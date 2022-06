Feuerwehr im Landkreis blickt auf die Pandemiejahre zurück

Die Tagung des Kreisfeuerwehrverbandes und die Dienstversammlung der Feuerwehrkommandanten fanden heuer aufeinanderfolgend statt. Neben Berichten über die Pandemiejahre standen einige Neuwahlen an.

Landkreis – Die Tagung des Kreisfeuerwehrverbandes und die Dienstversammlung der Feuerwehrkommandanten finden normalerweise getrennt statt. Doch wegen der vielen Nachholtermine nach der Pandemie-Flaute 2020 und 2021 folgten beide Treffen im Landgasthof Neukirchen an einem Abend aufeinander. Kein Problem: Da es nach den vielen Beschränkungen nicht allzu viel zu berichten gab, gingen beide Termine rasch über die Bühne.

Auch die Dienstversammlung 2022 der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Miesbach war für mehr als ein Jahr, für 2019 bis 2021. Der Pandemie entsprechend kurz fielen die Berichte von Kreisbrandrat Anton Riblinger, Kassier Karl Limmer und Rechnungsprüfer Walter Fraunhofer aus. Einmütig und schnell abgesegnet war der Haushaltsplan für 2022. Er sieht unter anderem drei neue Unfall-Sichtschutzwände, Kleidung für neue Ausbilder und Container für Atemschutz-Übungen vor.

Zum neuen zweiten Kassenprüfer anstelle des 2021 verstorbenen Sepp Heid wählte die Versammlung Marinus Gasteiger, Erster Kommandant der Fischbachauer Wehr. Die Bedeutung der Seelsorge nicht nur für die Betroffenen schrecklicher Geschehnisse, sondern auch für die oft genug ebenfalls schockierten Helfer unterstrich Monsignore Walter Waldschütz, der sich zusammen mit Alois Winderl und Richard Siebler der Psychosozialen Notfall-Versorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) widmet. „Ich habe hohen Respekt vor den Leistungen der Feuerwehr,“ versicherte er und dankte für die gute Integration der Geistlichen in die Reihen der Helfer.

Ihm gehe es nicht nur darum, traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. In seinen Schulungsabenden will er auch auf das vorbereiten, was auf die Retter zukommen kann und was sich daraus eventuell entwickelt. „Es geht darum, einfach da zu sein für die Einsatzkräfte und für die Betroffenen. Zum Beispiel kann es allen helfen, einen Toten am Unfallort auszusegnen.“ Tiefer Groll auf Gott sei ebenso in Ordnung wie Tränen. „Der Mensch besteht nicht nur aus dem Leib, für den es eine Schutzausrüstung gibt. Er darf auch klagen und Trauer ausdrücken, wenn er seelisch verletzt ist.“ Eigentlich, dachte Waldschütz laut nach, müsste es eine PSNV nicht nur für die Feuerwehren, sondern auch für andere Rettungsdienste und für die Polizei geben.

Kommandant beklagt „Hausmeisterdienste“

Großartiges leisteten die Freiwilligen Feuerwehren für ihre Mitbürger, waren sich die Grußwort-Redner einig. Vize-Landrat Jens Zangenfeind, Bürgermeister Leonhard Wöhr von der Gastgeber-Gemeinde Weyarn, sein Warngauer Kollege Klaus Thurnhuber als Sprecher der Landkreis-Bürgermeister und Michael Jansky von der Autobahn-Polizeistation dankten für die vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen und betonten die gute Kameradschaft innerhalb der Wehren.

Wöhr hob die Unterstützung hervor, die seine Feuerwehren bei den Unwetterschäden voriges Jahr auch von außerhalb reichlich erhalten haben. Neben den Ehrungen für die ausgeschiedenen langjährigen Kommandanten mit dem goldenen, silbernen oder bronzenen Ehrenzeichen hatte Kreisbrandrat Anton Riblinger noch eine Auszeichnung parat: Sein früherer Stellvertreter und Kreisbrandinspektor Karl Limmer, der sich besonders um die Jugendarbeit verdient gemacht hat, wurde mit prächtiger Urkunde zum Ehren-Kreisbrandinspektor ernannt.

Dass die Feuerwehren immer mehr zu „Hausmeisterdiensten“ herangezogen würden, beklagte ein Kommandant unter allgemeiner Zustimmung. „Wenn unsere Jungen für solche Einsätze von der Arbeitsstelle weg müssen, verlieren sie die Lust an der Feuerwehr.“ Oft seien die Bauhöfe oder andere Blaulicht-Organisationen zuständig. Der Kreisbrandrat empfahl: „Stellt Rechnungen! Es ist nicht unser Job, eine Amsel aus der Dachrinne zu retten. Wir haben wichtigere Aufgaben!“

von Gudula Beyse