Öffnungszeiten und dem festen Ort bündeln wir unsere Kräfte. Das Testzentrum liegt zentral und ist vom Marktplatz wie vom Stadtplatz und Habererplatz über den Zugang Lebzelterberg gut erreichbar.“ Jedoch entfalle dafür das Angebot, das die einzelnen Apotheken bei sich hatten.

Auch Öffnung an Sonn- und Feiertagen geplant

Geplant ist zudem, das Testzentrum auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen, wenn auch die Gastronomie wieder öffnen darf. Dann unterstützt die Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) das Testzentrum. „Für die Apotheken wäre diese Zeit nicht mehr zu stemmen“, sagt Versorgungsarzt Dr. Florian Meier, der in die Planung ebenfalls eingebunden ist. Der Mediziner sieht das neue Angebot als optimale Lösung. „Das ist wirklich unkompliziert.“

Zumal neben den Hausärzten in den Praxen auch weiterhin auf dem Gelände des Zuchtverbands getestet wird. Dort hat das BRK – wie berichtet – eine Teststrecke für PCR-Tests eingerichtet, die von Ärzten vorgenommen werden. Zudem kann man sich dort ebenfalls Schnelltests abnehmen lassen. Dieser Bereich wird von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Gmund und Tegernsee betrieben.

Dass die Inzidenz im Landkreis nun über 150 liegt, was zur Folge hat, dass ab Montag wieder „Click & Collect“ gilt statt Einkaufen mit „Click & Meet“, soll das Testzentrum aus Sicht der Initiatoren nicht schmälern, wie Braunmiller stellvertretend feststellt: „Die Inzidenz wird auch wieder runtergehen. Auf lange Sicht ist es deshalb eine gute Verbesserung.“

ddy