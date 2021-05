von Christian Masengarb schließen

Die Feuerwehr Hundham hat ihren Parsberger Kameraden zum Trost für das ausgefallene Fest zum 150-jährigen Bestehen eine Überraschung bereitet: 150 Flaschen Bier - eine für jedes Jahr der Feuerwehr.

Parsberg/Hundham - Die Feuerwehr Hundham hat ihren Parsberger Kameraden zum Trost für das ausgefallene Fest zum 150-jährigen Bestehen (wir berichteten) eine Überraschung bereitet. Am Samstag, dem Tag des geplanten Festabends, fuhren Vorstand Martin Stahl (l.) sowie (ab 4.v.l.) Kommandant Michael Floßmann, Ehrenvorstand Andreas Floßmann und (ab 3.v.r.) Schriftführer Tobias Ahmann mit Zweiter Kommandant Konrad Filz nach Parsberg und schenkten den Kameraden 150 Flaschen Bier – eine für jedes Jahr des Bestehens.

Feuerwehr Hundham tröstet Parsberger Kameraden mit 150 Flaschen Bier über ausgefallenes Jubiläum

Die Überraschung gelang: Von den Parsbergern war nur Zweiter Kommandant Florian Wernberger (2.v.l.) eingeweiht. Zweiter Vorstand Martin Schweinsteiger (3.v.l.), Vorstand Stefan Schindler (4.v.r.) und Kommandant Florian Schöpfer (r.) freuten sich über die nette Geste. „Wir fühlen mit den Kameraden von Parsberg, wie es ist, wenn man jahrelang für ein Jubiläum plant und unzählige Stunden investiert und dann leider alles absagen muss“, sagt Andreas Floßmann.

Mehr Nachrichten aus Miesbach und Umgebung

Miesbachs Bürgermeister Braunmiller: „Die größte Herausforderung ist die Vielfalt“

Sitzungen mit Abstand oder nur online, so gut wie keine persönlichen Begegnungen mit Bürgern, Projekte in der Warteschleife: Die Amtsgeschäfte der Rathauschefs im Landkreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus stark verändert.

Nach Corona-Pause: Darum möchte die BRK-Seniorenbetreuung jetzt wieder öffnen

Nach monatelanger, pandemiebedingter Pause geht’s am Dienstag (11. Mai) in der BRK-Seniorenbetreuung in Miesbach wieder los. Mit Leiterin Stefanie Haussner (36) haben wir über die Gründe gesprochen.

Polizei stoppt zwei Trunkenheitsfahrten in Fischbachau

Dieser Sommer-Sonntag hat für zwei Verkehrsteilnehmer ein Nachspiel: Bei Kontrollen in Fischbachau stoppte die Polizei zwei Trunkenheitsfahrten.